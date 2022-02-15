Poco F4 GT, 4,560 mAh batarya ile piyasaya çıkıyor

Poco F4 GT, iki hücreye bölünmüş 4.560 mAh pile sahip olacak, bu da hızlı şarj desteğinin de sağlanacağı anlamına geliyor. Cihaz daha önce FCC, IMEI, EEC ve TUV sertifikalarını almıştı. Tüm bu sertifikalar, telefonun kutusundan MIUI 13 ile çıkacağını ortaya koyuyor.

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Poco F4 GT, Redmi K50 Gaming Edition’ın global versiyonu olacak

Poco F4 GT‘nin model numarası 21121210G. Model numarasının sonundaki G harfi global pazarlarda satışa sunulacağı anlamına geliyor. Telefonun bir de 21121210C model numarasına sahip versiyonu var. Model numarasındaki C harfi Çin pazarında piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Bu model Redmi K50 Gaming Edition ismiyle piyasaya sürülecek. Kısacası Poco F4 GT, Redmi K50 Gaming Edition’ın global versiyonu olacak. Geçen yıl bir önceki model olan Poco F3 GT de Çin’de Redmi K40 Gaming Edition olarak piyasaya çıkmıştı.

Poco F4 GT; Bluetooth, çift bantlı Wi-Fi ve n5/n7/n38/n41/n77 5G bantlarını destekleyecek ve yüksek çözünürlüklü ses desteği verecek. Telefonun üçlü arka kamera yapısı mevcut. Bunların yanında 3,5 mm jack girişi bulunmayacak. Telefonun kutusundan 1 adet 3,5 mm kulaklık girişi adaptörü çıkacak.

Redmi K50 Gaming Edition modelinin şimdiye kadar ortaya çıkan özelliklerine bakalım. K50 Gaming gücünü Snapdragon 8 Gen 1 yongasından alacak ve 12 GB‘a kadar RAM, 256 GB‘a kadar depolama sunacak. Telefon ekran tarafında ise 6.67 inç, 120Hz, FHD+ OLED ile gelecek. Ön kamerası 20 MP, ana kamerası 64 MP’lik Sony IMX686 sensör sunacak. K50 Gaming Edition ayrıca 120W hızlı şarj destekleyen 4.560 mAh kapasiteli pilden enerjisini alacak.

Poco F4 GT modelinin 400-450 dolar satış fiyatıyla 18 Mart gibi piyasaya çıkması bekleniyor.