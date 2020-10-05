Google, üstün pil tasarruf modunu eski Pixel modellerine de getiriyor
Google, yeni Pixel 5 ve Pixel 4a 5G telefonlarında, standart pil tasarrufu moduna ek olarak, uygulamaları ve özelliklerini kısıtlayarak pil ömrünün uzamasını sağlayan üstün pil tasarrufu modunu sunmuştu. Google tarafından yapılan açıklamada; üstün pil tasarrufu modu aktif hale getirildiğinde, 48 saate kadar pil ömrü sağladığı belirtildi.
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Google tarafından doğrulandı
Android Authority, üstün pil tasarruf modunun eski Pixel modellerine gelip-gelmeyeceği hakkında şirket ile iletişime geçtiklerini ve Google’ın bu durumu doğruladığını açıkladı. Üstün pil tasarruf modu; arama, mesajlaşma, e-posta, alarm ve ayarlar haricindeki tüm uygulamaların ve fonksiyonların çalışmasını durduruyor ve aynı zamanda işlemcinin çalışma frekansını da düşürüyor. Şirket, iyi bir çözümle daha karşımıza çıkıyor; üstün pil tasarrufu modu aktif olduğu durumlarda da çalışması istenen uygulamayı/uygulamaları ‘Pil tasarrufu’ ayarlarına giderek seçmek ve mod aktifken çalıştırabilmek mümkün. Bir diğer özellik ise; üstün pil tasarruf modu tarafından durdurulmuş durumda olan uygulamayı geçici bir süreliğine aktif kılabilme imkanı.
Ekstrem durumlarda oldukça işe yarayan söz konusu özelliğin, önceki yıllarda piyasaya sürülmüş olan Pixel modellerine de sunulacak olmasının oldukça olumlu bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.
Google, üçüncü parti uygulamalar için Android güvenlik ekibi kuruyor
Google Play Store’da bulunan üçüncü parti uygulamalardaki güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak isteyen şirket, yeni bir Android güvenlik ekibi oluşturduğunu açıkladı. Google Play Store’da çok sayıda üçüncü parti Android uygulamala bulunuyor ve söz konusu uygulamalar çok sayıda güvenlik açığı barındırıyor.
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Google, kişisel verilerin korunmasını hedefliyor
ZDNet tarafından ulaşılan raporda; Android güvenlik ekibinin COVID-19 takip uygulaması ve yaklaşmakta olan ABD seçimleriyle ilgili uygulamalarda bulunan potansiyel güvenlik açıklarına odaklanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, söz konusu uygulamalardaki kişisel verilerin korunması hedefleniyor. Söz konusu ekibin tek görevi bu olmayacak, uygulama geliştiriciler için de güvenlik rehberliği hizmeti verecekler. Ayrıca, güvenlik açıklarının oluşumunu geniş ölçekte azaltmak için yeni ve yaratıcı yollar bulmak adına diğer Android güvenlik ekipleriyle senkronize iş birliğine gidilecek.
Şirket, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulamalara güvenlik desteği veriyordu. Bu kapsama girmeyen uygulamalar ve söz konusu uygulamaların kullanıcıları için iyi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
Üçüncü parti uygulama mağazalarına kolaylık sağlanacak
Şirket ayrıca üçüncü parti uygulamaların Android işletim sistemine kurulumunda kolaylık sağlayacak. Android 12 ile birlikte, üçüncü parti uygulama mağazalarının kurulumu ve kullanımı daha da kolaylaştırılacak. Bugün itibarıyla, Android 11’e üçüncü parti bir uygulama mağazası kurmaya çalışıldığında, bir uyarı mesajı beliriyor. Şirket, bu durumun öncelikle kullanıcıları korumak amacıyla var olduğunu belirtiyor. Android 12 ile birlikte neler değişeceği merak konusu.
Google Asistan, YouTube Music’deki kişisel listeleri oynatabilecek
YouTube Music uygulamasında oluşturulan kişisel oynatma listeleri, Google Asistan uygulamasına sesli komut verilerek oynatılabilecek.
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YouTube Music, rakipleriyle arayı kapatıyor
YouTube Music uygulaması tarafından oluşturulan çalma listeleri, halihazırda Google Asistan tarafından oynatılabiliyor fakat kişisel olarak oluşturulmuş listelerimiz için böyle bir özellik desteklenmiyordu.
Özellik şu an için yalnızca ABD’de test edilebilir durumda. Şirket, söz konusu özelliğin diğer ülkelerde ve dillerde de kullanıma hazır hale getirileceğini belirtiyor. Söz konusu testler yaklaşık iki ay önce başladı. Edinilen raporlarda, özelliğin Android tablet ve telefonlarda çalıştığı ve “Ok Google, ‘X’ çalma listemi oynat” komutuyla kolayca kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.
YouTube Music uygulamasına eklenecek olan sesli etkileşim özelliği, diğer büyük rakiplerine karşı iyi bir alternatif olma yolunda ilerlediğinin bir göstergesi mahiyetinde.
Google Play Müzik uygulamasına son veriliyor
Apple Music ve Spotify gibi dijital müzik platformlarının önüne geçmeyi hedefleyen Google, son dönemlerde YouTube Music’e büyük önem vermiş durumda. Şirket tarafından YouTube Music’e ağırlık verilmesiyle birlikte, Google Play Müzik’in arka planda kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle ki, 2020 yılı sonu itibarıyla söz konusu platform kullanımdan kaldırılacak.
Google Play Müzik platformundan satın alım yapmış olanlar, Aralık 2020 tarihine kadar Google Takeout ile YouTube Music ya da diğer dijital müzik servislerine aktarım yapabilecekler.
Google Meet servisine anket ve soru-cevap özelliği geliyor
Google, Meet servisi için yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor. 8 Ekim’den itibaren sunulacak anket ve soru-cevap özelliği, öğretmenlerin öğrencileriyle arasındaki iletişimi güçlendirecek.
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Google Meet’le yapılan görüşmeler, Google’ın kısa süre sonra ekleyeceği soru-cevap ve anket özelliği sayesinde daha iletişim odaklı hale gelecek. Bu özelliklerin müjdesini ilk olarak haziran ayında veren şirket, nihayet artık hayata geçireceğini açıkladı.
Google Meet soru-cevap özelliği
Soru-cevap desteği, özellikle Google Meet görüşmelerine katılan ama çevresinde çok fazla gürültü olan insanlar için büyük kolaylık sağlayacak. Google da zaten bir blog gönderisinde olası kullanım örneklerini açıklarken bu konuya değindi:
“İşletmeler; yumuşak dilli, gürültülü bir ortamdan katılan veya düşüncelerini ortaya koymak için zamana ihtiyaç duyanlara da dahil olmak üzere, toplantıları daha kapsayıcı hale getirmek için soru-cevap özelliğini kullanabilir ve herkese soru sorma fırsatı verebilir.”
Anket özelliği
Diğer yandan Google Meet için sunulacak özelliği de, ister iş ortamında ister eğitim ortamında olsun katılımcıların geri bildirimlerini alma noktasında aynı şekilde kullanıcılara kolaylık sağlamayı hedefliyor.
“Anketler, izleyicilerinizin nabzını hızlı bir şekilde ölçmenin harika bir yoludur. Daha fazla tartışma gerektiren konuları belirlemek veya toplantı içeriğini anlamak için anketleri kullanabilirsiniz.”
Google, her ne kadar varlığını geç hissettirmiş olsa da rakiplerinden geri kalmayacak şekilde Meet servisini geliştirmeye devam ediyor. Şirket birkaç gün öncesinde Android ve iOS’te Meet’e gürültü engelleme özelliği getireceğinin de müjdesini vermişti. Yeni duyurulan anket ve soru-cevap özellikleri ise 8 Ekim’den itibaren kullanıma sunulmaya başlanacak. Özelliğin tüm hesaplara ulaşmasının 23 Ekim’e kadar sürebileceği de belirtiliyor.
Ek olarak Google yeni özellikleri G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education hesaplarında da destekleyeceğini belirtti. Yalnız Google’ın yaptığı duyurudaki bilgilere göre ne yazık ki G Suite Basic, G Suite for Education ve G Suite for Nonprofits müşterileri için söz konusu özellikler kullanılamayacak.