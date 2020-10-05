Google, üstün pil tasarruf modunu eski Pixel modellerine de getiriyor

Google, yeni Pixel 5 ve Pixel 4a 5G telefonlarında, standart pil tasarrufu moduna ek olarak, uygulamaları ve özelliklerini kısıtlayarak pil ömrünün uzamasını sağlayan üstün pil tasarrufu modunu sunmuştu. Google tarafından yapılan açıklamada; üstün pil tasarrufu modu aktif hale getirildiğinde, 48 saate kadar pil ömrü sağladığı belirtildi.

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Google tarafından doğrulandı

Android Authority, üstün pil tasarruf modunun eski Pixel modellerine gelip-gelmeyeceği hakkında şirket ile iletişime geçtiklerini ve Google’ın bu durumu doğruladığını açıkladı. Üstün pil tasarruf modu; arama, mesajlaşma, e-posta, alarm ve ayarlar haricindeki tüm uygulamaların ve fonksiyonların çalışmasını durduruyor ve aynı zamanda işlemcinin çalışma frekansını da düşürüyor. Şirket, iyi bir çözümle daha karşımıza çıkıyor; üstün pil tasarrufu modu aktif olduğu durumlarda da çalışması istenen uygulamayı/uygulamaları ‘Pil tasarrufu’ ayarlarına giderek seçmek ve mod aktifken çalıştırabilmek mümkün. Bir diğer özellik ise; üstün pil tasarruf modu tarafından durdurulmuş durumda olan uygulamayı geçici bir süreliğine aktif kılabilme imkanı.

Ekstrem durumlarda oldukça işe yarayan söz konusu özelliğin, önceki yıllarda piyasaya sürülmüş olan Pixel modellerine de sunulacak olmasının oldukça olumlu bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.