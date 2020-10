Google, üçüncü parti uygulamalar için Android güvenlik ekibi kuruyor

Google, Meet servisi için yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor. 8 Ekim’den itibaren sunulacak anket ve soru-cevap özelliği, öğretmenlerin öğrencileriyle arasındaki iletişimi güçlendirecek.

İlginizi çekebilir: Gmail kullanıcıları, Google Meet’i bir süre daha sınırsız kullanabilecek

reklam

Google Meet’le yapılan görüşmeler, Google’ın kısa süre sonra ekleyeceği soru-cevap ve anket özelliği sayesinde daha iletişim odaklı hale gelecek. Bu özelliklerin müjdesini ilk olarak haziran ayında veren şirket, nihayet artık hayata geçireceğini açıkladı.

Google Meet soru-cevap özelliği

Soru-cevap desteği, özellikle Google Meet görüşmelerine katılan ama çevresinde çok fazla gürültü olan insanlar için büyük kolaylık sağlayacak. Google da zaten bir blog gönderisinde olası kullanım örneklerini açıklarken bu konuya değindi:

“İşletmeler; yumuşak dilli, gürültülü bir ortamdan katılan veya düşüncelerini ortaya koymak için zamana ihtiyaç duyanlara da dahil olmak üzere, toplantıları daha kapsayıcı hale getirmek için soru-cevap özelliğini kullanabilir ve herkese soru sorma fırsatı verebilir.”

Anket özelliği

Diğer yandan Google Meet için sunulacak özelliği de, ister iş ortamında ister eğitim ortamında olsun katılımcıların geri bildirimlerini alma noktasında aynı şekilde kullanıcılara kolaylık sağlamayı hedefliyor.

“Anketler, izleyicilerinizin nabzını hızlı bir şekilde ölçmenin harika bir yoludur. Daha fazla tartışma gerektiren konuları belirlemek veya toplantı içeriğini anlamak için anketleri kullanabilirsiniz.”

Google, her ne kadar varlığını geç hissettirmiş olsa da rakiplerinden geri kalmayacak şekilde Meet servisini geliştirmeye devam ediyor. Şirket birkaç gün öncesinde Android ve iOS’te Meet’e gürültü engelleme özelliği getireceğinin de müjdesini vermişti. Yeni duyurulan anket ve soru-cevap özellikleri ise 8 Ekim’den itibaren kullanıma sunulmaya başlanacak. Özelliğin tüm hesaplara ulaşmasının 23 Ekim’e kadar sürebileceği de belirtiliyor.

Ek olarak Google yeni özellikleri G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education hesaplarında da destekleyeceğini belirtti. Yalnız Google’ın yaptığı duyurudaki bilgilere göre ne yazık ki G Suite Basic, G Suite for Education ve G Suite for Nonprofits müşterileri için söz konusu özellikler kullanılamayacak.