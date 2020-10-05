Google, üçüncü parti uygulamalar için Android güvenlik ekibi kuruyor

Google Play Store’da bulunan üçüncü parti uygulamalardaki güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak isteyen şirket, yeni bir Android güvenlik ekibi oluşturduğunu açıkladı. Google Play Store’da çok sayıda üçüncü parti Android uygulamala bulunuyor ve söz konusu uygulamalar çok sayıda güvenlik açığı barındırıyor.

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Google, kişisel verilerin korunmasını hedefliyor

ZDNet tarafından ulaşılan raporda; Android güvenlik ekibinin COVID-19 takip uygulaması ve yaklaşmakta olan ABD seçimleriyle ilgili uygulamalarda bulunan potansiyel güvenlik açıklarına odaklanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, söz konusu uygulamalardaki kişisel verilerin korunması hedefleniyor. Söz konusu ekibin tek görevi bu olmayacak, uygulama geliştiriciler için de güvenlik rehberliği hizmeti verecekler. Ayrıca, güvenlik açıklarının oluşumunu geniş ölçekte azaltmak için yeni ve yaratıcı yollar bulmak adına diğer Android güvenlik ekipleriyle senkronize iş birliğine gidilecek.

Şirket, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulamalara güvenlik desteği veriyordu. Bu kapsama girmeyen uygulamalar ve söz konusu uygulamaların kullanıcıları için iyi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Üçüncü parti uygulama mağazalarına kolaylık sağlanacak

Şirket ayrıca üçüncü parti uygulamaların Android işletim sistemine kurulumunda kolaylık sağlayacak. Android 12 ile birlikte, üçüncü parti uygulama mağazalarının kurulumu ve kullanımı daha da kolaylaştırılacak. Bugün itibarıyla, Android 11’e üçüncü parti bir uygulama mağazası kurmaya çalışıldığında, bir uyarı mesajı beliriyor. Şirket, bu durumun öncelikle kullanıcıları korumak amacıyla var olduğunu belirtiyor. Android 12 ile birlikte neler değişeceği merak konusu.