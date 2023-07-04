Bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen Google Pixel 8 serisinin tepe modeli olan Pixel 8 Pro, sızdırılan görüntülerle gündeme geldi. Şirketin ürün tanıtımında sürprizlerle karşılaşmayı umsak da son aylarda birçok özelliği ve görüntüleri zaten sızdırılan cihazlarla ilgili bilgilere sahibiz. Ancak şimdi, yeni sızdırılan görüntüler sayesinde gerçek bir Pixel 8 Pro modeline ilk kez göz atma fırsatı buluyoruz. İşte karşınızda tüm çıplaklığıyla Pixel 8 Pro!

Google Pixel 8 Pro Çok Yakışıklı Olmuş!

İlk önce popüler sosyal paylaşım platformu Reddit’te yayınlanan ve daha sonra kaldırılan görüntüler, kısa sürede internete düştü ve bu görüntüler hala erişilebilir durumda. Paylaşılan iki görüntü, prototip bir cihaza ait olsa da, telefonun ekranını, arka kamera kurulumunu ve kurtarma menüsünü gösteriyor.

Sızdırılan bilgilere göre, cihazın kod adı ‘husky’ olacak. Cihazın kurtarma menüsünden, bu modelde 12GB Samsung üretimi LPDDR5 RAM ile 128GB dahili depolama alanı bulunduğunu görüyoruz. Birçok firma orta seviyede bile 512GB gibi yüksek depolama alanları sunarken, Google cephesi 128GB konusunda ısrarcı olacak gibi görünüyor.

Cihazın bir başlatma hatası yaşayarak kurtarma menüsünde kendini açması nedeniyle, diğer detaylar net olarak gözükmüyor. Genel olarak, Google’ın donanım konusunda pek tanınmadığı, ürünlerinin büyüsünün çoğunun şirketin yazılımına dayandığı biliniyor.

Donanımla ilgili bilgiler sınırlı olsa da, tasarıma ait detaylar halen gözler önünde. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu ve güçlü lenslere benzeyen bir yapı göze çarpıyor. İlk raporlar, Pixel 8 Pro’nun 50MP ana sensör, 64MP ultra geniş açılı ve 48MP telefoto kameralarla geleceğini belirtiyor.

Tasarım açısından, görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla, yeni Pixel amiral gemisi Pixel 7 serisiyle büyük benzerlik gösterecek. Cihazın üzerindeki etiketler ise bunun bir test prototipi olduğunu ve cihazın FCC tarafından henüz onaylanmadığını gösteriyor.

Google Pixel 8 serisi akıllı telefonlar, sızdırılan görüntülerle merak uyandırmış durumda. Pixel 8 Pro modelinin kızılötesi termometre özelliğiyle gelebileceği de belirtiliyor. Bu sensör görüntülerde kamera flaşının hemen altında yer alıyor.

Bu özellik, Pixel 8 Pro’yu rakiplerinden ayırabilir. Fakat dürüst olmak gerekirse, bunun da bir fiyasko olması muhtemel. Firma daha önce de cihazlarını bu tür alışılmadık teknolojilerle donatmış ve bir sonraki nesilde bu karardan hızlıca vazgeçilmişti.

Bizler de Google’ın yeni hamlelerini merakla bekliyoruz. Google, bu yıl Pixel 7a, Pixel Tablet ve Pixel Fold gibi diğer donanım ürünleriyle büyük bir sıçrama yaparak dikkat çekiyor. Firma Pixel 8 serisiyle de bu geleneği sürdürebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel 8 Pro nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!