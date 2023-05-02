Google, dünya için 10 Mayıs’ta yapılması planlanan Google I/O etkinliğinde Pixel 7a’yı tanıtacak. Ancak telefonun Amerika dışındaki diğer ülkeler için lansmanının olası bir fiyat açıklamasıyla bir gün sonra gelmesi bekleniyor. Google, Pixel 7a’nın 11 Mayıs’ta Hindistan’da piyasaya sürüleceğini onayladı. Duyuru ayrıca, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro gibi cihazın da Hindistan’da yalnızca Flipkart aracılığıyla satışa sunulacağını doğruluyor. Cihazın Hindistan’daki fiyatıyla ilgili henüz bir onay yok, ancak ihbarcı Paras Guglani bir fiyat aralığı ima etti.

Önceki raporlara göre, yaklaşan Google Pixel 7a, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olacak. Google’ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da da kullanılan şirket içi Tensor G2 yonga seti tarafından desteklenecek ve 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 dahili depolama ile gelecek.

Fotoğrafçılık için Pixel 7a’nın OIS’li 64MP arka kamera ve 12MP ultra geniş kameranın yanı sıra yüksek kaliteli selfieler için 10.8MP ön kameraya sahip olması bekleniyor. Cihaz, 72 saate kadar dayanan, 20W’a kadar kablolu şarjı ve kablosuz şarjı destekleyen 4.400 mAh’lık bir batarya ile donatılacak.

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Kutudan çıktığı andan itibaren Pixel 7a, Android 13’te çalışacak. Güçlü bir işlemci, cömert RAM ve depolama kapasitesi, üstün kameralar ve uzun ömürlü pil gibi etkileyici özelliklere sahip orta sınıf bir akıllı telefon olması bekleniyor. Bu telefon maalesef ki diğer Pixel modelleri gibi Türkiye pazarına gelmeyecek.