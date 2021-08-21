Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 Serisi Çin’de Üretilecek
Android sisteminin sahibi olarak Google, yıllardır kendi cep telefonu ürünlerini piyasaya sürmekte. Ancak akıllı telefon satışları açısından Google liderlik sıralamasında yer alamıyor. Saf Android’i tercih eden kullanıcılar bile Pixel akıllı telefonlara ilgi göstermiyor. Çünkü Pixel serisinin hayran kitlesi çok düşük ve çoğunlukla belirli bir kitleye hitap ediyor. Ancak kendi sistemini kullandığı için yazılım ve donanım bakımından diğer üreticilerden daha iyi.
Pixel serisinin üretim yeri hakkında daha öncesinde Vietnam’daki bir fabrikada üretileceği söylenmişti. Ancak Covid-19 nedeniyle yeni gelen bilgilere göre Vietnam’da üretim yapmamaya karar verdi. MyDrivers sayfasının belirtmesine göre Google serinin üretim yerini Çin olarak değiştireceğini söylüyor. Bu aynı zamanda Google’ın bu cihazları Çin pazarında resmi olarak piyasaya sürebileceği anlamına da geliyor.
Önceki haberler ile serinin bu sonbaharda resmi olarak piyasaya girmesi bekleniyor.
Tasarıma Genel Bakış
Yukarda sızdırılan görüntülerde bu serinin ultra dar bir çerçeve ve küçük ortası delikli bir ekranla geleceğini gösteriyor. Ön tarafı görsel açıdan, önceki nesillere bakılarak daha güzel gözükmekte.
Arka tasarıma gelince geçmiş tasarımını koruyor. Ancak bu nesil çok “benzersiz” tasarımlar ile geldi. Bu serinin arka tarafında, arka kamerayı tutan siyah şerit şeklinde yatay bir çıkıntı bulunuyor. Pixel 6’nın arkasında iki kamera ve bir LED flaş bulunurken, Pixel 6 Pro’da üç kamera ve bir LED flaş bulunuyor. Diğer gelen bilgiler ise güvenliğini ekran içi parmak izi sensörü ile destekleyecek. Üç renk kombinasyonuna sahip olacağını biliniyor. Arka tarafında renk belirleyicinin kamerayı tutan çubuğunun üstünde bulunan bölüm ve Google simgesi belirleyecek.
Serinin bu yıl yeni nesil Google Tensör İşlemcisi (TPU) ile donatılacağını belirtmekte fayda var. Bu yeni çip, ses tanımayı iyileştirmek ve fotoğraf ve videoların işlenmesini iyileştirmek için yapay zekâ teknolojisini destekliyor. Google, Tensor çipinin Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’yu bugüne kadarki en hızlı, en akıllı ve en güvenli Pixel telefonları yapacağını söylüyor.
Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro Teknik Özellikleri
Pixel 6, 6.4 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacak. 4600 mAh pil gücü ile çalışacak. 8GB Ram ve 128 GB dahili hafıza ile gelecek. Pixel 6 Pro ise, 6.7 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacak. 5000 mAh pil gücü ile çalışacak. 12GB Ram ve 128 GB dahili hafıza ile gelecek.Her iki cihazda Saf Android 12 ile gelecek.
Bunların yanında iki cihazında 33W Hızlı Şarjı destekleyeceğini daha önce paylaşmıştık. Haberi okumak isterseniz buradan okuyabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
Çok sevilen serimiz Nesini Sevmiyorsunuz’un finalini yapmıştık. Şimdi ise Nesini Seviyorsunuz ile devam ediyoruz. Bu seriye Xioami ile başlamıştık ve yine Xiaomi ile devam ediyoruz.
Bakmakta fayda var: Google Pixel 6 Serisi Çin’de Üretilecek
Markaların sevilmeyen yanları varken birçok kesim tarafından da sevilen, beğenilen yanları da bulunuyor. Ve artık söz sizde. Sosyal medya hesaplarımızdan sorduğumuz soruya sizler yanıt verdiniz ve biz de bu yanıtlar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
00:00 Giriş
00:40 Fiyat / Performans oranı yüksek telefonlarının olması.
5:55 Çok uzun ömürlü hiç bozulmayan sorunsuz telefonlar üretmesini seviyoruz. Evdeki telefonlar Mi 4, Mi 9, Mi 8 SE, ve Redmi 4a hepsi çalışıyor.
6:58 MIUI 12.5 arayüzü çok iyi, optimizasyonu güzel olmuş.
9:26 IMEI atılabilir olmasını.
11:45 Custom ROM cenneti telefonları. Ve bu ROM’lar harbiden performanslı çalışıyor. F/P oranı tavan yapıyor custom ROM’larla.
13:18 Segmentinin üstünde performans sunmasını seviyorum.
13:52 Daha yüksek ekran tazeleme hızının ne işe yaradığını doğru düzgün anlatamayan insanları, kamera karşısına çıkarıp “lansman” yaparak bizi güldürmesini seviyorum.
17:42 Vergilere ve kurlara kafa tutmasını.
18:38 Çıkarttığı modellerle kendi kendine rakip olabiliyor ki benim sevdiğim bir özellik. Çünkü mesela telefonla daha çok oyun oynayacaksan tercih edebileceğin farklı bir model var, daha çok video-film vesaire izleyeceksen ekranı daha güzel olan farklı bir model var benzer fiyatlarda. Bu anlamda kataloğunun geniş olmasını seviyorum.
19:56 Batarya, tasarım ve de çok eksiği olmasına rağmen MIUI arayüzünü seviyorum.
20:35: Xioami’nin kendisine aşığım hemen hemen bütün akıllı aletlerim Xioami. Yazılım ile yavaşlatmıyorlar 3-4 senede hâlâ ilk günkü hızı veriyor.
22:16 Mobil oyuncular için rakiplerinden daha ucuza iyi performans veren cihazlar üretiyor. Örneğin; POCO X3 Pro, POCO F3 ve Mi 10T gibi.
23:52 Ekosisteminin içinde gerçekten fiyat performans ürünlerinin olması wowstick Mi router vb. cihazlar.
27:27 Hi-Res’ten tutun da orta segmente 10 bit renk desteği, 1,07 milyar renk ve HDR gibi özellikleri uygun fiyata sunması.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G50, Geekbench’te Görüntülendi
Motorola Moto G50 5G, uzun süredir söylentiler arasında dolaşıyordu ve ancak şimdi Geekbench’te görüldü. Motorola şu anda Moto G60’ı amiral gemisi olarak hazırlıyor.
Yaklaşan telefon, şirketin popüler orta sınıf ve bütçe dostu akıllı telefon serisine en son giren modeli olacak. Cihazla ilgili bazı önemli ayrıntılar zaten çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Telefon, mart ayında TENAA tarafından onaylanmıştı. Tasarımı ve teknik özellikleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıştı. Telefonun “Motorola Ibiza” kod adı ve listede XT2137-2 model numarası vardı.
Motorola Moto G50 Geekbench Görüntüsü
Motorola Moto G50 5G lansman tarihi yakın olabilir. Beklendiği gibi, telefon lansmandan önce Geekbench web sitesinde göründü. İlginç bir şekilde, Geekbench’te görülen model, Avrupa’da piyasaya sürülen modelle aynı değil. Bu cihazın farklı bir kod adı var; “Saipan”.
Ayrıca, Geekbench listesi, bu modelin 4 GB RAM ile gönderileceğini ve kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkacağını gösteriyor. İşlemci olarak Dimensity 700 yongasında olan MT6833V/ZA ile geliyor. Geekbench’in tek çekirdekli testinde 546 ve web sitesinin çok çekirdekli testinde 1695 puan aldı. Cihazın tamsayı puanı 535 ve 1695. Geekbench listesi ayrıca cihazın tek çekirdek ve çok çekirdek performansında sırasıyla 773 ve 2411 puanına sahip olduğunu ortaya koydu.
Motorola Moto G50 Sızdırılmış Teknik Özellikleri
Daha önce sızdırılmış ayrıntılar, Motorola Moto G50 5G hayranlık uyandıran özelliklerle dolu olacağını gösteriyor. Özelliklerini sızdıran Twitter kullanıcısı Evan Blass’a göre, G50 5G modası artık bitmiş olan su damlası çentikli bir tasarıma sahip olacak ve alt tarafta geniş bir çerçeveye sahip olacak. Alt çerçeve de Huawei’de olduğu gibi markanın ismi yazabilir. Bunun yanı sıra, telefonun LED flaşlı arkaya monte edilmiş üç kameraya sahip olacağını öne sürüyor. Güvenlik önlemi olarak telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunacak.
Kamera bakımından iki sensör birleştirilerek 48MP ana kamera ile gelecek. Kullandığı kamera sensörleri hakkında henüz tam bir bilgi mevcut değil. Ön tarafında 13MP selfie kamerası bulunacak. 6.5 inçlik HD+ (1600×720) bir ekrana sahip olacak. 4.700 mAh pil gücü ile geleceği ayriyeten söylenmekte. Hızlı şarj konusunda henüz tam bir bilgi mevcut değil.
Motorola, yeni G50 5G için henüz bir resmi lansman tarihi açıklamadı. Önümüzdeki haftalarda Motorola tarafından daha fazla ayrıntı gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı da lansman zamanı netlik kazanacak.
Motorola’nın yeni telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlere bildirebilirsiniz.
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