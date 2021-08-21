Google Pixel 6 Serisi Çin’de Üretilecek

Android sisteminin sahibi olarak Google, yıllardır kendi cep telefonu ürünlerini piyasaya sürmekte. Ancak akıllı telefon satışları açısından Google liderlik sıralamasında yer alamıyor. Saf Android’i tercih eden kullanıcılar bile Pixel akıllı telefonlara ilgi göstermiyor. Çünkü Pixel serisinin hayran kitlesi çok düşük ve çoğunlukla belirli bir kitleye hitap ediyor. Ancak kendi sistemini kullandığı için yazılım ve donanım bakımından diğer üreticilerden daha iyi.

Pixel serisinin üretim yeri hakkında daha öncesinde Vietnam’daki bir fabrikada üretileceği söylenmişti. Ancak Covid-19 nedeniyle yeni gelen bilgilere göre Vietnam’da üretim yapmamaya karar verdi. MyDrivers sayfasının belirtmesine göre Google serinin üretim yerini Çin olarak değiştireceğini söylüyor. Bu aynı zamanda Google’ın bu cihazları Çin pazarında resmi olarak piyasaya sürebileceği anlamına da geliyor.

Önceki haberler ile serinin bu sonbaharda resmi olarak piyasaya girmesi bekleniyor.

Tasarıma Genel Bakış

Yukarda sızdırılan görüntülerde bu serinin ultra dar bir çerçeve ve küçük ortası delikli bir ekranla geleceğini gösteriyor. Ön tarafı görsel açıdan, önceki nesillere bakılarak daha güzel gözükmekte.

Arka tasarıma gelince geçmiş tasarımını koruyor. Ancak bu nesil çok “benzersiz” tasarımlar ile geldi. Bu serinin arka tarafında, arka kamerayı tutan siyah şerit şeklinde yatay bir çıkıntı bulunuyor. Pixel 6’nın arkasında iki kamera ve bir LED flaş bulunurken, Pixel 6 Pro’da üç kamera ve bir LED flaş bulunuyor. Diğer gelen bilgiler ise güvenliğini ekran içi parmak izi sensörü ile destekleyecek. Üç renk kombinasyonuna sahip olacağını biliniyor. Arka tarafında renk belirleyicinin kamerayı tutan çubuğunun üstünde bulunan bölüm ve Google simgesi belirleyecek.

Serinin bu yıl yeni nesil Google Tensör İşlemcisi (TPU) ile donatılacağını belirtmekte fayda var. Bu yeni çip, ses tanımayı iyileştirmek ve fotoğraf ve videoların işlenmesini iyileştirmek için yapay zekâ teknolojisini destekliyor. Google, Tensor çipinin Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’yu bugüne kadarki en hızlı, en akıllı ve en güvenli Pixel telefonları yapacağını söylüyor.

Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro Teknik Özellikleri

Pixel 6, 6.4 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacak. 4600 mAh pil gücü ile çalışacak. 8GB Ram ve 128 GB dahili hafıza ile gelecek. Pixel 6 Pro ise, 6.7 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacak. 5000 mAh pil gücü ile çalışacak. 12GB Ram ve 128 GB dahili hafıza ile gelecek.Her iki cihazda Saf Android 12 ile gelecek.

Bunların yanında iki cihazında 33W Hızlı Şarjı destekleyeceğini daha önce paylaşmıştık. Haberi okumak isterseniz buradan okuyabilirsiniz.