Google, Pixel 5a Lansmanından Hemen Sonra Pixel 5’i Durduruyor

Google’ın iki hafta arayla iki akıllı telefon duyurusu yapması oldukça zor rastlanacak bir durum ancak bu ay tam olarak da böyle oldu ve Google iki hafta ara ile iki akıllı telefonun duyurusunu yaptı. İlk hafta Google bize yaklaşmakta olan Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro serilerinin tanıtımını yaptı. Bunun ardından iki hafta sonrasında ise merakla beklenen Google Pixel 5a’yı duyurdu. Yeni amiral gemileri sonbahara kadar satışa çıkmayacak olsa da Google, Pixel 5a’yı satışa çıkarmıştı. Ancak diğer Pixel modelleri olan (Pixel 4a 5G ve Pixel 5), Pixel 5a 5G ile birlikte satışta kalamayacak gibi görünüyor.

Google, Pixel 4a 5G ve Pixel 5’in kullanımdan kaldırıldığını resmen onayladı. Her iki model de stoklarını tüketene kadar resmi mağazalarında satışına devam edilecek. Ancak Google yeni üretimlerini yapmayacak.

Google’dan gelen açıklama ise: “Mevcut tahminlerimize göre, Pixel 5a 5G’nin piyasaya sürülmesinden sonraki haftalarda ABD’de bulunan Google Mağazalarının Pixel 4a 5G ve Pixel 5’in satışı yapmasını bekliyoruz. Pixel 5a 5G müşterile için harika bir seçenek ve Pixel 4a 5G’ye kıyasla daha değerli donanım yükseltmelerine daha düşük bir fiyatlar sunuyor.” diye açıklamada bulundu.

Google Pixel 5a Teknik Özellikleri

Ekran: 34 inç, 1080P OLED, 60Hz ekran yenileme hızı, AOD (Her zaman açık ekran)

34 inç, 1080P OLED, 60Hz ekran yenileme hızı, AOD (Her zaman açık ekran) İşlemci: Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G Grafik İşlemcisi: Adreno 620

Adreno 620 Bellek: 6GB Ram

6GB Ram Hafıza: 128GB Depolama

128GB Depolama İşletim Sistemi: Saf Android 11

Saf Android 11 Arka Kamera: 2 MP Çift Piksel Ana Kamera ve 16 MP Ultra Geniş Açı

2 MP Çift Piksel Ana Kamera ve 16 MP Ultra Geniş Açı Ön Kamera: 8 MP

8 MP Biyometrik Güvenlik: Parmak izi sensörü, (yazılımsal olarak yüz tanıma özelliği)

Parmak izi sensörü, (yazılımsal olarak yüz tanıma özelliği) Batarya: 4.680 mAh

4.680 mAh Hızlı Şarj: 18W Hızlı Şarj

18W Hızlı Şarj Renk: Siyah

Siyah Suya Dayanıklılık: IP67 sertifikası ile suya ve MIL-STD 810H sertifikası ile askeri koşullara dayanıklı

Daha detaylı özellikler için Google’ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz

Google Pixel 5a fiyatı: 449 Dolar. [21 Ağustos 2021 Tarihi Güncel Kur (8.49) ve Vergisiz olarak 3.813 Türk Lirası]

Cihazların üretiminin durdurulması bir sürpriz değil. Pixel 4a 5G’nin son iki ayda birden fazla yerde stoklarının tükendiğine dair birkaç raporlar sunulmuştu.

Pixel 5a 5G, hem Pixel 4a 5G hem de Pixel 5’in en iyi özelliklerini bir araya getirirken aynı zamanda daha büyük bir ekran ve daha büyük bir pil sunduğundan üretimi durdurması zaten önemli olmamalı. Aynı Snapdragon 765G tarafından destekleniyor ve diğer ikisi ile aynı kamera donanımını içeriyor.