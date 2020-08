Google Pixel 4a, teknik özellikleri ve fiyatıyla ortaya çıktı!

Google Pixel 4a, bugün resmi olarak duyurulacak. Daha önce cihaz hakkında pek çok önemli sızıntı ve teknik ayrıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Ishan Argawal, cihazın detaylı teknik özelliklerini ve 5G destekli modelini yayınladı.

Google Pixel 4a, 5.81 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip OLED bir ekran ile gelecek. Cihaz, Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Ön tarafta 8 MP çözünürlüklü selfie kamera, arka tarafta ise 12 MP OIS destekli ana kamera mevcut. Cihaz, 18W hızlı şarj destekli 3140 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ayrıca 143 gram ağırlığında olması sebebiyle kompakt ve hafif bir akıllı telefon olacak. Fiyatlandırma tarafında ise Pixel 4a, 350$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Pixel 4a, kaynağa göre 5G destekli bir modele de sahip olacak. Bu modelin Pixel 5 ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor. Cihazın fiyatının 500$ olması ve Snapdragon 765G ile gelmesi muhtemel görünüyor. Diğer teknik özellikler ise 4G’li modelden farklı olmayacak.

Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!

-6+128GB, $349 in the US

-Snapdragon 730G

-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499

-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing

-144×69.4×8.2mm, 143g

-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQL

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 1, 2020