Realme V5, GeekBench’te görüntülendi!

Realme, yeni bir akıllı telefon serisi çıkartmaya hazırlanıyor. Şirket, bugün Realme V5 adlı cihazını bir lansman ile resmi olarak duyuracak. Son raporlara göre cihaz yakın zamanda piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 720 ile piyasaya çıkacak. Bu yonga seti oyunlar için çok iyi bir optimizasyonun yanında 5G ağları için kesintisiz desteğe sahip. Cihaz geçtiğimiz günlerde AnTuTu’da, bugün ise GeekBench’te görüntülendi.

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Realme V5, GeekBench’te nasıl bir sonuç aldı?

Realme V5, RMX2111 ve RMX2112 model numaralarına sahip iki farklı cihaz ile görüntülendi. Büyük ihtimal aralarındaki farklar RAM ve depolama alanı tarafında ortaya çıkacaktır. GeekBench 4’ten geçen telefonlar tekli çekirdekte 2.493, çoklu çekirdekte ise 6.555 puan aldı. Tabii ki GeekBench 5’te bu cihazlar kıyaslandığında daha düşük puanlar görüntülenecek.

V5, GeekBench 5’te ise tekli çekirdekte 515, çoklu çekirdekte 1.635 puan alıyor. Bu testlerde cihazın MediaTek Dimensity 720 yonga setine ve 8 GB RAM’e sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı Realme UI kullanıldığını görüyoruz.

Cihazın beklenen teknik özellikleri neler?

Realme V5, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Ön tarafta nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera ile geliyor. Diğer üç kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Cihazın 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryası bulunuyor.