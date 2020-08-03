Akıllı Telefonlar
Realme V5, GeekBench’te görüntülendi!
Realme, yeni bir akıllı telefon serisi çıkartmaya hazırlanıyor. Şirket, bugün Realme V5 adlı cihazını bir lansman ile resmi olarak duyuracak. Son raporlara göre cihaz yakın zamanda piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 720 ile piyasaya çıkacak. Bu yonga seti oyunlar için çok iyi bir optimizasyonun yanında 5G ağları için kesintisiz desteğe sahip. Cihaz geçtiğimiz günlerde AnTuTu’da, bugün ise GeekBench’te görüntülendi.
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Realme V5, GeekBench’te nasıl bir sonuç aldı?
Realme V5, RMX2111 ve RMX2112 model numaralarına sahip iki farklı cihaz ile görüntülendi. Büyük ihtimal aralarındaki farklar RAM ve depolama alanı tarafında ortaya çıkacaktır. GeekBench 4’ten geçen telefonlar tekli çekirdekte 2.493, çoklu çekirdekte ise 6.555 puan aldı. Tabii ki GeekBench 5’te bu cihazlar kıyaslandığında daha düşük puanlar görüntülenecek.
V5, GeekBench 5’te ise tekli çekirdekte 515, çoklu çekirdekte 1.635 puan alıyor. Bu testlerde cihazın MediaTek Dimensity 720 yonga setine ve 8 GB RAM’e sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı Realme UI kullanıldığını görüyoruz.
Cihazın beklenen teknik özellikleri neler?
Realme V5, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Ön tarafta nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera ile geliyor. Diğer üç kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Cihazın 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryası bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a, teknik özellikleri ve fiyatıyla ortaya çıktı!
Google Pixel 4a, bugün resmi olarak duyurulacak. Daha önce cihaz hakkında pek çok önemli sızıntı ve teknik ayrıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Ishan Argawal, cihazın detaylı teknik özelliklerini ve 5G destekli modelini yayınladı.
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Google Pixel 4a hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Google Pixel 4a, 5.81 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip OLED bir ekran ile gelecek. Cihaz, Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Ön tarafta 8 MP çözünürlüklü selfie kamera, arka tarafta ise 12 MP OIS destekli ana kamera mevcut. Cihaz, 18W hızlı şarj destekli 3140 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ayrıca 143 gram ağırlığında olması sebebiyle kompakt ve hafif bir akıllı telefon olacak. Fiyatlandırma tarafında ise Pixel 4a, 350$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Pixel 4a, kaynağa göre 5G destekli bir modele de sahip olacak. Bu modelin Pixel 5 ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor. Cihazın fiyatının 500$ olması ve Snapdragon 765G ile gelmesi muhtemel görünüyor. Diğer teknik özellikler ise 4G’li modelden farklı olmayacak.
Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!
-6+128GB, $349 in the US
-Snapdragon 730G
-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499
-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing
-144×69.4×8.2mm, 143g
-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQL
— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 1, 2020
Birkaç gün önce, uygun fiyatlı Pixel 4a modelinin lansmanının yakında olacağını duymaya başladık. Ardından Jon Prosser, cihazın 3 Ağustos tarihinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Uzun zamandır ertelenen Pixel 4a’nın sonunda çıkış yapacak olması sevindirici bir haber. Günün ilerleyen saatlerinde telefonun tanıtımında bütün teknik özellikleri ve cihazın detaylarını resmi olarak öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
LG, daha ucuz 5G akıllı telefonlar üretmek istiyor!
LG‘nin bu yıl içinde uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket, daha fazla pazara uygun fiyatlı telefonlar çıkarmak istiyor. Bunu da 2020 ikinci çeyrek raporunda detaylıca anlatıyor.
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LG, ikinci çeyrek mali raporunu nasıl değerlendirdi?
2020 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali rapor, LG’nin COVID-19 salgınından önemli ölçüde etkilendiğini gösteriyor. LG‘nin akıllı telefon satışları yıllık bazda %19 düşüş yaşadı. Ancak tedarik zincirleri aktif çalışmaya başlayıp önlemler gevşetilince ABD ve Avrupa gibi pazarlarda aylık %31 artış görüldü. LG Velvet‘in lansmanı da satışlardaki bu artışın sebepleri arasında yer alıyor. LG yöneticileri yaptıkları açıklamada, şirketin mobil iletişim bölümünün karlılığını artırmak ve mevcut pazarda rekabetçi olabilmek için çok çalıştıklarını belirttiler.
LG, ABD ve Çin gibi pazarlarda 100 ila 200 dolar arası fiyatlara 5G destekli telefonlar satmayı planlıyor. Buna ek olarak şirket, 5G akıllı cihazları daha büyük kitlelere ulaştırmak için çip üreticileri ve ODM’lerle görüşüyor. Bu da 5G destekli cihazların popülerleşmesini ve rekabeti destekleyecek. Şirket, yılın ikinci yarısında Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlarda uygun fiyatlı telefonlarını sunabilir. Bu cihazların çıkış tarihi ve model numaraları ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.
Günümüzde Huawei Enjoy Z 5G, en uygun fiyatlı 5G akıllı telefon olarak biliniyor. Bu da LG’nin 220€’dan daha ucuza 5G telefon çıkarabileceğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia C3, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Nokia C3, giriş seviye bir akıllı telefon olarak kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın Geekbench üzerinde test sonuçları görüntülendi.
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Giriş seviye Nokia C3, test sonuçları belli oldu!
Akıllı telefon piyasasında yerini sağlamlaştırmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Nokia, yeni cihazı C3 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Giriş seviye özelliklere sahip olması beklenen akıllı telefonun, geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinde teste girdiği öğrenildi. Sonuçları da ortaya çıkan “Gamora Plus” kod adlı cihaz tekli çekirdek performansında 149 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise bizleri 820 puan ile karşılamakta. Öte yandan cihazın test sonuçları ile birlikte bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Uygun fiyat ile piyasaya çıkacak olan cihaz 5.99 inçlik HD+ ekrana sahip olacak. 3 GB RAM, 32 GB depolama seçeneklerine sahip olacak olan cihazın TENAA sertifikalarında 3000 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak. İşlemci konusunda detaylı bir bilgiye sahip olunamazken, cihazın Android 10 işletim sistemi ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. Tasarım detayları da öğrenilen cihaz, toplam iki kamera ile bizleri karşılıyor. Ön kamera 5 MP değerini alırken, arka tarafta da 8 MP‘lik bir kamera bizleri karşılıyor. Önümüzdeki hafta piyasaya çıkması beklenen cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almıyor. Bakalım firma yeni uygun fiyatlı cihazı ile kullanıcı yelpazesini genişletmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.