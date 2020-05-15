Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a, iPhone SE’den daha ucuza satılacak!
Google Pixel 4a, Haziran ayının başında bir lansman ile tanıtılacak. Son zamanlarda ise cihazla ilgili çok fazla sızıntı ortaya çıktı. Bunların en önemlisi telefonun performans ve pil ömrünü test eden bir videonun ortaya çıkması oldu. Şimdi ise Pixel 4a‘nın fiyatlandırması hakkında yeni bilgiler mevcut.
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Google Pixel 4a fiyatlandırması nasıl olacak?
Google Pixel 4a, başlangıçta ortaya çıkan söylentilere göre 399$’dan başlayacaktı. Fakat şimdi 9to5Google‘ın kaynaklarına göre Pixel 4a en ucuz iPhone‘dan daha ucuza mal olabilir. İddiaya göre Google Pixel 4a‘nın 128 GB modeli 349$ fiyat etiketiyle satışa başlayacak. 64 GB olan versiyonu ise 299$ fiyatı ile satışa çıkacak. iPhone SE ve Pixel 4a arasındaki savaş kızışacak gibi görünüyor.
source suggests that $349 price will be for 128GB model
— Stephen Hall (@hallstephenj) May 14, 2020
Google Pixel 3a, geçtiğimiz sene oldukça başarılı olmuştu. Bunun temel sebebi Google‘ın bu telefon için oldukça uygun bir fiyat belirlemesiydi. Google‘ın kendi ekibinin Pixel 4 ile ilgili hoşnutsuz olması ve lansmanın yeterince heyecanlı geçmemesi belki de Pixel 4a ile telafi edilebilir. 3 Haziran‘da düzenlenecek olan “Android 11 Beta Lansmanı“nda Pixel 4a‘nın tanıtılma ihtimali yüksek görünüyor. Bu etkinlik Google‘ın Android 11 genel beta sürümü hakkında bilgi verdiği bir çevrim içi lansman olacak.
Google Pixel 4a, Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı bulunacak. Telefon 5.8 inçlik Full HD+ OLED ekran ile gelecek. Arka tarafta 12.2 MP çözünürlüklü ana kamera ve ön tarafta 8 MP değerinde selfie kamera bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Oyun odaklı Realme X50 Pro Player Edition geliyor!
25 Mayıs Pazartesi günü resmi tanıtımı yapılacak olan oyun odaklı Realme cihazının adı Realme X50 Pro Player Edition olacak. Firmanın Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda “Blade Runner” model adına sahip olan cihaz “hız kralı” ve “etkileyici performans” sloganlarıyla yayımlandı.
Realme’nin X50 Pro Player Edition modeli görsel açıdan X50 Pro modeline oldukça benziyor. Fakat yeni model gümüş gri adında yeni bir renk seçeneği ile geliyor. Oyuncu odaklı olacağı tahmin edilen modelin özellikle yazılım tarafında Snapdragon 865 yonga setinin yüksek performansından tam anlamıyla yararlanmayı sağlayacak yazılımsal özelleştirmelere sahip olacağı tahmin ediliyor. Pro Player Edition modelinin teknik özellikleri henüz resmi olarak onaylanmamış durumda. Neyse ki modelin özelliklerini öğrenmemize yalnızca 10 gün kaldı.
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25 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan etkinlikte Realme’nin 8 farklı ürün tanıtması bekleniyor. Realme X50 Pro ve X50 Pro Player Edition modellerine ek olarak Realme TV ve Watch ile birlikte bir tam kablosuz kulaklık modeli ve X3 serisi modelleri tanıtılacak. Haberimizde yer alan bilgilerin sızıntılara dayandığını ve asıl cihaz özelliklerinin tanıtım etkinliğinde kesinleşeceğini de belirtmiş olalım.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Honor X10, gece modu fotoğraf örnekleri yayımlandı!
Honor X10 serisinin ekran ve kamera özelliklerinin ortaya çıkmasının ardından firma gece modu ile çekilmiş düşük ışık fotoğraflarını Weibo üzerinden yayımladı.
Weibo üzerinden yapılan paylaşımda fotoğrafların çekildiği ortam koşullarına da yer verilmiş. Söz konusu fotoğraflar oldukça karanlık saatler olan gece saat 2:00 civarlarında, -20 °C sıcaklıkta ve 5200 m yükseklikte çekilmiş. Koşullar göz önüne alındığında oldukça zorlu bir çekim ortamı görüyoruz.
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Huawei P30 Pro ile aynı olan Sony IMX 600Y ana kamera sensörüne sahip olan Honor X10 modelinin düşük ışıkta oldukça başarılı fotoğraflara imza attığını söylemek mümkün. Özellikle Everest Dağı’nın zirvesi ve daha yakında olan kar kümelerindeki ayrıntılar oldukça net.
Ana kamerada 40 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX600Y sensörünü barındıran modellerin, 8 MP geniş açılı ve 2 MP makro lens ile gelmesi bekleniyor. Pro modelde baz modele ek olarak 5x optik yakınlaştıma sağlayabilecek periskop lens yer alacak. Ayrıca HiSilicon Kirin 820 yonga setinden güç alacak modellerin 5G desteği sunması bekleniyor. Söz konusu modeller 6,63 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüklü LCD ekranlar ile gelecek. Pro modelinde bulunan ekran 90 Hz yenileme hızına sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazlarda 22.5W gücünde hızlı şarj destekleyen 4200 mAh kapasiteli bataryalar yer alacak. Baz modellerde 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi bulunacak.
Honor X10 ve X10 Pro modelleri 20 Mayıs Çarşamba günü resmi olarak tanıtılacak. Cihazların özellikleri tanıtım ile birlikte kesinleşecek.
Akıllı Telefonlar
Realme, yüzde 40 büyüme kat etti!
Realme, bugün göndermiş olduğu basın bülteninde büyüme istatistiklerine değindi. Paylaşılan verilere göre Türkiye pazarına yeni giriş yapan şirket toplamda %40 büyüme rakamına ulaştı.
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Akıllı telefon pazarının en genç markası realme, ürünlerini tasarlarken geliştirdiği inovatif marka DNA’sını Covid-19 salgını döneminde de iletişim faaliyetlerini sürdürürken kullandı. Marka, pandemi nedeni ile herkesin evlere kapandığı dönemde iletişim çalışmalarına tüm hızıyla devam etti. Türkiye’de elektronik sektörün %31 satış kaybı yaşadığı şu dönemde, realme %40 büyüme yakaladı.
Realme 6 serisinin lansmanı Nisan ayında gerçekleşmişti!
Şubat ayında global bir lansmanla dünyaya tanıtılan 6 serisinin Türkiye lansmanı Nisan ayında online bir tanıtımla yaptı. Ekibimiz tüm çalışmalarını büyük bir özveri ile birbirinden uzakta gerçekleştirdi. Kısa bir süre boyunca devam eden hazırlıklar süresince iletişim online olarak devam etti. 14 Nisan günü gerçekleşen lansmanın ardından marka çalışmalarına aynı şekilde devam ediyor.
“Türkiye pazarında rekabette geriye düşmemeyi hedefledik, fakat dahasını elde edebildik.”
realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu koronavirüs döneminde markanın durumunu açıkladı. Dedeoğlu; “Türkiye pazarına çok yeni giren bir marka olarak bu süreci hedeflerimizden geriye düşmeden geçirmek ilk önceliğimizdi. Ancak bu dönemde daha net gördük ki firmamız, oluşan fan kitlesi ile beraber sevilen bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Sektörde satışların %31 oranında daralmaya gittiğini görüyoruz. Ancak realme bu dönemde %40 büyüyerek hepimize birçok şeyi kanıtladı. Ülkemizin de virüs ile mücadelesi günden güne daha iyi bir boyuta ulaşıyor. Bu günler bittiğinde her şey çok daha güzel olacak.” şeklinde konuştu.
realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev geçtiğimiz dönemi değerlendirdi. Yeniev; “Teknoloji markası olarak, fiziksel birlikteliğin mümkün olmadığı dönemde elimizdeki imkanları değerlendirerek iletişim çalışmalarımızın tamamını online olarak yürüttük. Online lansmana online hazırlanan ilk marka olduk ve başarılı bir lansman geçirdik. Bu dönemde teknolojinin aslında hayatlarımızla ne kadar bağlantılı olduğunu bir kez daha anladık. Aynı zamanda kendi gücümüzü de keşfettik. Bu günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyor ve realme fanları ile bir araya geleceğimiz günleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.