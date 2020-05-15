Google Pixel 4a, iPhone SE’den daha ucuza satılacak!

Google Pixel 4a, Haziran ayının başında bir lansman ile tanıtılacak. Son zamanlarda ise cihazla ilgili çok fazla sızıntı ortaya çıktı. Bunların en önemlisi telefonun performans ve pil ömrünü test eden bir videonun ortaya çıkması oldu. Şimdi ise Pixel 4a‘nın fiyatlandırması hakkında yeni bilgiler mevcut.

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Google Pixel 4a fiyatlandırması nasıl olacak?

Google Pixel 4a, başlangıçta ortaya çıkan söylentilere göre 399$’dan başlayacaktı. Fakat şimdi 9to5Google‘ın kaynaklarına göre Pixel 4a en ucuz iPhone‘dan daha ucuza mal olabilir. İddiaya göre Google Pixel 4a‘nın 128 GB modeli 349$ fiyat etiketiyle satışa başlayacak. 64 GB olan versiyonu ise 299$ fiyatı ile satışa çıkacak. iPhone SE ve Pixel 4a arasındaki savaş kızışacak gibi görünüyor.

source suggests that $349 price will be for 128GB model — Stephen Hall (@hallstephenj) May 14, 2020

Google Pixel 3a, geçtiğimiz sene oldukça başarılı olmuştu. Bunun temel sebebi Google‘ın bu telefon için oldukça uygun bir fiyat belirlemesiydi. Google‘ın kendi ekibinin Pixel 4 ile ilgili hoşnutsuz olması ve lansmanın yeterince heyecanlı geçmemesi belki de Pixel 4a ile telafi edilebilir. 3 Haziran‘da düzenlenecek olan “Android 11 Beta Lansmanı“nda Pixel 4a‘nın tanıtılma ihtimali yüksek görünüyor. Bu etkinlik Google‘ın Android 11 genel beta sürümü hakkında bilgi verdiği bir çevrim içi lansman olacak.

Google Pixel 4a, Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı bulunacak. Telefon 5.8 inçlik Full HD+ OLED ekran ile gelecek. Arka tarafta 12.2 MP çözünürlüklü ana kamera ve ön tarafta 8 MP değerinde selfie kamera bulunacak.