Haber
Spotify, yeni kullanıcılara üç aylık ücretsiz Premium sunacak!
Spotify, premium abonelik hizmetine daha fazla kişi getirebilmek ve mevcut premium kullanıcıları memnun etmek için iki yeni fırsat sunuyor. Yeni kullanıcılar bugünden itibaren 30 Haziran‘a kadar kaydoldularında üç aylık ücretsiz Premium hizmetinden faydalanabilecek. Bu teklif aile, öğrenci ve bireysel üyeliği kapsıyor. İkinci fırsat ise daha önceden bireysel premium kullanmış kullanıcılar,(14 Nisan’dan önce iptal etmiş) üç ay boyunca 9,99$ ile tekrardan premium edinebilecek. Bu aylık abonelik maliyetini 3,33$’a denk getiriyor. Her iki seçenek içinde https://www.spotify.com/tr/premium/ adresine gidebilirsiniz.
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Spotify, bu teklifleri neden hazırladı?
Teklifler, Spotify’ın COVID-19 pandemisi devam ederken abonelik gelirlerini arttırmaya çalıştığını gösteriyor. Küresel ekonomik gerileme nedeniyle şirketin gelirlerinde azalma görülmüştü ve bu sebeple bu tarz kampanyalar ile platform canlı tutulmaya çalışılıyor. Şirketin paylaştığı son kazanç raporunda da reklam destekli gelirlerdeki azalma net olarak görülmüştü. Spotify, sene içinde istediği seviyeye ulaşamazsa bu tarz kampanyalar görmeye devam edebiliriz.
Spotify, 14 Nisan‘ı insanların premium aboneliklerini iptal ettiği gün olarak işaretledi. Bu da pandeminin yaygınlaştığı tarih olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, kazanç raporunda paylaştığı detaylara göre ABD’de aboneliğini iptal eden her altı kişiden birinin COVID-19 sebebiyle iptal ettiğini ortaya koydu. Dünya’daki kötü ekonomik gidişat bittiğinde şirket bu kampanyalar ile daha az kullanıcı kaybetmeyi hedefliyor olabilir.
Aksesuar
Realme Watch hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme Watch sandığımızdan daha yakın bir tarihte bizlerle buluşabilir. CEO Madhav Sheth, akıllı saat hakkında Twitter üzerinden yeni bir video paylaştı.
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Realme Watch 25 Mayıs’ta tanıtılabilir!
Realme, hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Ülkemize de yeni giriş yapan firma bildiğiniz üzere yüzde 40 büyüme oranına ulaştı. 25 Mayıs tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile Narzo serisini tanıtması beklenen firmanın, etkinlik için bir sürprizi olabilir. Akıllı saat piyasasına gireceğini daha önceden duyuran firma, Realme Watch için hayranlarını daha fazla bekletmeyecek gibi duruyor. Zira şirketin CEO‘su Madhav Sheth, yeni çıkaracakları akıllı saat için yeni bir video yayınladı. Videoyu Twitter hesabından paylaşan CEO, kullanıcılardan heyecanlarını anlatmalarını istedi. Ayrıca firmanın hazırladığı videoda “çok yakında” ifadesini sürekli vurgulaması, akıllı saatin 25 Mayıs tarihinde tanıtılacağı yönünde beklenti oluşturdu.
Watch me!
Are you ready to join our journey in becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle Brand?
Our next AIoT products are on the way?
RT to show your excitement. pic.twitter.com/3Ny6EEDMi4
— Madhav @home (@MadhavSheth1) May 14, 2020
Daha önce Madhav Sheth‘in kolunda da gördüğümüz akıllı saat, biraz daha sporcu odaklı olacak gibi gözüküyor. Menü resimleri sızdırılan saatin, 1.4 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacağı öğrenildi. Google Wear OS ile gelmeyecek cihazın, Huawei‘nin saatleri gibi kendine has bir arayüzü olacağı kesinleşti. 160 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak Realme Watch, firmanın iddiasına göre 7 gün şarj olmadan çalışabilmekte. Ayrıca sızdırılan menü görsellerinde cihazın, müzik ve uzaktan kamera kontrolü gibi seçenekleri de sunduğu öğrenildi. 25 Mayıs tarihinde tanıtılması beklenen cihazın her hangi bir fiyat bilgisine ulaşılamadı.
Akıllı Telefonlar
Realme, yüzde 40 büyüme kat etti!
Realme, bugün göndermiş olduğu basın bülteninde büyüme istatistiklerine değindi. Paylaşılan verilere göre Türkiye pazarına yeni giriş yapan şirket toplamda %40 büyüme rakamına ulaştı.
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Akıllı telefon pazarının en genç markası realme, ürünlerini tasarlarken geliştirdiği inovatif marka DNA’sını Covid-19 salgını döneminde de iletişim faaliyetlerini sürdürürken kullandı. Marka, pandemi nedeni ile herkesin evlere kapandığı dönemde iletişim çalışmalarına tüm hızıyla devam etti. Türkiye’de elektronik sektörün %31 satış kaybı yaşadığı şu dönemde, realme %40 büyüme yakaladı.
Realme 6 serisinin lansmanı Nisan ayında gerçekleşmişti!
Şubat ayında global bir lansmanla dünyaya tanıtılan 6 serisinin Türkiye lansmanı Nisan ayında online bir tanıtımla yaptı. Ekibimiz tüm çalışmalarını büyük bir özveri ile birbirinden uzakta gerçekleştirdi. Kısa bir süre boyunca devam eden hazırlıklar süresince iletişim online olarak devam etti. 14 Nisan günü gerçekleşen lansmanın ardından marka çalışmalarına aynı şekilde devam ediyor.
“Türkiye pazarında rekabette geriye düşmemeyi hedefledik, fakat dahasını elde edebildik.”
realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu koronavirüs döneminde markanın durumunu açıkladı. Dedeoğlu; “Türkiye pazarına çok yeni giren bir marka olarak bu süreci hedeflerimizden geriye düşmeden geçirmek ilk önceliğimizdi. Ancak bu dönemde daha net gördük ki firmamız, oluşan fan kitlesi ile beraber sevilen bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Sektörde satışların %31 oranında daralmaya gittiğini görüyoruz. Ancak realme bu dönemde %40 büyüyerek hepimize birçok şeyi kanıtladı. Ülkemizin de virüs ile mücadelesi günden güne daha iyi bir boyuta ulaşıyor. Bu günler bittiğinde her şey çok daha güzel olacak.” şeklinde konuştu.
realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev geçtiğimiz dönemi değerlendirdi. Yeniev; “Teknoloji markası olarak, fiziksel birlikteliğin mümkün olmadığı dönemde elimizdeki imkanları değerlendirerek iletişim çalışmalarımızın tamamını online olarak yürüttük. Online lansmana online hazırlanan ilk marka olduk ve başarılı bir lansman geçirdik. Bu dönemde teknolojinin aslında hayatlarımızla ne kadar bağlantılı olduğunu bir kez daha anladık. Aynı zamanda kendi gücümüzü de keşfettik. Bu günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyor ve realme fanları ile bir araya geleceğimiz günleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 5G, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Honor X10 5G, önümüzdeki hafta 20 Mayıs‘ta çevrim içi bir lansman ile tanıtılacak. Bugün ise cihazın detaylı teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Ortaya çıkan sızıntılarda cihazın pop-up kamera bulunduracağı ortaya çıktı. Ayrıca tasarımsal olarak beyaz ve mavi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak.
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Honor X10 5G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Honor X10 5G, Çinli perakendeci Vmall‘ın web sitesinde tasarım detayları ile ortaya çıktı. Ünlü sızıntıcı Ishan Agarwal ise cihazla ilgili ayrıntılı teknik özelliklerin bulunduğu bir liste paylaştı. X10 5G, 6.63 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Ekranın ekran tazeleme hızı ise 90 Hz değerinde olacak. Telefonun arka tarafında 40 MP çözünürlüğe sahip Sony IMX600y sensörlü ana kamera bulunuyor. İkincil kamerası f/2.4 diyafram aralığına sahip 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde makro kamerası ile üçlü bir kamera dizilimi bulunuyor.
Cihazın IP5X suya ve toza karşı dayanıklı olacağı ve muhtemelen Android 10 tabanlı MagicUI 3.1.1 arayüzü ile geleceği söyleniyor. Honor X10 5G, 6 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama alanına sahip olacak. Telefonun depolama alanı Huawei‘nin NM hafıza kartı ile genişletilebilecek. Cihaz, Kirin 820 5G yonga seti ile geleceği için yonga setine entegre olan 5G modemi bulunacak. Batarya tarafında ise 22.5W hızlı şarj ile şarj olabilen 4.300 mAh değerinde bataryası bulunuyor.
Honor X10 5G‘nin 5X optik zoom yapabilen 8 MP çözünürlüklü periskop kamerası bulunan Pro varyasyonu hakkında söylentiler bulunuyor. Fakat bunun hakkında Honor tarafından resmi bir açıklama gelmedi.