Spotify, yeni kullanıcılara üç aylık ücretsiz Premium sunacak!

Spotify, premium abonelik hizmetine daha fazla kişi getirebilmek ve mevcut premium kullanıcıları memnun etmek için iki yeni fırsat sunuyor. Yeni kullanıcılar bugünden itibaren 30 Haziran‘a kadar kaydoldularında üç aylık ücretsiz Premium hizmetinden faydalanabilecek. Bu teklif aile, öğrenci ve bireysel üyeliği kapsıyor. İkinci fırsat ise daha önceden bireysel premium kullanmış kullanıcılar,(14 Nisan’dan önce iptal etmiş) üç ay boyunca 9,99$ ile tekrardan premium edinebilecek. Bu aylık abonelik maliyetini 3,33$’a denk getiriyor. Her iki seçenek içinde https://www.spotify.com/tr/premium/ adresine gidebilirsiniz.

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Spotify, bu teklifleri neden hazırladı?

Teklifler, Spotify’ın COVID-19 pandemisi devam ederken abonelik gelirlerini arttırmaya çalıştığını gösteriyor. Küresel ekonomik gerileme nedeniyle şirketin gelirlerinde azalma görülmüştü ve bu sebeple bu tarz kampanyalar ile platform canlı tutulmaya çalışılıyor. Şirketin paylaştığı son kazanç raporunda da reklam destekli gelirlerdeki azalma net olarak görülmüştü. Spotify, sene içinde istediği seviyeye ulaşamazsa bu tarz kampanyalar görmeye devam edebiliriz.

Spotify, 14 Nisan‘ı insanların premium aboneliklerini iptal ettiği gün olarak işaretledi. Bu da pandeminin yaygınlaştığı tarih olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, kazanç raporunda paylaştığı detaylara göre ABD’de aboneliğini iptal eden her altı kişiden birinin COVID-19 sebebiyle iptal ettiğini ortaya koydu. Dünya’daki kötü ekonomik gidişat bittiğinde şirket bu kampanyalar ile daha az kullanıcı kaybetmeyi hedefliyor olabilir.