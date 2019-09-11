Google Pixel 4, tanıtılmadan Youtube’da incelemesini yaptılar!

Google Pixel 4, yaklaşık bir ay sonra tanıtılacak. Bu süre içerisinde gelen haberlerde cihazın tasarımını ve teknik özelliklerini özümsedik diyebiliriz. Peki ya incelemesi?

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Pixel 4 sızıntıları gelmeye devam ediyor. Bugün konuyla ilgili iki yeni video yayınlandı. Elbette düşündüğünüz gibi bu durumun dün tanıtılan iPhone modelleriyle ilgisi yoktur (!). Zamanlamayla ilgili hem fikir olduğumuzu düşünüyorum.

Fakat videoda Google’ın tanıtacağı cihazla ilgili iki detaylı video ortaya çıkmış durumda. İlkinde sadece beyaz renge sahip model yer alırken diğer videoda turuncu ve siyah modeller de yer alıyor. İlginç ki, hangi modeli seçerseniz seçin cihazın etrafındaki siyah çerçeve aynı kalıyor.

Beyaz model: cihazı pandaya benzer bir yapıya bürünmesini sağlarken, turuncu renkse oldukça tuhaf bir görüntü sunuyor. Yayınlanan videolar, maalesef ki İngilizce değil. Fakat videoyu izleyerek beklenen cihazın görüntüsü hakkında, daha iyi fikir edinebilirsiniz.

Videoda, ekran teknolojisinin 90Hz Smooth Display (Akışkan Ekran) olacağı onaylanmış oldu. Bununla birlikte ekranın tonunu değiştirebiliyorsunuz. Ambient EQ adı verilen bu teknoloji, Apple’ın True Tone teknolojisine benzer nitelikte olacak.

Ayrıca, ekrana baktığınız sürece açık kalmasını sağlayan Samsung Smart Stay benzeri bir teknoloji de cihazda yerini alacak. Telefonda Kayıt uygulaması ön yüklü olarak geliyor. İster sesi, isterseniz de ekran görüntüsünü ayrı ayrı uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz.

Donanım tarafına gelirsek, 6GB RAM için bir başka onay daha alıyoruz. 3040×1440 piksel 6.23 inç ekran ve 128 GB’a kadar depolama da Pixel 4‘te konumlandırılacak.

Ana kamera, Sony’nin 12.2MP IMX363 sensörden gücünü alıyor. F/1.7 diyafram açıklığı bulunan kamerada, 16MP çözünürlüklü IMX481 telefoto lenste bulunacak. Videoda yer alan örneklere bakacak olursak gece çekimleri önceki nesil Pixel’lerden oldukça iyi. Youtube videolarının sıkıştırılarak yüklendiğini varsayarak oldukça kaliteli örnekler olduğunu söyleyebiliriz.

Her yeni cihazında olduğu gibi Google’ın kamera performansıyla ön plana çıkaracağı cihazın inceleme videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz: