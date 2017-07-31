Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL İçin Render Videosu Yayımlandı

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL İçin Render Videosu Yayımlandı

31 Temmuz, 2017 Akıllı Telefonlar, Mobil, Tasarım 0 yorumlar

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Bildiğiniz gibi Google yeni Pixel serisinin ikinci neslini Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile bizlere sunmaya hazırlanıyor. Bir süredir telefonlar üzerinde çalışan Google’ın Pixel 2‘si hakkında en son benchmark sonuçlarını görmüştük.

Şimdi ise telefonun tasarım kısmından yeni bilgi geldi ve Pixel 2 ile Pixel 2X’in render videosu yayımlandı. Yayımlanan render’lar OnLeaks ve MySmartPrice kanalları tarafından yayımlandı. Videoda cihazları siyah renkli metal şase ile görüyoruz. Öte yandan arkada bulunan yuvarlak parmak izi sensörü de gözden kaçmıyor.

Bugüne kadar telefon hakkında iddia edilen bilgiler ve renderdaki görüntülerin birbirini tutması ise her iki tarafın da konu hakkında oldukça istikrarlı olduğunu gösteriyor. Bunu göze alırsak Google’ın bu sene çıkacak amiral gemileri Pixel 2 ve Pixel 2 XL sırası ile 145.3 x 69.3 x 7.8 mm (kamera çıkıntısı ile 8.2 mm’ye yükseliyor) ve 157.6 x 76.3 x 7.9 mm (kamera çıkıntısı ile 8.6 mm’ye yükseliyor) boyutlarında olacak.

 

 

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