Google, 20 Ağustos’ta gerçekleştireceği lansman öncesi Pixel 10 Pro Fold için beklenmedik bir adım attı. Şirketin yayınladığı yeni video, katlanabilir modelin tasarımını tüm detaylarıyla ortaya koyuyor. Peki Google Pixel 10 Pro Fold tasarımı nasıl?

Google Pixel 10 Pro Fold tasarımı resmiyet kazandı

Google, 20 Ağustos Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikte Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerini tanıtacak.

Etkinliğe sayılı günler kala Google, Pixel 10 serisinin en dikkat çeken modeli olan Pixel 10 Pro Fold için resmi bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan bu video sayesinde telefonun dış tasarımı artık netleşmiş durumda. Aşağıdan Google’ın resmi YouTube hesabından paylaşılan videoyu izleyebilirsiniz.

Videoda cihazın kitap gibi katlanan bir yapıya sahip olduğu açıkça görülüyor. Bu tasarım, daha önce ortaya çıkan sızıntılarla birebir örtüşüyor. Tasarım açısından selefi olan Pixel 9 Pro Fold modeline oldukça benzer olduğu söylenebilir.

Pixel 10 Pro Fold, gri renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Cihazın ön tarafı ince çerçeveli bir ekranla geliyor ve sağ üst köşede ön kamera yer alıyor. Arka bölümde ise yatay olarak konumlandırılmış dikdörtgen kamera modülünde üçlü kamera sistemi yer alıyor.

Ancak tanıtım videosunda cihazın donanım özelliklerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu detayların 20 Ağustos’taki lansman sırasında paylaşılmasını bekliyoruz.

Google Pixel 10 Pro Fold özellikleri neler olacak?

Resmi açıklamalar yapılmamış olsa da bugüne kadar sızdırılan bilgilere göre cihazda şu özelliklerin yer alması bekleniyor:

8 inç iç ekran ve 6,4 inç dış ekran – her ikisi de 120 Hz yenileme hızına sahip OLED paneller

Google Tensor G5 işlemci

16 GB RAM

5000 mAh’in üzerinde batarya kapasitesi

48 MP ana kamera

IP68 suya ve toza dayanıklılık

Google Pixel 10 serisi ne zaman tanıtılacak?

Google, 20 Ağustos Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikte Pixel 10 serisini ve diğer ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold başta olmak üzere, Pixel Watch 4 gibi cihazların da duyurulması bekleniyor.

Bu özellikler değerlendirildiğinde Pixel 10 Pro Fold’un Google’ın en iddialı katlanabilir telefonu olacağı söylenebilir. Ne yazık ki Pixel 10 serisinin Türkiye pazarına sunulması beklenmiyor.

Yeni Pixel Fold hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un Fold serisine gerçek bir rakip olabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!