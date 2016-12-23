Google Önümüzdeki Yıl İki Yeni Akıllı Saat Çıkaracak

Google, Android Wear ürün yöneticisi Jeff Chang’e göre önümüzdeki yıl iki yeni bayrak gemisi modeli akıllı saat göreceğiz.

Chang yaptığı açıklamalarda yeni saatlerin Google’ın çıkaracağı Android Wear 2.0 destekleyen ilk cihazlar olacağını belirtti. Yeni akıllı saatlere dair bazı söylentiler daha önce de çıkmıştı ancak ilk defa bu kadar resmi bir ağızdan dile getirildi. Akıllı saatler her ne kadar beklenen etkiyi yaratmasa da hala talep görüyor.

Yeni saatlerin Pixel markası altında olmaması bekleniyor. Saatler üretici firmanın markası altında çıkacak. Ancak teknoloji devi saatleri üretici firma ile üretecek. Chang üretici firmanın adını vermedi ancak daha önce Android Wear cihazı üreten bir firmanın üreteceğini belirtti. Nexus akıllı telefonların üretiminde benimsenen bir yöntem benimsenecek.

Yeni çıkan cihazlarla beraber şu anda piyasada olan akıllı saatlerde Android Wear 2.0 güncellemesini alacak. Yeni güncelleme ile beraber akıllı saatlere özgü olan uygulamaların güncellemesi için telefona ihtiyaç duyulmayacak, Android Pay desteği olacak ve Google’ın Pixel akıllı telefon modelleri ve Home hoparlöründe yer alan sesli asistanı yer alacak.