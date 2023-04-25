HUAWEI 3 senedir Amerika ile olan sorunlardan dolayı telefonlarında ve tabletlerinde Google lisansını kullanamıyor. Bir zamanların dünya devi olan marka Google eksikliği sebebiyle birçok tüketici tarafından tercih sırasında arka taraflara itiliyor. Peki gerçekten Google olmadan HUAWEI akıllı telefonlar kullanılıyor mu?

Eren bu videoda size kendi kullandığı HUAWEI Mate 50 Pro’da hangi Google uygulamalarını nasıl kullandığını ve diğer üçüncü parti uygulamaları kullandığını gösteriyor. Peki sizce HUAWEI telefonlar kullanılır mı? Siz olsanız bir akıllı telefon alırken HUAWEI telefonlar tercih sıranızda yer alıyor mu? Kendi görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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