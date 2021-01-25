Google ofislerini aşı merkezine dönüştürecek

ABD’li teknoloji devi Google, Covid-19’a karşı mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Şirket, New York gibi bazı eyaletlerdeki ofislerini aşılama merkezine dönüştürecek.

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Covid-19 pandemisi, Dünya’yı etkisi altına almaya devam ediyor. 2020 yılının başlarında ortaya çıkan salgın hastalık, oldukça zorlu bir yıl geçirmemize neden oldu. Ancak bu durum değişmek üzere. Salgının çıkışından itibaren devam eden aşı araştırmaları sonunda karşılığını verdi ve birkaç şirket, aşı üretmeyi başardı. Hastalığa karşı başarılı olan aşıların üretilmesiyle, sadece üretim ve bu aşıyı uygulamak kaldı. Salgının en çok yayıldığı ve merkezi olarak kabul edilen ABD’de teknoloji şirketleri de elini taşın altına koydu. Teknoloji devi Google, aşının üretimi ve dağıtımı konusunda ABD hükümetine yardımcı olmak için seferber oldu.

Bazı Google ofisleri aşılama merkezi olacak

Google CEO’su Sundar Pichai, yaptığı bir açıklamada şirketin aşılama çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Teknoloji devi aşının dağıtımı ve halkın aşılanması konusunda 150 milyon dolarlık bir yardım yapacaklarını açıkladı. Şirket aynı zamanda New York, Los Angeles, San Francisco ve Washington’da bulunan bazı ofislerini de aşılama merkezine çevirecek. Google’ın, konuyla ilgili yerel sağlık otoriteleriyle organize şekilde çalıştığı da gelen açıklamalar arasında. Pichai yaptığı açıklamada, daha fazla eyalet ve ardından daha fazla ülkenin kademeli olarak yardım listesine alınacağını ve şirketin buralarda da aşılama faaliyetlerinde bulunacağını açıkladı.

Amazon’da destek verecek

Google, pandemi konusunda elini taşın altına koyan tek şirket değil. Dünya’nın en zengin adamı Jeff Bezos’un kurucusu ve CEO’su olduğu Amazon, ABD’de geçici klinikler kurma konusunda hükümete yardımcı oluyor. Şirket kurduğu geçici kliniklerde binlerce insanın aşılanması ve salgının ortadan kalkması için uğraşıyor. Umarız aşılama faaliyetleri, hızlı bir şekilde sonuçlanır ve Dünya yeniden normal haline döner. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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