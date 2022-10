Google, Android için Mesajlar uygulaması için yeni özellikler duyurdu. Duyuruyla birlikte Simge yenileniyor ve yakında sesli mesajları metne dönüştürmek, uygulamada YouTube videoları izlemek ve randevuları doğrudan Takvim uygulamasına eklemek mümkün olacak.

Google bir blog yazısında, birkaç hafta içinde Mesajlar uygulamasına gelecek tüm yeni özellikler hakkında daha fazla ayrıntı verdi. Örneğin, sesli mesajları metne dönüştürme özelliği yalnızca Pixel 6, 6 Pro, 7, 7 Pro, Samsung Galaxy S22 ve Galaxy Fold 4 cihazlarına geliyor.

Bir diğer yeni özellik ise RCS kullanırken bir grup görüşmesindeki bireysel bir mesajı yanıtlayabilmek. Android kullanıcıları da iPhone kullanıcılarından gelen kısa mesajlara bir emoji ile yanıt verebiliyor. Bu yılın başından beri Mesajlar uygulaması iOS kullanıcılarından gelen emoji yanıtlarını zaten gösteriyor. Bir mesajda YouTube videosu bağlantısı gönderilirse, alıcılar videoyu doğrudan Mesajlar uygulamasından izleyebilir.

Ayrıca bkz: Firefox Beta Android Sürümü Özel Eklenti Desteği Alıyor!

Android üreticisi ayrıca uygulamaya hatırlatıcılar ve randevular için destek de ekliyor. Bu, kullanıcıların aldıkları bir mesaja dayalı olarak uygulama aracılığıyla bir hatırlatma veya randevu oluşturmalarına olanak tanıyor. Örneğin, Mesajlar uygulaması, bir kişinin doğum gününü kişilere eklediyse kullanıcılara o kişinin doğum gününü hatırlatabilir. Kullanıcılar ayrıca Takvim uygulamasında randevu oluşturabilirler.

Adres bilgileri, kodlar veya telefon numarası gibi potansiyel olarak önemli içerik içeren mesajlar otomatik olarak bir yıldızla işaretlenecek, bu sayede Google, bu bilgilere ulaşmayı kolaylaştırmak istiyor. Şu andan itibaren, bir mesaj bir telefon görüşmesi öneriyorsa, Mesajlar uygulaması bu mesajın yanında otomatik olarak bir Google Meet simgesi de gösterecek, böylece kullanıcılar hemen (görüntülü) arama yapabilecekler.

Bazı ülkelerde, Mesajlar uygulaması aracılığıyla işletmelerle sohbet etmek de mümkün olacak. Bu özelliğin hangi ülkelerde aktif olacağı belli değil.

Son olarak Google, Mesajlar uygulaması, Telefon uygulaması ve Kişiler uygulamasının simgelerinde görsel bir güncelleme yapıldığını bildirdi. Her bir uygulama simgesi de Material You renk düzenine uyum sağlayacak. Bu özellikler önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacaktır. Tüm özelliklerin dünyanın her yerinde hemen kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil.