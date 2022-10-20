Mozilla, Android için Firefox’un Nightly sürümünde iki yıldır bulunan eklenti desteğini Android tarayıcısının beta sürümüne de getirdi. Bununla birlikte, kararlı sürüm kullanıcıları da gelecekte tüm eklentileri kullanabilecek.

Tarayıcının Android sürümü için resmi olarak mevcut olmayan eklentileri yüklemek isteyen kullanıcılar, bunları kendi “eklenti koleksiyonlarına” ekleyerek yapabilecek. Bu, kullanıcıların oluşturabileceği ve hesaplarına bağlı olan bir eklenti koleksiyonudur. Ardından, kullanıcıların ayarlardaki Firefox Hakkında menüsünde Firefox logosuna üç kez basması gerekiyor.

Bu geçici çözüm iki yıldır Nightly’de bulunuyordu ve Ghacks artık Android için Firefox Beta’da keşfetti. Kaynak sayfa bu, özelliğin kararlı sürüme de geleceğini de ortaya koydu. Mozilla’nın kendisi henüz bu konuda bir şey açıklamadı. Kararlı sürümde yalnızca ‘önerilen’ eklentiler için destek vardır. Sonuç olarak, masaüstünde popüler olan birçok eklenti eksik.

Ayrıca bkz: Daha Güçlü Radeon RX 7000, Ray Tracing Performansını İki Katına Çıkarabilir!

Mozilla Firefox 106.0.1 güncellemesi de yayınlandı!

Mozilla, web tarayıcısı Firefox’un 106. sürümü için bir güncelleme yayınladı. Mozilla, 106. sürümde PDF belgelerini düzenleme becerisi ekledi, özel ekranın görünümünü değiştirdi ve artık Windows 10 veya 11’de görev çubuğuna sabitlenebiliyor ve macOS kullanıcıları artık diğer şeylerin yanı sıra resimlerdeki metni tanıyabiliyor. Sürüm 106.0.1, AMD Zen 1 işlemciye sahip kullanıcıları etkileyen bir düzeltmeyi gideriyor.