Google Meet uygulamasının yeni tasarımı Android için yayınlandı

Google, video konferans görüşmelerini yapmayı sağlayan Meet platformunun tasarımında işlevsellik ve kolaylık odaklı bir güncelleme yaptığını duyurdu. Güncelleme, bugünden itibaren indirilebiliyor.

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Cuma günkü duyurusunda Google, Meet’in kullanıcı arayüzünde kapsamlı bir değişiklik yaptığını söyledi. Güncellenen arabirimde kullanıcılara yepyeni bir toplantı düğmesi sunuluyor. Bu toplantı düğmesi, temel olarak Meet’in üç işlevini hızlı bir şekilde yapabilmeyi sağlıyor:

Paylaşmak için toplantı bağlantısı al

Anında toplantı başlat

Google Takvim uygulamasında planla

Bunun yanı sıra Google, Meet’in genel renk şemasını da alışılageldik yeşil tonlardan mavi bir renge kaydırdı.

Google Meet uygulamasının yeni tasarımı

Google Meet, özellikle COVID-19 salgınından dolayı çevrim içi video görüşmeleri yapabilmeyi sağlayan platformlara yönelik talebin artmasıyla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Öyle ki son zamanlarda Google’ın ‘Google Workspace’ olarak yeniden yapılandırdığı üretkenlik paketinin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.

Hizmet, başlangıçta Gmail uygulamasına entegre edildikten sonra kullanışlılık odaklı bir şekilde yeniden tasarlanmış ve bu tasarım ilk önce iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Google, yeni tasarımını aylar sonra nihayet Android kullanıcılarının da beğenisine sunmaya başladı.

Android için Google Meet’in yeni kullanıcı arayüzü, Workspace müşterileri ve kişisel Google hesabı olan herkes dahil olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Hemen şimdi Play Store’a gidip uygulamayı güncelleyerek yeni tasarıma kavuşabilirsiniz.