Google, G Suite’in yerini alacak hizmetini tanıttı: Google Workspace

Google; Gmail, Drive, Dökümanlar ve Meet gibi çevrim içi üretkenlik uygulamaları içeren G Suite hizmetini yeniden yapılandırıyor. Şirket, yepyeni ürünlerini artık Google Workspace adıyla sunmaya devam edecek.

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İşletmelere yönelik çevrim içi üretkenlik ve ortak çalışma araçları sunan G Suite, bundan böyle yoluna Google Workspace olarak devam edecek. Google, bugünkü duyurusunda uygulama paketi için yaptığı ‘büyük bir yeniden markalaşma’ ve ‘yeniden tasarlama’ çalışmalarından bahsetti.

G Suite, yeni yüzüyle karşınızda: Google Workspace

Şirket, yeni markanın yanı sıra tüm ürünlerinin birbirleriyle entegrasyonunu daha fazla artırdığını vurguluyor. Google ayrıca, daha fazla cihaz yönetimi özelliği içeren yeni bir “Business Plus” seviyesi ekleyerek fiyatlandırma katmanlarını biraz daha değiştirdi.

Google Workspace; Gmail, Dokümanlar, Meet, E-Tablolar ve Takvim başta olmak üzere G Suite ile sunulan hizmetlerin tamamını içeriyor. Yeniliklere örnek olarak, mesela bir sohbet penceresi ya da yeni bir sekmeye ihtiyaç duymadan artık gruptaki herkes yeni belge oluşturabilir. Ayrıca Google Dokümanlar’da o an etkin olan herkes birbirlerinin imleçlerini takip etmek veya sohbet penceresi açmak yerine, aynı pencereden hemen bir video görüşmesi başlatabiliyor.

Google Workspace ile yeni logolar da geldi

Google Workspace ile sunulan üç büyük gelişme:

Ekiplerin daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına, ön saflardaki çalışanların bağlantıda kalmasına ve işletmelerin yeni dijital müşteri deneyimlerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni, derinlemesine entegre bir kullanıcı deneyimi.

Yeni marka kimliği ile ürünler birbirleriyle daha etkili entegre olacak. Kullanıcılar ise ortak çalışma noktasında hiç olmadığı kadar rahat edecek.

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümler sunmanın yeni yolları.

Aslında Google Workspace hizmetindeki en büyük yenilik, şirketin bu yazın başlarında duyurduğu Meet, Chat ve Rooms entegrasyonları oldu. Google artık tüm bu ortak çalışma araçlarını uygulamalarına entegre ederek kullanıcılarının işini kolaylaştırıyor. Hatta Gmail, hepsinin bir araya geldiği tek hizmet.

Google Workspace’in tanıtım videosu

Yakında; sohbet odalarında misafirlerle dokümanlar oluşturma ve bunlar üzerinde ortak çalışmanın yanı sıra bağlantılı dosyaları yeni sekmede açmak zorunda kalmadan Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar’da görebilme özellikleri de gelecek. Ek olarak bir dokümanda birinden @ ile bahsettiğinizde, karşınıza o kişinin iletişim bilgileri çıkacak ve video görüşmesi, sohbet gibi eylemleri hızlıca yapabileceksiniz.

Google aynı zamanda, Gmail ve Chat’te kullanıma sunduğu Meet hizmetindeki resim içinde resim desteğini de önümüzdeki aylarda Dökümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar’a sunacağını açıkladı. Son olarak Google, Workspace uygulamalarının ikonlarını da değiştirdi. Örneğin Gmail simgesinin alışılageldik kırmızı ‘M’si ve Takvim gibi tüm uygulamalar, birbirleriyle ahenk içinde yaşayan renklerle süsleniyor.