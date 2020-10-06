Google, G Suite’in yerini alacak hizmetini tanıttı: Google Workspace
Google; Gmail, Drive, Dökümanlar ve Meet gibi çevrim içi üretkenlik uygulamaları içeren G Suite hizmetini yeniden yapılandırıyor. Şirket, yepyeni ürünlerini artık Google Workspace adıyla sunmaya devam edecek.
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İşletmelere yönelik çevrim içi üretkenlik ve ortak çalışma araçları sunan G Suite, bundan böyle yoluna Google Workspace olarak devam edecek. Google, bugünkü duyurusunda uygulama paketi için yaptığı ‘büyük bir yeniden markalaşma’ ve ‘yeniden tasarlama’ çalışmalarından bahsetti.
G Suite, yeni yüzüyle karşınızda: Google Workspace
Şirket, yeni markanın yanı sıra tüm ürünlerinin birbirleriyle entegrasyonunu daha fazla artırdığını vurguluyor. Google ayrıca, daha fazla cihaz yönetimi özelliği içeren yeni bir “Business Plus” seviyesi ekleyerek fiyatlandırma katmanlarını biraz daha değiştirdi.
Google Workspace; Gmail, Dokümanlar, Meet, E-Tablolar ve Takvim başta olmak üzere G Suite ile sunulan hizmetlerin tamamını içeriyor. Yeniliklere örnek olarak, mesela bir sohbet penceresi ya da yeni bir sekmeye ihtiyaç duymadan artık gruptaki herkes yeni belge oluşturabilir. Ayrıca Google Dokümanlar’da o an etkin olan herkes birbirlerinin imleçlerini takip etmek veya sohbet penceresi açmak yerine, aynı pencereden hemen bir video görüşmesi başlatabiliyor.
Google Workspace ile yeni logolar da geldi
Google Workspace ile sunulan üç büyük gelişme:
- Ekiplerin daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına, ön saflardaki çalışanların bağlantıda kalmasına ve işletmelerin yeni dijital müşteri deneyimlerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni, derinlemesine entegre bir kullanıcı deneyimi.
- Yeni marka kimliği ile ürünler birbirleriyle daha etkili entegre olacak. Kullanıcılar ise ortak çalışma noktasında hiç olmadığı kadar rahat edecek.
- Müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümler sunmanın yeni yolları.
Aslında Google Workspace hizmetindeki en büyük yenilik, şirketin bu yazın başlarında duyurduğu Meet, Chat ve Rooms entegrasyonları oldu. Google artık tüm bu ortak çalışma araçlarını uygulamalarına entegre ederek kullanıcılarının işini kolaylaştırıyor. Hatta Gmail, hepsinin bir araya geldiği tek hizmet.
Google Workspace’in tanıtım videosu
Yakında; sohbet odalarında misafirlerle dokümanlar oluşturma ve bunlar üzerinde ortak çalışmanın yanı sıra bağlantılı dosyaları yeni sekmede açmak zorunda kalmadan Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar’da görebilme özellikleri de gelecek. Ek olarak bir dokümanda birinden @ ile bahsettiğinizde, karşınıza o kişinin iletişim bilgileri çıkacak ve video görüşmesi, sohbet gibi eylemleri hızlıca yapabileceksiniz.
Google aynı zamanda, Gmail ve Chat’te kullanıma sunduğu Meet hizmetindeki resim içinde resim desteğini de önümüzdeki aylarda Dökümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar’a sunacağını açıkladı. Son olarak Google, Workspace uygulamalarının ikonlarını da değiştirdi. Örneğin Gmail simgesinin alışılageldik kırmızı ‘M’si ve Takvim gibi tüm uygulamalar, birbirleriyle ahenk içinde yaşayan renklerle süsleniyor.
Google Camera Go, gece modu ve HDR özelliklerine kavuşuyor
Google Camera Go uygulamasını, Google Camera uygulamasının çeşitli özelliklerinin kısıtlanmış versiyonu şeklinde açıklarsak yanlış olmaz.
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Google Camera Go, giriş seviyesi telefonlar için tasarlandı
Uygulama, bu yılın mart ayında tanıtılan Qualcomm Snapdragon 250 işlemcisine sahip giriş seviye bir akıllı telefon olan Nokia 1.3 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Cihaz, işletim sistemi tarafında Android 10 Go Edition’ı kullanıyor. Şirket, giriş seviye akıllı telefon kullananlar için fotoğrafçılık anlamında da ekstra bir şeyler sunmayı hedefliyor. Bu yılın nisan ayında şirketin Google Camera Go uygulamasına HDR desteği getirmek için çalıştığı öğrenilmişti. HDR desteği henüz kullanıcılara sunulmamış olsa da, şirket şimdi de gece modu özelliğini uygulamaya entegre ettiğini duyurdu.
Google Camera Go platformunun ürün yöneticisi Pranay Bhatia, gece modu özelliğinin son güncelleme ile birlikte Nokia 1.3, Wiko Y61 ve Wiko Y81 modellerine sunmaya başladıklarını açıkladı. Söz konusu mod ile flaşa gerek duymadan düşük ışıkta fotoğraf çekilebilecek. Mod, giriş seviyesi telefonlarda da aynı mantıkta çalışacak; bir sahnenin birden fazla görüntüsünü art arda seri çekimler yaparak kaydedecek, daha parlak bir görüntü elde etmek adına bunları birleştirecek. Aşağıdaki videodan çekim örneklerine göz atabilirsiniz.
Videonun son kısımlarında da görüldüğü üzere, HDR desteği üzerinde çalışıldığı bir kez daha doğrulanmış oluyor. HDR desteği ile birlikte, giriş seviyesi akıllı telefon kullananlar daha iyi bir dinamik aralığa sahip görüntüler elde edebilecekler. Şirket, HDR özelliğinin kullanıma sunulması adına herhangi bir tarih paylaşmadı.
Google, üstün pil tasarruf modunu eski Pixel modellerine de getiriyor
Google, yeni Pixel 5 ve Pixel 4a 5G telefonlarında, standart pil tasarrufu moduna ek olarak, uygulamaları ve özelliklerini kısıtlayarak pil ömrünün uzamasını sağlayan üstün pil tasarrufu modunu sunmuştu. Google tarafından yapılan açıklamada; üstün pil tasarrufu modu aktif hale getirildiğinde, 48 saate kadar pil ömrü sağladığı belirtildi.
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Google tarafından doğrulandı
Android Authority, üstün pil tasarruf modunun eski Pixel modellerine gelip-gelmeyeceği hakkında şirket ile iletişime geçtiklerini ve Google’ın bu durumu doğruladığını açıkladı. Üstün pil tasarruf modu; arama, mesajlaşma, e-posta, alarm ve ayarlar haricindeki tüm uygulamaların ve fonksiyonların çalışmasını durduruyor ve aynı zamanda işlemcinin çalışma frekansını da düşürüyor. Şirket, iyi bir çözümle daha karşımıza çıkıyor; üstün pil tasarrufu modu aktif olduğu durumlarda da çalışması istenen uygulamayı/uygulamaları ‘Pil tasarrufu’ ayarlarına giderek seçmek ve mod aktifken çalıştırabilmek mümkün. Bir diğer özellik ise; üstün pil tasarruf modu tarafından durdurulmuş durumda olan uygulamayı geçici bir süreliğine aktif kılabilme imkanı.
Ekstrem durumlarda oldukça işe yarayan söz konusu özelliğin, önceki yıllarda piyasaya sürülmüş olan Pixel modellerine de sunulacak olmasının oldukça olumlu bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.
Google, üçüncü parti uygulamalar için Android güvenlik ekibi kuruyor
Google Play Store’da bulunan üçüncü parti uygulamalardaki güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak isteyen şirket, yeni bir Android güvenlik ekibi oluşturduğunu açıkladı. Google Play Store’da çok sayıda üçüncü parti Android uygulamala bulunuyor ve söz konusu uygulamalar çok sayıda güvenlik açığı barındırıyor.
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Google, kişisel verilerin korunmasını hedefliyor
ZDNet tarafından ulaşılan raporda; Android güvenlik ekibinin COVID-19 takip uygulaması ve yaklaşmakta olan ABD seçimleriyle ilgili uygulamalarda bulunan potansiyel güvenlik açıklarına odaklanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, söz konusu uygulamalardaki kişisel verilerin korunması hedefleniyor. Söz konusu ekibin tek görevi bu olmayacak, uygulama geliştiriciler için de güvenlik rehberliği hizmeti verecekler. Ayrıca, güvenlik açıklarının oluşumunu geniş ölçekte azaltmak için yeni ve yaratıcı yollar bulmak adına diğer Android güvenlik ekipleriyle senkronize iş birliğine gidilecek.
Şirket, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulamalara güvenlik desteği veriyordu. Bu kapsama girmeyen uygulamalar ve söz konusu uygulamaların kullanıcıları için iyi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
Üçüncü parti uygulama mağazalarına kolaylık sağlanacak
Şirket ayrıca üçüncü parti uygulamaların Android işletim sistemine kurulumunda kolaylık sağlayacak. Android 12 ile birlikte, üçüncü parti uygulama mağazalarının kurulumu ve kullanımı daha da kolaylaştırılacak. Bugün itibarıyla, Android 11’e üçüncü parti bir uygulama mağazası kurmaya çalışıldığında, bir uyarı mesajı beliriyor. Şirket, bu durumun öncelikle kullanıcıları korumak amacıyla var olduğunu belirtiyor. Android 12 ile birlikte neler değişeceği merak konusu.