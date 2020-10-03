Google Meet servisine anket ve soru-cevap özelliği geliyor
Google, Meet servisi için yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor. 8 Ekim’den itibaren sunulacak anket ve soru-cevap özelliği, öğretmenlerin öğrencileriyle arasındaki iletişimi güçlendirecek.
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Google Meet’le yapılan görüşmeler, Google’ın kısa süre sonra ekleyeceği soru-cevap ve anket özelliği sayesinde daha iletişim odaklı hale gelecek. Bu özelliklerin müjdesini ilk olarak haziran ayında veren şirket, nihayet artık hayata geçireceğini açıkladı.
Google Meet soru-cevap özelliği
Soru-cevap desteği, özellikle Google Meet görüşmelerine katılan ama çevresinde çok fazla gürültü olan insanlar için büyük kolaylık sağlayacak. Google da zaten bir blog gönderisinde olası kullanım örneklerini açıklarken bu konuya değindi:
“İşletmeler; yumuşak dilli, gürültülü bir ortamdan katılan veya düşüncelerini ortaya koymak için zamana ihtiyaç duyanlara da dahil olmak üzere, toplantıları daha kapsayıcı hale getirmek için soru-cevap özelliğini kullanabilir ve herkese soru sorma fırsatı verebilir.”
Anket özelliği
Diğer yandan Google Meet için sunulacak özelliği de, ister iş ortamında ister eğitim ortamında olsun katılımcıların geri bildirimlerini alma noktasında aynı şekilde kullanıcılara kolaylık sağlamayı hedefliyor.
“Anketler, izleyicilerinizin nabzını hızlı bir şekilde ölçmenin harika bir yoludur. Daha fazla tartışma gerektiren konuları belirlemek veya toplantı içeriğini anlamak için anketleri kullanabilirsiniz.”
Google, her ne kadar varlığını geç hissettirmiş olsa da rakiplerinden geri kalmayacak şekilde Meet servisini geliştirmeye devam ediyor. Şirket birkaç gün öncesinde Android ve iOS’te Meet’e gürültü engelleme özelliği getireceğinin de müjdesini vermişti. Yeni duyurulan anket ve soru-cevap özellikleri ise 8 Ekim’den itibaren kullanıma sunulmaya başlanacak. Özelliğin tüm hesaplara ulaşmasının 23 Ekim’e kadar sürebileceği de belirtiliyor.
Ek olarak Google yeni özellikleri G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education hesaplarında da destekleyeceğini belirtti. Yalnız Google’ın yaptığı duyurudaki bilgilere göre ne yazık ki G Suite Basic, G Suite for Education ve G Suite for Nonprofits müşterileri için söz konusu özellikler kullanılamayacak.
Arttırılmış Gerçeklik
Google AR desteğini, Galaxy Z Fold 2 ve daha fazla cihaza sunuyor
Google, AR için Play Hizmetleri uygulamasını desteklediği cihazların listesini büyütmeye devam ediyor. Eski adıyla Google ARCore olan uygulama, geliştiricilere Android’de artırılmış gerçeklik yazılımları oluşturmaları için ARCore SDK sağlıyor.
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Google’ın Android akıllı telefonlarda sunduğu ‘AR için Google Play Hizmetleri’ uygulaması, insanların telefonunda artırılmış gerçeklik uygulamalarını çalıştırabilmesini sağlıyor. Google şu ana kadar sınırlı sayıda Android cihaza sunduğu bu desteği, Galaxy Z Fold 2 ile beraber yepyeni cihazlara sıçrattı.
Bu sayede örneğin, Haritalar için Live View veya Pokemon Go için AR+ gibi diğer uygulamalardaki artırılmış gerçeklik özelliklerini indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Google AR desteğini sunduğu cihazlara yenilerini ekledi
Bir cihazın ‘AR için Play Hizmetleri’ni desteklemesi için Google, artırılmış gerçekliğe uygun olduğundan emin olmak üzere kameraları ve sensörleri kalibre etmek için OEM ile birlikte çalışıyor. Böylelikle şirket, cihazı ilgili gereksinimleri karşılamasının ardından beyaz listesine ekliyor. Akabinde ARCore SDK kullanan uygulamalar da ‘AR için Google Play Hizmetleri’ uygulamasına sahip olan cihazlarda özelliklerini rahatlıkla etkinleştirebiliyor.
AR için Google Play Hizmetleri’ni destekleyen yeni cihazların tam listesi:
- ASUS ROG Phone 3
- HMD Global Nokia 8.3 5G
- Infinix Mobile Zero 8
- LG K71
- Motorola Moto G9 Play
- Motorola One 5G
- Motorola One Fusion+
- OnePlus Nord
- OPPO Reno4 4G
- OPPO Reno Ace 2
- Realme 7
- Realme 7 Pro
- Realme Narzo 20 Pro
- Realme X3 SuperZoom
- Samsung Galaxy Z Fold2 5G
- Samsung Galaxy M51
- Samsung Galaxy S20 Fan Edition
- Samsung Galaxy Tab Active 3
- Samsung Galaxy Tab S7
- Samsung Galaxy Tab S7+
- Tecno Camon 16 Premier
- Tecno Camon 16 Pro
- Vivo iQOO U1
- Vivo iQOO Z1x
- Vivo Nex 3 4G/5G
- Vivo S7 5G
- Vivo V17
- Vivo X23
- Vivo X50 5G
- Vivo X50 Pro+
- Vivo X50e 5G
- Vivo Y51s
- Vivo Y70s
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi POCO M2 Pro
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Listelenen telefonlardan birine sahipseniz, hemen ‘AR için Google Play Hizmetleri’ uygulamasını Android marketten indirebilirsiniz. İndirdikten sonra artırılmış gerçeklik özellikleri olan uygulamaları kullanabileceksiniz.
Google Daydream VR için Android 11 desteği resmen sonlandı!
Google, Daydream VR platformuna yönelik desteğini resmi olarak Android 11′den kaldırdı. Şirket, sanal gerçeklik platformunu artık güncellemeyecek.
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Google’ın Daydream VR platformunu daha önce hiç duymamış olabilir veya tam olarak ne işe yaradığına sadece aşina olabilirsiniz. Bu çok normal, zira Google ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürdüğü sanal gerçeklik platformunu o günden bu yana pek öne çıkarmadı. Her ne kadar tanıtımdan bir yıl sonra Daydream View başlığı bile kullanıma sunmuş olsa da, Oculus kadar benimsenmedi.
Google Daydream VR desteği sonlandı!
Google, sanal gerçeklik dünyasının ölü oyuncusu Daydream VR platformunu yavaş yavaş sonlandırıyor. Önce Daydream için yapılan Play Filmler & TV uygulamasının kapatılması ve onu takiben Hulu desteğinin sonlanması, en nihayetinde Google’ın Android 11 için Daydream VR desteğinden resmi olarak vazgeçmesiyle sonuçlandı.
“Daydream VR yazılımı artık desteklenmemektedir. Hizmete yine de erişebilirsiniz, ancak daha fazla yazılım veya güvenlik güncellemesi almayacaktır. Daydream VR uygulaması da artık Google tarafından desteklenmemektedir ve Android 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran bazı cihazlarda düzgün çalışmayabilir.”
Daydream, Samsung Gear VR ile beraber telefonlar için yapılan önemli bir VR platformuydu. Zaten Google da duyurusunda, sanal gerçekliğin Android işletim sisteminin bir parçası haline geldiğini vurguluyor. Ancak şirket, belli bir kullanıcı tabanıyla ekosistem oluşturmak ve Android telefonlarda destek bulmakta zorlandı.
Google, odak noktasını sanal gerçeklikten artırılmış gerçekliğe kaydırdı. Mayıs ayında Unity oyun geliştirme platformu için bir eklenti yayınlamak da dahil olmak üzere, açık kaynaklı bir proje olarak daha basit Cardboard VR sistemini desteklemeye halihazırda devam ediyor. Daydream VR uygulamaları hala çalışacak olsa da Google tarafından yeni güncellemeler ve özellikler artık gelmeyecek.
Telefonunuzda sanal gerçeklik deneyimi yaşayabileceğiniz başlıklar arıyorsanız bu noktada Facebook’un Oculus platformuna yönelmeniz daha mantıklı olacaktır. Zaten tüketicilere yönelik sanal gerçeklik ürünleri noktasında hakim bir güce sahip olan Facebook, Google’ın bu alandan geri çekilmesiyle gücünü korumaya devam edecek.
Akıllı Telefonlar
App Store gelirleri, Google Play Store’u ikiye katladı
App Store, Temmuz 2020 – Ekim 2020 döneminde, Google Play Store’dan neredeyse iki kat daha fazla gelir elde etti. Sensor Tower’ın paylaştığı son üç aylık verilere göre; Google Play Store 10.3 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 19 milyar dolar gelir elde etti. Benzer bir durum 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de meydana gelmişti. Söz konusu dönemde Google Play Store 7.7 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 14.5 milyar dolar gelir elde etmişti.
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Google Play Store daha fazla büyüme sağladı
App Store ile uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve tek seferlik uygulama satın alımları yapan Apple müşterileri, şirkete 19 milyar dolar kazandırdılar. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %31’lik bir artışa tekabül ediyor. Yine geçen yılın aynı dönemine göz attığımızda, Google Play Store’un %33.8’lik bir büyüme sağladığı görünüyor. App Store %2.5 artışla 8.2 milyar adet yükleme elde ederken, Google Play Store %31 artışla 28.3 milyar adet yükleme elde etti. Google Play Store’un yükleme adetlerindeki bu devasa farka rağmen; gelir elde etme noktasında çok geride kaldığı görünüyor.
Oyun harcamaları toplamda %26.7 artış gösterdi
Oyun uygulamaları da bu artıştan nasibini aldı. Her iki platformdaki oyun harcamaları %26.7 artarken, toplamda 20.9 milyar dolar gelir sağlamış oldu. App Store, oyun içi harcamalarda yıllık %24 artış sağladı ve 12.4 milyar dolar gelir elde etti. Google Play Store’daki yıllık büyüme %30.8 olmasına karşın; elde ettiği gelir 8.5 milyar dolar olarak hesaplandı.
App Store ve Google Play’de oyun dışı en çok kazandıran uygulama: TikTok
Her iki platformda da oyun harici en çok kazandıran uygulamalar ise şu şekilde sıralanıyor;
1. TikTok
2. YouTube
3. Tinder
4. Tencent Video
5. Disney+
Sensor Tower, söz konusu büyümede en büyük pay sahibi olarak COVID-19 salgının sebep olduğu sonuçları gösteriyor.