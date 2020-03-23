Genel
Google bağımsız oyun geliştiriciler için Stadia Makers’ı duyurdu!
Google Unity ile işbirliğine giderek bağımsız oyun geliştiricilerin Google Stadia platformuna oyun geliştirmelerini kolaylaştırmak için hazırladığı uygulaması Stadia Makers’ı duyurdu.
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Google bağımsız oyun geliştiricileri için Stadia Makers’ı duyurdu!
Tüm dünyada etkileri giderek artan COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) iptal edildi. Bu etkinlikte duyurulması planlanan yenilikler firmalar tarafından farklı şekillerde kullanıcılara ulaştırılıyor. Google bugün Oyun Geliştiricileri Zirvesi (GGDS) adı altında internet üzerinden bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte yapılan duyurular arasında en çok dikkat çeken Stadia Makers oldu. Google bu yeni programı ile bağımsız oyun geliştiricilerin oyunlarını Stadia platformu için geliştirmelerini kolaylaştırmak istiyor.
Stadia Makers’ı geliştirmek için Google Unity ile işbirliğine gitti. Eğer programın bir parçası olmak istiyorsanız Unity 2019.3 ve sonrası sürümleri kullanıyor olmalısınız. Ayrıca Google çoğunlukla 2020 veya 2021’de piyasaya sürülecek oyunlarla ilgilenecek gibi görünüyor.
Stadia Makers oyun geliştiricilere birçok avantaj sunuyor. İlk olarak program dahilinde Unity’deki uzmanlardan teknik destek alabileceksiniz. Stadia Maker üyeleri geliştirici kitlerine de ücretsiz olarak ulaşabilecek. Geliştiricilere temin edilecek kit sayısı ekibin büyüklüğü ve yapısına bağlı olarak 5 adede kadar olacak. Son olarak Google geliştirici maliyetlerine destekte bulunacağını açıkladı ancak şu an için maliyetlerin ne kadarını karşılayacağı konusunda kesin bir bilgi yok.
Tüm bunların yanı sıra çok oyunculu oyunlar geliştiren geliştiriciler sadece Stadia için geliştirilmek zorunda olmadan Google Cloud oyun sunucularını da kullanabilecekler. Google’ın oyun sunucuları mimarisi ve üzerine kurulduğu platformu itibariyle kullanıcılara küresel bir tecrübe sunma özelliğine sahip ve bu çok oyunculu oyun geliştiriciler için oldukça önemli.
Eğer Stadia Makers programı ile ilgiliyseniz buradan başvurabilirsiniz.
Genel
PlayStation Store’da, Türkiye için tüm indirimler kaldırıldı!
Geçtiğimiz cuma günü, PlayStation Store üzerinde sadece Türkiye için tüm indirimlerin kaldırılması üzerine bir takım şikayetler bulunuyordu. Durumun bir hata sonucu mu oluştuğunu öğrenmek adına bugüne kadar haberi bekletmekteydik, fakat görünüyor ki bu durum firmanın bilincinde gerçekleşiyor.
Coronavirus salgınından dolayı insanların evde kalıp dizi, oyun, kitap gibi aktivitelere vakit ayırdığını hepimiz biliyoruz. Kullanıcıların deyimiyle “Fırsatçılık” olarak nitelendirilen Sony kararının bugünlerde ortaya çıkması ise bir hayli garip.
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Kullanıcılar şu an Playstation 4 oyun konsolu için hiçbir indirim veya fırsata erişemiyor. Ciddi manada tepki çeken ve kullanıcılar tarafından skandal olarak nitelendirilen bu olayın, halen bir hata sonucu mu yoksa bilinçli mi yapıldığı hakkında Sony Türkiye tarafından bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz cuma gününe kadar mağazada bulunan “Fırsatlar ve Teklifler” sekmesi tamamen kaldırılmış durumda. Diğer ülkeler için kontrol sağladığımızda ise bu durumun sadece Türkiye mağazası için gerçekleştiğini görüyoruz.
Durumla ilgili Sony Türkiye cephesinden bir açıklama yayınlanırsa sizler için paylaşacağız.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro Premium’un kamera örnekleri sızdı!
Huawei‘nin 3 gün sonra tanıtacağı P40 model ailesinin kamera performansı herkes tarafından merak edilen bir konu. Weibo‘da paylaşılan 6 adet örnek fotoğrafın, bu üç cihazdan hangisi veya hangileriyle çekildiğine dair bir ayrıntı bulunmuyor.
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Gün ışığı altında çekilmiş bu fotoğraflardaki yüksek detay ve renk doygunluğu performansı oldukça dikkat çekiyor.
Sızıntıyı yapan hesabın yazdıklarına göre köpeğin yakından çekilmiş görüntüsü, 10x yakınlaştırma ile fotoğraflanmış ve kırpılarak yüklenmiş. Fotoğrafta, köpeğin tüyleri neredeyse tek tek seçilebiliyor ve bu performansı gösterebilecek cihaz sayısı da bir hayli az. Bu da P40 Pro Premium ile çekilmiş bir görüntü olması ihtimalini oldukça güçlendiriyor.
Paylaşılan bir diğer fotoğrafta ise histogram ve bazı ayrıntılar yer alıyor. Söz konusu kameranın 4:3 oranında, 12 MP çözünürlükte görüntü kaydedebilen 27 mm‘lik bir lense (35 mm’lik profesyonel lense eş değer) sahip olduğu gözüküyor. Bu da P40 Pro Premium modelinde, S20 Ultra’daki gibi telefonun arkasında büyük bir alan kaplayan, iki telefoto lens barındıran dikdörtgen bir çıkıntı görebileceğimiz anlamına geliyor.
Not: Haber görselindeki cihaz P40 Pro (Premium eki olmayan) modeline ait render çizimidir.
Genel
Redmi K30 Pro süper Bluetooth ile geliyor.
Redmi K30 Pro hakkında lansman tarihi yaklaştıkça daha çok bilgi öğreniyoruz. Redmi bugünlerde yaptığı paylaşımlarla cihazın bazı özelliklerini duyurdu. En dikkat çekeni ise “Süper Bluetooth” özelliği oldu diyebiliriz.
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Tam 400 metreye varan Bluetooth çekim kuvveti!
Redmi K30 Pro, bu sene çıkacak en ucuz amiral gemisi olma yolunda ilerliyor. Rakipleri ile nerdeyse aynı özellikleri barındıran K30 Pro cihazı fiyat olarak sağlayacağı avantajın yanı sıra yeni özellikleri ile de yarışa ilginç bir rekabet konusu sokuyor. Firma 24 Mart tarihinde tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu hakkında bazı ipuçları verdi. Telefon ile alakalı poster paylaşımına devam eden firma, süper Bluetooth özelliğinden de bahsetti. Redmi‘nin iddiasına göre telefonun Bluetooth 5.1 kullanacak cihazın çekim kapasitesi tam 400 metre. Yani standart Bluetooth 5.1‘in çekim kapasitesinin yaklaşık iki katı. Ayrıca firma Bluetooth kullanılırken gecikme süresini de düşürdüğünü belirtti. Tüm bunlara rağmen Bluetooth 5.1‘in yanında nasıl bir teknoloji kullandığını açıklamayan firma bütün soru işaretlerinin cevaplarını lansman gününe sakladı.
Süper Bluetooth özelliğinin yanı sıra Redmi K30 Pro, 5G MultiLink özelliğine de sahip olacak. 5G MultiLink özelliği cihazın aynı anda 2.4 ve 5 GHz Wifi ile 4/5 G‘yi aynı anda seçmesine olanak kılıyor. Bu özelliğin asıl amacı internet üzerinden oynanan oyunlarda daha stabil bir performans sağlayabilmek. 24 Mart tarihinde Çin tanıtımı yapılacak cihaz bu yılın en fiyat performans ürünü olabilecek mi yakından göreceğiz. Cihazın küresel olarak satışa çıkacağı zaman bilinmiyor.