Google karanlık mod desteği kazanıyor

Asus’un orta seviyede satışa çıkardığı X515JF modelini sizler için mercek altına aldık. Asus’un başlangıç seviyesi olarak konumlandırdığı bu modelinde pil ve işlemci performansına önem vermiş.

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Özellikle ev ve ofis kullanımına çok uygun olan Asus X515JF’in, fiyat/performans olarak başarılı bir model olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. İncelediğim bu model özelinde konuşacak olursam eğer; 1 haftalık bir deneyim sürecinden sonra emin olduğum tek nokta tam bir fiyat/performans bilgisayarı olduğu. Kullanırken keyifle kullandım ve her zaman her işimi yapmamda yardımcı oldu. Sözü fazla uzatmadan teknik özelliklerinden bahsedelim.

Asus X515JF teknik özellikleri neler?

Tasarım

Asus X515JF, 36 cm genişliğe, 24 cm uzunluğa, 2 cm kalınlığa ve1.8 kg ağırlığa sahip. Gri rengiyle de şık duruyor. Sol tarafında şarj girişi, 1 adet type c girişi, havalandırma menfezi , HDMI 1.4 girişi ve USB girişi yer alıyor. Sağ tarafında ise kensington kilidi, iki adet usb girişi, microSD kart okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi var.

Ekran

15.6 İNÇ 1366×768 Piksel HD ekrana sahip. İnce çerçeveleri sayesinde %83 ekran gövde oranı sunuyor. 250 Nit maksimum parlaklık olması kimi koşullarda yetersiz olsa da “başlangıç seviyesi” bir cihaz için yeterli oluyor

Performans

Intel Core i5-1035G1 işlemcisine DDR4 8GB RAM ve 256GB SSD disk eşlik ediyor. Bilgisayarın açılış hızı ise 8 saniye. SSD olması farkını gösteriyor. Ekran kartı olarak ise 2GB NVIDIA GeForce MX130 ekran kartına sahip.

Pil performansı

Pil Gücü 37 Wh. Yaklaşık 2 saat gibi bir sürede pilini 0’dan 100’e doldurabiliyor. Kullandığınız moda göre minimum 5 maksimum 10 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor.

Ağ bağlantıları

Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Bluetooth Özellikleri 4.1 başlıca ağ bağlantı özellikleri diyebiliriz.

Ayrıca Windows 10 ile birlikte gelen bu modelin fiyatı ise 6500TL-700TL arası değişiyor. Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar almayı planlıyorsanız ve bütçeniz 6000TL-7000TL aralığında ise, Asus X515JF’e göz atmanızı öneririm.