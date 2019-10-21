Google, iPhone’lardaki sınırsız fotoğraf yükleme hatasını onayladı!
Google, bugünlerde iOS cihazlarda yer alan bir fotoğraf sorunuyla cebelleşiyordu. Gelen açıklamara göre firma, son nesil cihazlarda bulunan bu açığı sonunda giderebildi.
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Amerikalı teknoloji devi, Fotoğraflar uygulamasında yer alan ve iPhone 11 ailesine orjinal kalitede limitsiz fotoğraf yükleme imkanı sunan bir açığın varlığından haberdar olduklarını onayladı. Bu sorunun giderildiğini açıklayan firma sorunun kaynağına dair açıklamalarda da bulundu.
Reddit kullanıcısı “stephenvsawyer” tarafından fark edilen sorun, r/apple üzerinde açılan bir konu yoluyla keşfedildi. Stephen, açığın kaynağının resim formatında yer alan bir dönüştürme hatasından dolayı olduğunu belirtti. iPhone 11‘lerde HEIC/HEIF formatı adı verilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları oluşturmak için kullanılan özel bir dosya türü kullanılıyor.
Google Fotoğraflar uygulaması ise tüm grafik uzantılarını JPEG üzerinden buluta yüklemesi gerekiyor. Apple’ın yeni nesil akıllılarında kullandığı bu yazılımsal farklılıktan dolayı firma çok büyük bir problemle karşı karşıya gelmiş.
HEIC formatı, JPEG grafik uzantısına çevirildiği takdirde dosyanın boyutları çok yükseliyor. Böylece Fotoğraflar uygulamasının size verdiği kapasiteyi çok az fotoğrafla doldurabiliyorsunuz. Bu hatanın önüne geçmek isteyen firma, iPhone kullanıcılarına sınırsız depolama olanağı yaratmış.
Maalesef ki, Pixel 4 telefonlarda, bu formatta fotoğraf kaydetme yeteneğine sahip değil. Google, yeni telefonlarında orjinal kalitede yedekleme imkanı sunan sınırsız depolama seçeneğini yeni cihazlarına dahil etmediler. Halbuki geçen seneki amiral gemilerinde böyle bir fonksiyon mevcut olmasına rağmen.
Google, durumla ilgili ne diyor?
Firma, oluşan sorunla ilgili o günden itibaren yaşanan gelişmelerle ilgili bir bildiri yayınladı. Oluşan açığın istek dahilinde olmadığını ve düzeltmek için çalıştıklarını ifade ettiler.
Galaxy S10 serisinin de kullandığı bu format Snapdragon 855 mimarisinden gücünü alan tüm cihazlarda yazılımsal olarak kullanılması mümkün. Arama devi, sınırsız depolama imkanı sunmasıyla birlikte kuvvetle muhtemel yakın zamanda zararını açıklayacaktır.
Pixel 4 ve Pixel 4XL, fiyatı ve özellikleri açıklandı!
Pixel 4 ve 4XL, bugün Amerika’da yapılan Google etkinliğiyle kullanıcıların ilgisine sunuldu. Amerikan Devi’nin amiral gemi modelleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktığından beri tüm detayları aslında öğrenmiştik.
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Google Pixel serisiyle son 3 senedir üst düzey modeller üretiyordu. Özellikle bu sene hakkında çıkan sızıntılarla ses getiren cihaz sonunda duyuruldu ve çok yakın tarihte satışa çıkmaya hazırlanıyor.
Google, yeni cihazlarını, 5.7 inç boyutlarındaki küçük Pixel 4 ve 6.3 inç boyutlarındaki, daha büyük ekrana sahip Pixel 4XL olarak sınıflandırıyor. Serinin iki cihazında da Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan 1080p çözünürlükteki OLED ekran tercih edilmiş.
Cihaz, donanım kısmında Snapdragon 855’ten gücünü alan bir işlemci yer alırken, batarya tarafında Pixel 4’te 2.800mAh, 4XL’de 3700mAh kapasite gibi piyasadaki çoğu üst-düzey cihazdan daha zayıf özellikler yer alıyor. Orta sınıf telefonlar bile artık 4.000mAh sınırını aşmışken Google’dan beklemediğimiz bir hamle oldu.
El hareketleriyle cihazınızı yönetin!
Google, bu seneki cihazlarında Motion Sense (Hareket Hissi) dediği yeni bir teknolojiye yer veriyor. Sonar dalgalarla jestleri algılayan bu sistem, el hareketleriyle müzik değiştirme, alarm susturma, telefon ses ayarlarını yönetme gibi özellikleri kullanıcılar kullanabiliyor. Google bu fonksiyonunu ikinci parti uygulamalarla da desteklemeyi hedeflediğini belirtiyor.
Google, Pixel serisinde kamera inadından vazgeçti!
Firmanın cihazlarda senelerdir alışılagelmiş tek kameraya sahip bir tasarım anlayışına sahip cihazlar görüyorduk. Keza, bu tek kamera çoğu cihazın, iki kameralı kurulumlarından çok daha iyi bir performans sunuyordu. Şimdi ise Google’ın bu inadından vazgeçip, iki kameralı bir dizayna geçiş yaptığına şahit olduk.
İki akıllı telefonda da, F/1.7 12.2 megapiksel ana kamera, F/2.4 odak açıklığa sahip telephoto lensle birlikte kullanılıyor. Cihazda bulunan donanım itibariyle 30FPS 4K videolar çekebiliyorsunuz. Özellikler ışığında diyebiliriz ki Gcam kameranın da akılıcığını işe kattığımız takdirde çok iyi işler başarabileceğinizi düşünüyoruz.
Cihazların fiyatları ne seviyede?
Pixel 4 ve 4XL, telefon pazarındaki fiyatlarla hemen hemen aynı seviyede karşımıza çıkıyor. Android 10’un saf işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazların fiyatları 799 dolar seviyesinden başlıyor.
Pixel 4’ün 64GB’lık modeli 799 dolar, 128GB’lık versiyonu ise 899 dolardan satılacak. Pixel 4XL ise, 64GB’lık versiyonu 899 dolar seviyesinden, 128GB’lık modeli 999 dolardan satışa sunulacak.
Chrome Beta sürümünden, telefonunuza numara gönderebiliyorsunuz!
Chrome Beta, Masaüstü sürümünden artık telefonunuza aramak istediğiniz numaraları gönderebiliyorsunuz. Daha öncede Google benzer yenilikler getirmişti.
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Google, geçenlerde bilgisayarınız ve telefonunuz arasında link paylaşımına izin veren bir yeniliği Chrome tarayıcının stabil sürümüne taşımıştı.
Şirket, Chrome Beta v78 sürümünde telefon numaraları için benzer bir fonksiyonu kullanıcılara sundu. Bilgisayarınızda yer alan tarayıcıda, telefon numarasına bastığınız zaman veya herhangi bir numaraya sağ tıkladığınızda, direkt telefon üzerinden arama yapabiliyorsunuz.
Özellik, bağlantılı numaraya tıkladığınızda işliyor. Aşağıya bir örnek bırakıyorum. Fakat özellik, şimdilik Amerikan numaralarında çalışıyor:
123-456-7890
Bu bağlantıya tıkladığınız takdirde, adres çubuğunda hangi cihazdan arama yapmak istediğinizi soran bir sekme açılıyor. Ayrıca, herhangi bir numaranın altını çizerek sağ tıklayıp çıkan menüden cihazınızı da seçebilirsiniz.
Özellik, canlı ve varsayılan olarak test edebilirsiniz. Özelliği aktifleştirmek için alt tarafta vermiş olduğum linke tıklayarak, tarayıcınızda etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirdikten sonra tarayıcınızı tekrar başlatmanız gerekiyor.
chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text to
Geliştirmenin, Android 9 ve Android 10 cihazlarla uyumlu olduğu doğrulandı. Daha eski versiyonlara destek verilip verilmeyeceğini açıkçası bilmiyoruz.
Google’ın, 5G’li Pixel üzerinde çalıştığı raporlandı!
Google, Pixel 3 serisinin resmi tanıtımına çok kısa bir süre kala yeni duyumlar gelmeye devam ediyor. Bugün açıklanan rapora göre, şirket yeni bir Pixel üzerinde çalışmaya başladığı ortaya çıktı.
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Amerikalı şirket, yine şaşırtmadı ve AR-GE çalışmalarıyla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Firmanın 15 Ekim’de yapmayı planladığı donanım etkinliğinde bu duruma yönelik yeni bir duyuru yapma ihtimali konuşuluyor.
Nikkei Asian Review kaynaklı habere göre firma, 5G destekli yeni bir cihaz üzerinde çalışmaya çoktan başladı. Kaynak, herhangi bir tarih duyurusunda bulunulmayacağını belirtiyor.
Önümüzdeki hafta, Google’ın Pixel 4 ve Pixel 4XL (Bir ihtimal, Pixel 4a) modellerini yapılacak etkinlikte tanıtması bekleniyor. Keza cihazlarla ilgili onlarca görsel ve bilgi zaten göz önüne serilmiş vaziyetteydi.
Pixel 5G duyurusu, firmanın yeni kablosuz teknolojileri destekleyen ilk cihazını işaret ediyor olabilir. Telefon, önümüzeki ilk baharda gelse bile, muhtemel olasılıklar arasında yer alması gerekiyor.
Yakın gelecekte firma, diğer Amerikan şirketleri gibi 5G destekli bir cihazı duyuracaktır. Google gibi bir firmanın geride kalmasını sizin de pek tahmin edeceğinizi düşünmüyorum.