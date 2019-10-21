Google, iPhone’lardaki sınırsız fotoğraf yükleme hatasını onayladı!

Google, bugünlerde iOS cihazlarda yer alan bir fotoğraf sorunuyla cebelleşiyordu. Gelen açıklamara göre firma, son nesil cihazlarda bulunan bu açığı sonunda giderebildi.

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Amerikalı teknoloji devi, Fotoğraflar uygulamasında yer alan ve iPhone 11 ailesine orjinal kalitede limitsiz fotoğraf yükleme imkanı sunan bir açığın varlığından haberdar olduklarını onayladı. Bu sorunun giderildiğini açıklayan firma sorunun kaynağına dair açıklamalarda da bulundu.

Reddit kullanıcısı “stephenvsawyer” tarafından fark edilen sorun, r/apple üzerinde açılan bir konu yoluyla keşfedildi. Stephen, açığın kaynağının resim formatında yer alan bir dönüştürme hatasından dolayı olduğunu belirtti. iPhone 11‘lerde HEIC/HEIF formatı adı verilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları oluşturmak için kullanılan özel bir dosya türü kullanılıyor.

Google Fotoğraflar uygulaması ise tüm grafik uzantılarını JPEG üzerinden buluta yüklemesi gerekiyor. Apple’ın yeni nesil akıllılarında kullandığı bu yazılımsal farklılıktan dolayı firma çok büyük bir problemle karşı karşıya gelmiş.

HEIC formatı, JPEG grafik uzantısına çevirildiği takdirde dosyanın boyutları çok yükseliyor. Böylece Fotoğraflar uygulamasının size verdiği kapasiteyi çok az fotoğrafla doldurabiliyorsunuz. Bu hatanın önüne geçmek isteyen firma, iPhone kullanıcılarına sınırsız depolama olanağı yaratmış.

Maalesef ki, Pixel 4 telefonlarda, bu formatta fotoğraf kaydetme yeteneğine sahip değil. Google, yeni telefonlarında orjinal kalitede yedekleme imkanı sunan sınırsız depolama seçeneğini yeni cihazlarına dahil etmediler. Halbuki geçen seneki amiral gemilerinde böyle bir fonksiyon mevcut olmasına rağmen.

Google, durumla ilgili ne diyor?

Firma, oluşan sorunla ilgili o günden itibaren yaşanan gelişmelerle ilgili bir bildiri yayınladı. Oluşan açığın istek dahilinde olmadığını ve düzeltmek için çalıştıklarını ifade ettiler.

Galaxy S10 serisinin de kullandığı bu format Snapdragon 855 mimarisinden gücünü alan tüm cihazlarda yazılımsal olarak kullanılması mümkün. Arama devi, sınırsız depolama imkanı sunmasıyla birlikte kuvvetle muhtemel yakın zamanda zararını açıklayacaktır.