Samsung, S10 modelindeki parmak izi sorununu doğruladı

Samsung, Galaxy S10 serisinde erkan kilidinin herhangi birinin parmak iziyle açılabildiğini doğruladı. Şirket, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi çıkaracağını duyurdu.

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Günümüzde birçok akıllı telefonlarda olduğu gibi, Samsung telefonda da tüm hassas bilgiler yalnızca telefon sahibinin parmak iziyle açılabilmesini amaçlayan bir parmak izi sensörüyle korunuyor. Teknik bir sorun nedeniyle Samsung onaylı olmayan bir ekran koruyucusu kullanılan telefonlara herkesin giriş yapabileceği anlamına geliyor. Samsung da, Galaxy S10’un kilidinin herhangi birinin parmak iziyle açılabildiğini doğruladı.

Teknoloji devi, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi çıkaracağını duyurdu. Basında yer alan habere göre; güvenlik açığı ilk defa, cihazına internetten aldığı resmi olmayan bir ekran koruyucu taktığında eşinin de telefonunu açabildiğini gören Britanyalı bir kadın tarafından tespit edildi.

Samsung’un konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu konuyu araştırıyoruz ve yakında bir yazılım güncellemesi yayımlayacağız. Soruları olan ya da son güncellemeyi indirme konusunda desteğe ihtiyaç duyan tüm kullanıcılarımıza bizimle doğrudan temasa geçmelerini öneriyoruz.” Şirket ayrıca, özellikle banka uygulamalarına parmak izlerini tanımlayan kullanıcıların sorun çözülene kadar bu özelliği devre dışı bırakmalarını tavsiye etti.

Samsung Galaxy S10’un parmak izi sensöründeki sorunun kaynağı henüz belli değil. Parmak izlerini tanımlamak için ultrasonik bir sensör kullanan akıllı telefon, plastik veya silikon ekran koruyucular tarafından deforme olmuş olabilir. Bu yüzden şirket, kullanıcıların lisanslı ekran koruyucuları tercih etmesini önerdi.