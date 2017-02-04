Google, İnternet Uygulamaları Desteğini Android’e Getiriyor

Google bugün yaptığı açıklama ile yakında mobil işletim sistemi Android’e internet uygulamaları desteğini getireceğini belirtti.

Google bu yeniliği ile beraber artık Android kullanıcıları internet uygulamalarını telefonda diğer uygulamalar ile beraber uygulama çekmecesinde görecek. Daha önce uygulamalar sadece ana ekranda yer alıyordu.

Bu yenilik Progressive Web Apps projesinin bir uzantısı olarak kullanıcılara sunulacak. Progressive Web Apps ile internet uygulamaları direkt olarak açılabiliyor bu sayede bir sekmeden çok bir uygulama gibi davranıyordu. İnternet uygulamalarını oluşturmak için Chrome üzerinden Ana Ekrana Ekle seçeneğini işaretlemek yeterli olacak.

Bunu şirketin Instant Apps özelliği ile karıştırmamak lazım. Instant Apps ile kullanıcılar uygulamayı linke tıklayarak kullanabiliyordu. Ancak bu uygulama telefona stream ediliyor. Bu yöntem internet uygulamaları kaydetmek için çok daha iyi. iPhone kullanıcıları 2007 yılından beri bu özelliği kullanıyor. Progressive Web Apps artık çok daha kullanışlı bir hale geldi.

Kullanıcılar Facebook ya da Twitter’da yer alan internet linklerini böyle kaydedebilecek. Ana Ekrana Ekle özelliği önümüzdeki günlerde Android için Chrome Beta sürümünde gelecek. Ancak tam sürüme ne zaman geçeceği henüz belli değil.