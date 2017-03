Google’ın internet kullanıcılarına yıllardır dayattığı reCAPTCHA servisi artık sitelerin arkaplanında otomatik olarak çalışacak.

Google’ın reCAPTCHA servisi siteye gelen ziyaretçinin bir bot mu yoksa gerçek bir insan mı olduğunu anlamak için bir takım kodlar veriyordu ve bunların metin kutusuna yazılması gerekiyordu. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart adındaki servis uzun süredir kullanılıyordu.

Bu serviste yer alan kodlar genellikle iki kelime halindeydi. Bu kelimeler aynı zamanda arama devinin kitapları dijital ortama aktarmasına yardımcı oluyordu. Burada yer alan kelimeler genellikle tarayıcıların anlayamadığı kelimelerdi. Daha sonra ise CAPTCHA’da bazı sokak tabelaları çıkmaya başladı. Bunun nedeni ise Street View araçlarından çekilen fotoğraflarda bazı sokak tabelalarının anlaşılamamış olması. Kısacası her CAPTCHA kodu girdiğimizde aslında Google için çalıştık.

Şimdi ise reCAPTCHA makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojisini kullanarak siteye gelen ziyaretçierlin herhangi bir kod girmesine gerek kalmadan otomatik olarak tanıyacak. Bunun nasıl olduğuna dair bir detay açıklanmadı.