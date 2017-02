Google’ın Mesajlaşma Uygulaması Allo Masaüstüne Geliyor

Bugüne kadar sadece mobil platformlarda yer alan Google Allo masaüstünde WhatsApp ya da Messenger gibi kullanılabilecek. Şirketin ilk olarak mobil düşünceyle kurduğu uygulama telefon numaraları yerine Google hesabı üzerinden kullanılıyor.

Bu durum kurulumun oldukça kolay gerçekleşmesini sağlıyor ve böylelikle uygulamanın yayılma potansiyeli bulunuyor. Bugün şirketin iletişim bölümü başkan yardımcısı Nick Fox uygulamanın masaüstü arayüzünün ekran görüntüsünü kendi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Görünen o ki şirket tek bir platformda değil çoklu platformlarda hizmet veren anlık mesajlaşma uygulamalarının başarılı olacağını anladı.

Still in early development, but coming to a desktop near you… #GoogleAllo #SneakPeek pic.twitter.com/f7QNFH7IHO

— Nick Fox (@RealNickFox) February 24, 2017