Avrupalı ​​Google Haritalar kullanıcıları, navigasyon uygulamasında, yakıt tasarrufunun dikkate alındığı “çevre dostu” rotaları gösterme seçeneğine sahip olacaklar. Bu bireysel araç özelliği daha önce Kuzey Amerika’da mevcuttu.

Araba ile seyahat etmek isteyen ve Google Haritalar’da rota talep eden kullanıcılara en hızlı veya en ekonomik rota arasında seçim yapma hakkı veriliyor, ancak bazı durumlarda en hızlı aynı zamanda en ekonomik rota olabiliyor. Google, Gouda ve Nieuwegein arasında, otoyoldan kaçınmanın ve bir eyalet N yolunu seçmenin beş dakika daha uzun sürdüğü, ancak aynı zamanda yüzde 15 daha az benzin maliyetinin olduğu bir rota örneği veriyor.

Google’a göre, tüketim için rotayı daha da optimize eden aracın sürüş ve yakıt türünü (benzinli, dizel, hibrit veya elektrikli) ayarlamak mümkündür. Şirket bunu, dizel motorların genellikle daha yüksek hızlarda daha verimli olduğu, elektrikle çalışan araçların ise hızlanma ve frenleme ile şehir trafiğinde daha iyi performans gösterdiği örneğiyle kısaca açıklıyor.

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Google’a göre, daha çevre dostu yollar, diğerlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’ndan bilim insanlarıyla ve Avrupa Çevre Ajansı’ndan alınan verilerle işbirlikleri yoluyla ortaya çıkıyor. Bu verileri Haritalar’ın sürüş trendleriyle ilişkilendirmek, “gelişmiş makine öğrenimi modelleri geliştirdi”. Şirket ayrıca ortalama araç yakıt ekonomisi, yol eğimi, trafik düzenleri, yol türü ve hız sınırları gibi emisyonları, yakıt ve pil tüketimini etkileyen faktörleri de inceliyor. Google ayrıca bisiklete binmenin, toplu taşıma araçlarını kullanmanın veya yürüyüş rotası seçmenin çevre için daha iyi seçenekler olduğunu vurguluyor.

Haritalar’da daha çevre dostu rotaları görüntülemek için bu seçenek, Çarşamba gününden itibaren yaklaşık 40 Avrupa ülkesinde kullanıma sunulacak. Android, iOS, Android Auto ve Apple CarPlay’de Haritalar’dan edinilebilecek. Özelliğin kullanılabilir olması birkaç hafta sürebilir.