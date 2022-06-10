Kuzey Yarımküre’de yaz mevsiminin resmi başlangıcından önce, Google Haritalar, kullanıcıların yalnızca bölgelerinde değil, olası destinasyonlarda da hava kalitesini kontrol etmelerini sağlayan yeni bir özellik başlattı. Hava Kalitesi İndeksi (AQI) olarak adlandırılan yeni katman Mart 2021’de duyurulmuştu ve artık uygulamanın Android ve iOS sürümleri için mevcut hale geldi.

Şimdilik ABD, Hindistan ve Avustralya’da piyasaya sürülen yeni özellik, havanın ne kadar sağlıklı (veya kirli) olduğuna dair güvenilir bir ölçüm vaat ediyor ve açık hava etkinlikleri için ipuçları veriyor. Veri güncelleme zamanı hakkında bilgi ve daha fazla açıklama için bağlantılar da sunulacaktır.

Google Haritalar’da hava kalitesi nasıl kontrol edilir?

Hava Kalitesi İndeksi AQI’yi kontrol etmek için Google Haritalar katmanları simgesine dokunmanız ve hava kalitesi katmanını seçmek yeterlidir. Seçeneğe erişirken, hizmet daha geniş bir coğrafi alanda hava kalitesine genel bir bakış göstermek için otomatik olarak uzaklaştırılır. Bu nedenle, belirli konumlara odaklanmak için tekrar yakınlaşmak gerekecektir.

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Önizlemede, en yakın hava kalitesi izleme istasyonları, hava kalitesini bir ölçek olarak gösteren renkli noktalar gösteren küçük baloncuklar olarak görünecektir. Her bir balon tıklanabilir, ek bilgiler, ipuçları ve metodoloji açıklaması görüntülenecek.

Google Haritalar tarafından kullanılan hava kalitesi izleme istasyonları, resmi düzenleyici kurumlara veya sivil toplum ortaklarına aittir. İlk durumda, Haritalar verileri basitçe iletir, ancak özel istasyonlar söz konusu olduğunda Google, sensörden ham ölçümler alır ve bunları uygulamaya aktarmadan önce, ağırlıklı bir ortalama yapmak için NowCast algoritmasını kullanır. Yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.