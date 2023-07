Konuya aşina üç kişiye göre Google, haber hikayeleri üretmek için yapay zeka teknolojisini kullanan bir ürünü test ediyor ve bunu The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal’ın sahibi News Corp gibi haber kuruluşlarına sunuyor.

Dahili olarak Genesis çalışma adıyla bilinen araç, bilgileri – örneğin güncel olayların ayrıntılarını – alabilir ve ürünü tartışmak için anonimlik koşuluyla haber içeriği oluşturabileceğini söyledi.

Google Bu Yapay Zeka’nın Yardımcı Olacağına İnanıyor

Google’ın bunun gazeteciler için bir tür kişisel asistan olarak hizmet edebileceğine inandığını, diğerlerine zaman kazandırmak için bazı görevleri otomatikleştirebileceğini ve şirketin bunu yayıncılık endüstrisini üretken yapay zekanın tuzaklarından uzaklaştırmaya yardımcı olabilecek sorumlu bir teknoloji olarak gördüğünü söyledi.

Google’ın satış konuşmasını gören bazı yöneticiler, gizli bir konuyu tartışırken kimliğinin açıklanmamasını isteyerek bunu rahatsız edici olarak nitelendirdi. İki kişi, doğru ve sanatsal haberler üretmek için harcanan çabanın doğal olduğunu söyledi. İlginizi Çekebilir: Tamamen Yapay Zeka Tarafından Üretilen İlk İlaç İnsanlarda Denenecek Google sözcüsü Jenn Crider yaptığı açıklamada, “haber yayıncılarıyla, özellikle de küçük yayıncılarla ortaklaşa olarak, gazetecilerine çalışmalarında yardımcı olacak yapay zeka özellikli araçlar sağlama potansiyeline sahip fikirleri keşfetmenin ilk aşamalarındayız” dedi. “Oldukça basit, bu araçlar, gazetecilerin makalelerini haber yapma, oluşturma ve doğruluk kontrolünde sahip oldukları temel rolün yerini almayı amaçlamıyor ve değiştiremez” diye ekledi. Bunun yerine, başlıklar ve diğer yazı stilleri için seçenekler sağlayabilirler. Bir News Corp sözcüsü yaptığı açıklamada, “Google ile mükemmel bir ilişkimiz var ve Sundar Pichai’nin gazeteciliğe uzun vadeli bağlılığını takdir ediyoruz.” The Times ve The Post yorum yapmaktan kaçındı. Jeff Jarvis Konu İle İlgili Açıklamalarda Bulundu Bir gazetecilik profesörü ve medya yorumcusu olan Jeff Jarvis, Google’ın yeni aracının açıklandığı gibi potansiyel olumlu ve olumsuz yanları olduğunu söyledi. New York Şehir Üniversitesi Craig Newmark Gazetecilik Yüksek Okulu Tow-Knight Girişimci Gazetecilik Merkezi direktörü Bay Jarvis, “Bu teknoloji olgusal bilgileri güvenilir bir şekilde sunabiliyorsa, gazeteciler bu aracı kullanmalıdır” dedi. “Öte yandan, gazeteciler ve haber kuruluşları tarafından nüans ve kültürel anlayış gerektiren konularda kötüye kullanılırsa, yalnızca aracın değil, onu kullanan haber kuruluşlarının güvenilirliğine zarar verebilir” diye devam etti. Dünyanın dört bir yanındaki haber kuruluşları, haber odalarında yapay zeka araçlarını kullanıp kullanmama konusunda boğuşuyor. The Times, NPR ve Insider da dahil olmak üzere pek çoğu, çalışanlarına, saniyelerin önemli olduğu ve doğruluğun çok önemli olduğu yüksek riskli haber dünyasına nasıl sorumlu bir şekilde uygulanabileceğini görmek için AI’nın potansiyel kullanımlarını keşfetmeyi planladıklarını bildirdi. Ancak Google’ın yeni aracının, onlarca yıldır kendi makalelerini yazan gazeteciler arasında da endişe yaratacağı kesin. Associated Press de dahil olmak üzere bazı haber kuruluşları, kurumsal kazanç raporları da dahil olmak üzere konular hakkında hikayeler oluşturmak için uzun süredir yapay zekayı kullanıyor, ancak bunlar, gazeteciler tarafından oluşturulan makalelerle karşılaştırıldığında hizmetin makalelerinin küçük bir kısmı olmaya devam ediyor. İlginizi Çekebilir: Hollywood’dan Yapay Zeka Grevi Yapay zeka, kullanıcıların dikkatli bir şekilde düzenlenip kontrol edilmediği takdirde yanlış bilgi yayabilecek ve geleneksel olarak yazılan hikayelerin nasıl algılanacağını etkileyebilecek daha geniş ölçekte makaleler oluşturmasını sağlayarak bunu değiştirebilir. Google, üretken yapay zekayı geliştirmek ve dağıtmak için son derece hızlı hareket ederken, teknoloji aynı zamanda reklamcılık devine bazı zorluklar da getirdi. Google geleneksel olarak bilgi toplama ve kullanıcıları daha fazlasını okumaları için yayıncıların web sitelerine gönderme rolünü oynamış olsa da, sohbet robotu Bard gibi araçlar, bazen yanlış olan ve haber yayıncıları gibi daha yetkili kaynaklara trafik göndermeyen olgusal iddialar sunar. Teknoloji, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin Google’ı haber kuruluşlarına reklam gelirlerinden daha büyük bir pay vermeye çağırmasıyla tanıtıldı. Avustralya hükümeti 2021’de Google’ı yayıncılarla ödemeler konusunda pazarlık etmeye zorlamaya çalıştıktan sonra şirket, News Showcase programı kapsamında çeşitli ülkelerdeki haber kuruluşlarıyla daha fazla ortaklık kurdu. Yayıncılar ve diğer içerik oluşturucular, Google’ı ve diğer büyük AI şirketlerini, onlarca yıllık makalelerini ve yayınlarını, bu AI sistemlerini yayıncılara tazminat ödemeden eğitmeye yardımcı olmak için kullandıkları için zaten eleştirdiler. NBC News ve The Times gibi haber kuruluşları, yapay zekanın verilerini izinsiz olarak emmesine karşı tavır aldı.