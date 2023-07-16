Hollywood aktörleri 43 yıl sonra ilk kez greve giderek, kısmen yapay zekanın (AI) etkisine ilişkin korkular nedeniyle Amerikan sinema ve televizyon sektörünü durma noktasına getirdi.

Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) oyuncuları birliği, ABD’de üyeleri için yapay zekaya karşı daha iyi koruma sağlanması konusunda bir anlaşmaya varamadı. Screen Actors Guild, konuyu incelemeye hazırlanırken “yapay zekanın yaratıcı meslekler için varoluşsal bir tehdit oluşturduğu” konusunda da uyardı.

SAG-AFTRA sendikasının baş müzakerecisi Duncan Crabtree-Ireland, yapımcıları şimdiye kadar yapay zeka konusundaki önerileri nedeniyle eleştirdi. Stüdyoların, bir günlük çalışma ücreti karşılığında arka plandaki sanatçıların yüzlerini taramayı ve “sonsuza kadar, istedikleri herhangi bir projede, hiçbir izin ve tazminat ödemeden, benzerlerine sahip olmayı ve kullanmayı” istediğini söyledi.

Tüm bunlar kulağınıza Black Mirror’ın bir bölümü gibi geliyorsa haksız sayılmazsınız.

ABD medyası, Hollywood yıldızı Salma Hayek’in yapay zeka benzerliğinin bilgisi dışında bir yapım şirketi tarafından kullanılabileceğini keşfetmesiyle boğuştuğunu belirtmekte gecikmedi. Ve sözde “performans klonlaması” ile ilgilenenler sadece SAG-AFTRA değil.

Birleşik Krallık oyunculuk sendikası Equity’den Liam Budd şunları söyledi: “Bu teknolojinin otomatik sesli kitaplar, seslendirme çalışmaları, kurumsal videolar için dijital avatarlar veya ayrıca filmlerde kullanılan derin sahtelerin rolü gibi bir dizi şeyde kullanıldığını görüyoruz.” Budd ayrıca, Equity üyeleri arasında “korku dolaştığını” ve sendikanın onları bu hızla gelişen dünyada haklarını anlamaları konusunda eğitmeye çalıştığını söyledi.

Film yapımcısı ve yazar Justine Bateman bu yılın başlarında, eğlence endüstrisinin yapay zekaya hiç ihtiyacı olmadığını düşündüğünü söyledi. Bateman, “Teknoloji, sorunları çözmeli ama AI kullananların çözebileceği hiçbir sorun yok. Yazar eksiğimiz yok, oyuncu eksiğimiz yok, film yapımcısı eksiğimiz yok – bu yüzden biz yapay zekaya gerek yok” dedi.

Bateman ayrıca, “Çözdüğü sorun, yeterince geniş kar marjlarına sahip olmadıklarını düşünen şirketler için var. Çünkü herkese ödeme yapmak zorunda kalmanın genel yükünü ortadan kaldırırsanız, Wall Street’i yatıştırır ve daha büyük kazanç raporları alırsınız. Yapay zeka kullanımı çoğalırsa, eğlence endüstrisi bu işin tüm yapısını çökertecektir” dedi.

İçindekiler Endişeler ve daha fazlası

Endişeler ve daha fazlası

Belki de ChatGPT’nin yenilikçi bir film senaryosu oluşturması veya bir fikri gişe rekorları kıran bir senaryoya dönüştürmesi an meselesidir. Bazıları yapay zekanın bir film senaryosunu harika yapan insanlıktan her zaman yoksun kalacağını söylüyor. Ancak bunun yazarları işsiz bırakacağına dair haklı endişeler var.

Film sektöründe aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endişeler mevcut:

AI geliştiricileri, yazarların çalışmalarını izinleri olmadan kullanıyor ve yazarların telif haklarını ihlal ediyor.

AI araçları, AI’nın içerik oluşturmak için nerede kullanıldığını doğru bir şekilde tanımlamıyor.

Artan AI kullanımı, yazarlar için daha az iş fırsatına yol açıyor.

AI kullanımı yazarların maaşını baskılayacak.

AI, yaratıcı endüstrinin ekonomisine ve ulusal kimliğine yaptığı katkıları bulandıracak.

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Sendikalar ise, yazarların korunmasına yardımcı olmak için bir dizi tavsiyede bulundu. Buna, yalnızca açık izin verildiyse yazarların çalışmalarını kullanan yapay zeka geliştiricileri ve araçlarını eğitmek için hangi verilerin kullanıldığı konusunda şeffaf olan yapay zeka geliştiricileri de dahil.