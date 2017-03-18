Google, Gmail’in Ekte Yer Alan Videoları Oynatacağını Açıkladı

Google e-posta servisi Gmail’in masaüstü versiyonunda e-posta ile gönderiler video eklerinin artık indirmeye gerek kalmadan oynatılabileceğini duyurdu.

Google’ın duyurdu bu yeni özellik çok büyük olmasa bile son derece kullanışlı. Video içerikli eklentiler indirilebilecek ancak indirilmeden de YouTube benzeri bir medya oynatıcıdan izlenebilecek. Medya oynatıcıda video geri ya da ileri alınabilecek, ses ayarı yapılabilecek, bir Chromecast cihazına yayın yapılabilecek ya da videonun kalitesi değiştirilebilecek.

Yapılan açıklamaya göre özelliğin bütün kullanıcılara ulaşması yaklaşık 15 günü alacak. Kısacası Gmail’in üzerinde küçük bir YouTube oynatıcısı olacak. Bu özellik telefon ile kaydedilen küçük videolar için son derece kullanışlı olabilir. Ancak bazı kısıtlamalar söz konusu. Gmail üzerinden en fazla 50 MB büyüklüğünde ek gönderilebiliyor. Yani video gönderirken ya kısa ama yüksek çözünürlüklü ya da uzun ama düşük çözünürlük göndermek arasında kullancıların bir seçim yapması gerekiyor.