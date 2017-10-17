Google Gmail’in Güvenliğini Büyük Ölçüde Arttırdı

Google Salı günü çevrim içi saldırıların sık hedefi olabilecek, “yüksek riskli” kullanıcılar için daha güçlü bir çevrim içi güvenlik sunabileceğini açıkladı.

Şirket, kişisel bir Google hesabına sahip herkesin yeni “gelişmiş korumaya” kayıt olabileceğini belirtti ve bununla birlikte, kullanıcılarının ek güvenlik için biraz kolaylık sağlamak gerektiğini de bildirdi. Google’ın güvenliğini arttırma yöntemi, bir hesaba giriş yaparken SMS veya uygulama yoluyla gönderilen bir kod yerine artık fiziksel bir anahtar ile giriş yapmanız sağlayan bir sistem.

Bu yöntem sayesinde artık korsanların eskiden zor da olsa yapabildiği, uygulama verilerine erişme veya telefon üzerinden gidip gelen mesajlar bilgilerini görüntüleme gibi yollar ile e-postanızı ele geçirme işlemleri de işlevsiz kılacak.

Bu güvenlik arttırma yöntemi ile Gmail, dünya üzerinde ki en güvenli e-posta sağlayıcı hizmet olarak kayıtlar altına alındı.