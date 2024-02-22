Google, yapay zeka geliştirmeye yönelik çabalarını sürdürerek Gemini projesinden sonra Google Gemma adlı yeni bir açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Google Gemma sayesinde yapay zeka ürünleri geliştirmek çok daha kolay olacak.

İçindekiler Google Gemma Adlı Açık Kaynaklı Yapay Zeka Model Ailesini Duyuruldu

Google Gemma Adlı Açık Kaynaklı Yapay Zeka Model Ailesini Duyuruldu

Bugün Google, Gemma adını verdiği yeni bir yapay zeka model ailesini duyurdu. Bu aile, Gemini projesinde kullanılan teknik ve altyapı bileşenlerini temel alıyor. Gemma, hafif bir yapıya sahip olmasına rağmen iki farklı boyutta sunuluyor: Gemma 2B (2 milyar parametre) ve Gemma 7B (7 milyar parametre).

Her iki model de önceden eğitilmiş ve çeşitli yapay zeka donanım platformlarında optimize edilmiş durumda. Google, Gemma’nın NVIDIA GPU’lar ve Google Cloud TPU’lar gibi farklı platformlarda etkili bir şekilde çalışabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Gemma’nın geliştirici dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarında da hafif bir şekilde çalışabileceğini vurguluyor.

Gemma’nın öne çıkan özelliklerinden biri, hafif olmasına rağmen güçlü performans sunması. Google, Gemma’nın Meta Llama 2 gibi diğer açık modelleri geride bırakmanın yanı sıra daha büyük modellere kıyasla önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor.

Google, Gemma’nın güvenli ve güvenilir bir şekilde tasarlandığını ve bu amaçla belirli kişisel bilgileri ve hassas verileri eğitim setlerinden filtrelemek için otomatik teknikler kullandığını açıklıyor. Ayrıca, Gemma’yı insan geri bildirimleriyle iyileştirdiklerini ve sorumlu davranışlarla uyumlu hale getirdiklerini vurguluyorlar.

Şirket, Google Gemma için bir hata ayıklama aracı, güvenlik sınıflandırması ve rehberlik içeren bir Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti de sunuyor. Bu sayede Gemma’ya dayalı projelerin geliştirilmesine önayak olunmak istenmiş.

Google, gelecekte daha fazla Gemma varyantı sunmayı planlıyor ancak şu an geliştiriciler Gemma’yı incelemek ve kullanmak için bu bağlantıdan web sitesini ziyaret edebilirler.

Gemma, Google’ın yapay zeka alanındaki yenilikçi çalışmalarının bir sonucu olarak, araştırmacılar ve geliştiriciler için önemli bir kaynak olabilir. Bu yeni model ailesi, yapay zeka alanında ilerlemeye ve çeşitli uygulamalarda kullanılmaya devam edileceğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka modelleri nereye gidiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!