Samsung ve Arm, son işbirliklerinde önemli bir adım attı. Samsung Foundry’nin en son Gate-All-Around (GAA) proses teknolojisi üzerine optimize edilmiş yeni nesil Arm Cortex-X CPU’sunu geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurdular. Bu işbirliği, Samsung’un süreç düğümlerinde Arm CPU fikri mülkiyetine sahip milyonlarca cihazın başarılı geçmiş performanslarına dayanıyor.

İlginizi Çekebilir: EN İYİ İŞLEMCİ HANGİSİ? | Apple A17 Pro vs 8 Gen 2 vs 8 Gen 3 vs Dimenisty 9200+ vs Exynos 2400

Samsung ve Arm’ın geleceğe dair vizyonları, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Öncelikli hedefleri arasında, 2 nanometre (nm) GAA teknolojisinin yeniden tanımlanması bulunuyor. Bu yenilikçi adım, veri merkezleri ve altyapı için yeni nesil özel silikonu etkinleştirerek performans ve verimlilik alanında çığır açacak. Ayrıca, yapay zeka alanında da devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyorlar. Çığır açan yapay zeka chiplet çözümü, mobil yapay zeka ortamını kökten değiştirerek mobil cihazlar için üretken yapay zekanın potansiyelini artıracak.

Samsung’un GAA teknolojisi, geleneksel FinFET tasarımlarına kıyasla daha fazla cihaz ölçeklendirmesi ve üstün performans sağlama konusunda öne çıkıyor. Bu işbirliği sayesinde, Cortex-X CPU’nun bu son teknoloji süreç için özel olarak optimize edilmesiyle mobil performans ve verimlilikte yeni bir dönem başlıyor.

Öte yandan, bu ortaklık, donanım ve yazılım arasında kusursuz bir entegrasyonun önemini bir kez daha vurguluyor. Geliştirme ekipleri, “tasarım-teknoloji ortak optimizasyonu” yaklaşımıyla bir araya gelerek, kullanıcılara daha üst düzey bir deneyim sunmak için yakın işbirliği içinde çalışıyorlar. Bu yaklaşım, geleceğin teknoloji dünyasında daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor ve endüstriye önemli katkılar sağlamaya aday.