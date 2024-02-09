Google Gemini Android uygulaması ne zaman çıkacak diye soruluyordu. Bir süredir Google Bard ismiyle görmeye alıştığımız Google’ın yapay zeka modeli, Google Gemini olarak yeniden adlandırılmanın yanında, yepyeni bir mobil uygulamaya da kavuştu. İşte Google Gemini Android uygulaması.

Google Bard Artık Google Gemini Oldu, İşte Gemini Android Uygulaması

Google cephesi popüler olan Google Bard sohbet robotunu Gemini olarak yeniden adlandırırken, bu yeni adla birlikte bir dizi önemli değişiklik duyurdu. Şirket, Android için özel bir Gemini uygulaması çıkarırken, Google Workspace’teki tüm Duet AI özelliklerini Gemini markası altında birleştirdiğini açıkladı.

Google Gemini Android uygulaması sayesinde Google yapay zeka özellikleri daha fazla kullanıcıya ulaşacak. Ayrıca, şirket Google’ın en geniş dil modeli olan Gemini Ultra 1.0’ı da kullanıcıların beğenisine sundu.

Google’un bu hamlesi, yapay zeka teknolojileri alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bard’ın yerini alan Gemini, mobil uygulamalar aracılığıyla kullanıcılara sunulacak. Android kullanıcıları, yeni uygulamayı indirdiklerinde, Gemini’yi varsayılan asistanları olarak ayarlayabilecekler.

Bu adım, Google Asistan’a alternatif olarak Gemini’nin gelecekte daha fazla ön plana çıkacağını işaret ediyor. Bard projesinden sorumlu Google yöneticisi Sissie Hsiao, bu adımın, gerçek bir yapay zeka asistanının ilk adımı olduğunu ve kullanıcıya konuşmaya dayalı, çok modlu ve daha fazla yardımcı olabilecek bir asistan sunmayı amaçladığını belirtti.

Gemini, kısmen asistan, kısmen sohbet robotu ve kısmen de arama motoru olarak işlev görüyor. Android kullanıcılarına sunulan bu yeni uygulama, Google’ın geniş dil modelinin en büyük versiyonunu sunuyor. iOS kullanıcıları ise Siri olmayan bir asistanı varsayılan olarak ayarlayamayacak olsalar da, Google uygulamasındaki tüm yapay zeka özelliklerine erişebilecekler.

Google, Bard adını kaldırarak, sohbet robotunun ismini değiştirirken, bu değişikliklerin büyük ölçüde marka ile ilgili olduğunu vurguluyor. Bard’ın yerine gelen Gemini, daha önce olduğu gibi kullanıcılara benzer bir deneyim sunacak. Ayrıca, Google Workspace uygulamalarındaki yapay zeka özelliklerinin de adı Gemini olarak değiştirildi.

Google Gemini fiyatı da merak ediliyor. Gemini’yi ücretsiz olarak sınırlı özelliklerle kullanabileceğiniz gibi ücretli versiyonları da var. Bu yapay zeka modelinin farklı versiyonları arasında, çoğu kullanıcının standart olarak tercih edeceği Gemini Pro bulunuyor.

Ancak, en güçlü versiyon olan Gemini Ultra sürümünü kullanmak isteyenler için aylık 20 dolarlık bir Google One AI Premium planına abone olmaları gerekiyor. Bu abonelik, 2 TB Google Drive depolama alanı ve diğer Google One özelliklerini içeriyor.

Google, yapay zeka teknolojilerindeki bu adımıyla, kullanıcılara daha geniş ve gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Gemini’nin kullanıcılar arasında nasıl karşılanacağı ve yapay zeka alanındaki rekabeti nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Gemini, ChatGPT gibi popüler alternatiflerle yarışabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!