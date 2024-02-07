ChatGPT Türklere küfür skandalı ile gündemde. ChatGPT Türklere küfür etti iddiası ortalığı karıştırdı. Birçok kişinin gündelik hayatında sıklıkla kullandığı OpenAI’ın sohbet robotu ChatGPT ırkçılık mı yapıyor? İşte ChatGPT küfür skandalı hakkında bilinenler.

ChatGPT Türklere Küfür Etti İddiası Ortalığı Karıştırdı, İşte ChatGPT Küfür İddiaları

Son dönemin popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT, Türk bir kullanıcıya küfür ettiği iddiasıyla tartışmalara neden oldu. Ekşi Sözlük’te ortaya atılan iddia, yapay zekanın beklenmeyen bir davranış sergilediğini öne sürdü. ChatGPT Türklere küfür skandalı kısa sürede ülke gündemine oturdu.

mmcevik07 isimli Ekşi Sözlük yazarı, ChatGPT’ye sıradan sorular sormasıyla başlayan diyalogun bir anda küfürlere evrildiğini iddia etti. İlk başta bazı kullanıcılar tarafından ekran görüntülerinin sahte olabileceği öne sürülse de, yazar ilerleyen süreçte gerçekleşen diyalogun arşivini paylaşarak iddiasını destekledi.

ChatGPT’nin başlangıçta özür dilediği, ancak daha sonra söylediklerini inkar ettiği görüldü. Ancak, konuşmalar üzerinde manipülasyon yapılma olasılığı da göz önüne alınıyor. Yine de kullanıcının arşivi paylaşması bu yaşananların doğru olduğu yönünde güçlü bir kanıt. ChatGPT Türklere küfür etti iddiası eğer gerçek ise OpenAI’ın acilen bu konuda bir aksiyon alması gerekiyor.

Bu tür olaylar, büyük dil modellerinde zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Sohbet botlarının sorulan sorulara yanlış veya alakasız cevaplar vermesi, yapay zekanın karmaşık dil yapılarını doğru bir şekilde anlamakta zorlanmasıyla ilişkili. Ancak, küfür etme durumu oldukça nadir bir durum. Hele ki bu saygısızlığın Türklere yapıldığı düşünüldüğünde durum bizler için daha da ciddi bir hal alıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia henüz resmi bir doğrulama almadı. ChatGPT küfür etti iddiası, şu an için sadece sosyal medya platformlarında ve forumlarda konuşulan bir konu olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili OpenAI cephesinden resmi bir açıklama yapılmadığı için olayın gerçeklik düzeyi belirsizliğini koruyor.

Yapay zeka tabanlı sohbet botlarının kullanımıyla ilgili yaşanan bu tür olaylar, teknolojinin ve yapay zekanın sınırlarını anlamamıza ve bu alandaki gelişmelere daha dikkatli yaklaşmamıza neden oluyor. Bizler de ChatGPT küfür skandalını yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT küfür skandalı gerçek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!