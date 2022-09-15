Google, Anılar’da bir dizi başka yeni değişikliğe ek olarak yeni bir kolaj düzenleme aracı getiren Google Fotoğraflar’a büyük bir güncelleme getiriyor.

Yeniden tasarlanan Anılar deneyimi

En son sürümde, kullanıcılar, Fotoğraflar’ın kendileri için otomatik olarak seçip keseceği daha uzun kayıtların en iyi kısımları da dahil olmak üzere daha fazla video izleyebilecek. Hareketsiz fotoğraflar, yakınlaştırma ile daha canlı hissettirecektir. Google ayrıca, bazı Anılara enstrümantal müzik ekleyecek. Her zaman olduğu gibi, kullanıcılar belirli kişilerin veya zaman aralıklarının görüntülerini Anılardan gizleyebilecek.

En son sürümde, kullanıcılar, Fotoğraflar’ın kendileri için otomatik olarak seçip keseceği daha uzun kayıtların en iyi kısımları da dahil olmak üzere daha fazla video izleyebilecek. Hareketsiz fotoğraflar, mütevazı bir yakınlaştırma ile daha canlı hissettirecektir. Önümüzdeki ay Google, bazı Anılara enstrümantal müzik ekleyecek. Her zaman olduğu gibi, kullanıcılar belirli kişilerin veya zaman aralıklarının görüntülerini Anılardan gizleyebilir.

Yeni animasyonlar, Sinematik fotoğraflar ve kolajlar

Sinematik fotoğraflar: Memories’in hareketli 3D fotoğraf temsilleri, 2020’den bu yana en çok kaydedilen görsel efektlerinden biri oldu. Google’a göre, kullanıcılar yakında birkaç fotoğrafı uçtan uca sinematik bir deneyime dönüştüren tam Sinematik Anılara tanık olacaklar. Cinematic Memories’de müzik vardır ve fotoğraflarınızı bir film gibi hissettirecek. Ayrıca, anıları canlandırmak için grafik sanatı ekleyen Stilleri de tanıtıyor. Öne çıkan sanatçılar Shantell Martin ve Lisa Congdon, Google Fotoğraflar için yalnızca kısa bir süre için kullanılabilecek stiller oluşturacak.

Anılarınızı Paylaşın: Google şimdi, anılarınızı Google Fotoğraflar’dan herhangi bir cihazda görüntüleyebilmeleri için Android’de birkaç dokunuşla arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşma seçeneğini sunuyor (iOS ve Web yakında geliyor).

Yaratıcı düzenleme araçları

Yeni kolaj düzenleyici, fotoğrafları paylaşmayı kolaylaştırıyor. Fotoğraflarınızı seçebilir, bir tasarım seçebilir (öne çıkan sanatçıların stilleri dahil) ve ardından düzeni değiştirmek için sürükle ve bırak özelliğini kullanabilirsiniz.

Kolaj düzenleyici, kullanıcıların parlaklığı, kontrastı değiştirmesine ve fotoğraflara filtreler uygulamasına olanak tanır. Google One kullanıcıları ve Pixel kullanıcıları, kolajları değiştirmek ve 30 tasarıma daha erişmek için Portre Işığı veya HDR’yi kullanabilir.

Kullanılabilirlik

Google Fotoğraflar’ın yeni kolaj düzenleyicisi bugün Android ve iOS’ta kullanıma sunuluyor. Ancak, Anılarınızı Paylaşın özelliği şu anda yalnızca Android’de kullanıma sunuluyor ve bu yıl içinde iOS ve Web’de kullanıma sunulması bekleniyor.