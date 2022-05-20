Android Police, haberine göre kullanıcılardan gelen birkaç talebin ardından nihayet Android için Google Fotoğraflar’da basit ve çok pratik bir özellik kullanıma sunuldu. Arama devinin resim depolama hizmeti uygulamasında fotoğrafları doğrudan direkt albümden silme, onları çöp kutusuna gönderme yeteneğini duyurdu.

İlginç bir şekilde özellik, platformun web versiyonunda ve iOS uygulamasında uzun süredir mevcuttu. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı, Android’de işlevsellik bulunamadı ve kullanıcının bir albümden basit bir fotoğraf kaldırma işlemi yapmak için bazı prosedürleri gerçekleştirmesini gerektirdi.

Ayrıca bkz: Elon Musk, Amazon’daki 19.000 Okul İçin Starlink Uydularını Duyurdu!

Fonksiyon gelmeden önce silmek istediğiniz fotoğrafları önce albüm içinden seçip oradan kaldırmanız gerekiyordu. Daha sonra, kullanıcının bunları platformun kitaplığında araması ve dosyaları kalıcı olarak silmek için tekrar seçmesi gerekiyordu, uzun ve zahmetli bir süreçti.

Android için görüntü depolama hizmeti uygulamasında Google tarafından sessizce gerçekleştirilen iyileştirmeye rağmen, sizi rahatsız edebilecek bir sınırlama var. Fotoğrafı çöp kutusuna kaldır düğmesi yalnızca özel albümlerde bulunur; bu, platformun diğer sürümlerinde de bulunmayan bir sınırlamadır.

Paylaşılan bir albümde saklanan bir fotoğrafı kaldırmak istiyorsanız, yukarıdaki gerekli adımları uygulamanız gerekir, yani önce onu Google Fotoğraflar kitaplığına yüklemeniz ve ardından platformdan kalıcı olarak silmeniz gerekir, bu sorun olabilecek bir sorundur.