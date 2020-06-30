Google Fotoğraflar mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri durdurdu!

COVID-19 salgını sonrasında Netflix, YouTube ve TikTok gibi uygulamaların bant genişliğinden tasarruf etmek için çeşitli önlemler aldıklarını görmüştük. Google Fotoğraflar uygulaması bant genişliğinden tasarruf etmek için mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak kapatarak salgın sonrası hizmetlerinde değişikliğe giden şirketler arasına katıldı.

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Google Fotoğraflar mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak durdurdu!

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca tüm dünya COVID-19 salgınına ve hayatımıza getirdiği sonuçlara alışmak zorunda kaldı. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığını gördük. Bu uygulamalar ile birlikte daha fazla insanın evde kaldığını ve internet üzerindeki veri akışının oldukça arttığını söyleyebiliriz. Salgın süresince en çok kullanılan uygulamalar listesinde en üstlerde mesajlaşma uygulamaları yer alıyor. İnsanların mümkün olduğunca evde kalmayı tercih ettiği bu günlerde mesajlaşma uygulamaları yakın çevreniz ile iletişim kurmanın tek yolu olduğu gibi evde çalışan insanlar için de bir numaralı iletişim kaynağı oldu. Google geçtiğimiz aylarda yüksek oranda artan bu veri trafiği karşısında Google Fotoğraflar uygulamasında sadece önemli dosyaların yedeklendiğinden emin olmak istiyor. Bu yüzden Google Fotoğraflar uygulaması mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak durdurdu.

Teknoloji devi kullanım açısından yoğun olan kaynaklarını aldığı bu karar ile rahatlatmak istiyor. Bu şekilde tüm kullanıcılarına kaliteli bir hizmet vermeye devam edebilmeyi hedefliyor. Kullanıcılar güncelleme ile birlikte Google Fotoğraflar uygulamasına bir sonraki girişlerinde yapılan değişiklik hakkında bilgilendirme mesajı alacaklar. Şirketin yaptığı bu güncelleme ile kullanıcıları değişikliğe zorlamadığını belirtmemiz gerekir. İstediğiniz takdirde mesajlaşma uygulamaları için yedekleme ve senkronizasyonu yeniden etkinleştirebilirsiniz. Görünüşe göre Google kullanıcılarına kibar bir istekte bulunuyor diyebiliriz. XDA-Developers’a göre bu değişiklikten etkilenecek uygulamaların listesi şu şekilde: