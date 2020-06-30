Google Fotoğraflar mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri durdurdu!
COVID-19 salgını sonrasında Netflix, YouTube ve TikTok gibi uygulamaların bant genişliğinden tasarruf etmek için çeşitli önlemler aldıklarını görmüştük. Google Fotoğraflar uygulaması bant genişliğinden tasarruf etmek için mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak kapatarak salgın sonrası hizmetlerinde değişikliğe giden şirketler arasına katıldı.
İlginizi çekebilir: Samsung IFA 2020’ye katılmama kararı aldı!
Google Fotoğraflar mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak durdurdu!
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca tüm dünya COVID-19 salgınına ve hayatımıza getirdiği sonuçlara alışmak zorunda kaldı. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığını gördük. Bu uygulamalar ile birlikte daha fazla insanın evde kaldığını ve internet üzerindeki veri akışının oldukça arttığını söyleyebiliriz. Salgın süresince en çok kullanılan uygulamalar listesinde en üstlerde mesajlaşma uygulamaları yer alıyor. İnsanların mümkün olduğunca evde kalmayı tercih ettiği bu günlerde mesajlaşma uygulamaları yakın çevreniz ile iletişim kurmanın tek yolu olduğu gibi evde çalışan insanlar için de bir numaralı iletişim kaynağı oldu. Google geçtiğimiz aylarda yüksek oranda artan bu veri trafiği karşısında Google Fotoğraflar uygulamasında sadece önemli dosyaların yedeklendiğinden emin olmak istiyor. Bu yüzden Google Fotoğraflar uygulaması mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak durdurdu.
Teknoloji devi kullanım açısından yoğun olan kaynaklarını aldığı bu karar ile rahatlatmak istiyor. Bu şekilde tüm kullanıcılarına kaliteli bir hizmet vermeye devam edebilmeyi hedefliyor. Kullanıcılar güncelleme ile birlikte Google Fotoğraflar uygulamasına bir sonraki girişlerinde yapılan değişiklik hakkında bilgilendirme mesajı alacaklar. Şirketin yaptığı bu güncelleme ile kullanıcıları değişikliğe zorlamadığını belirtmemiz gerekir. İstediğiniz takdirde mesajlaşma uygulamaları için yedekleme ve senkronizasyonu yeniden etkinleştirebilirsiniz. Görünüşe göre Google kullanıcılarına kibar bir istekte bulunuyor diyebiliriz. XDA-Developers’a göre bu değişiklikten etkilenecek uygulamaların listesi şu şekilde:
- Messenger
- Helio
- Line
- Messages
- Snapchat
- Viber
Akıllı Ev
Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!
COVID-19 salgını sonrasında teknoloji dünyasındaki birçok etkinlik iptal edilmiş veya sanal olarak gerçekleştirilmişti. Bu günlerde iptal edilen etkinliklerin yerini alan yeni sanal etkinlikler ile tanışmaya devam ediyoruz. Son olarak Google, 8 Temmuz’da Akıllı Ev Sanal Zirvesi etkinliğini gerçekleştireceğini açıkladı.
İlginizi çekebilir: Facebook boykotuna Microsoft da katıldı!
Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!
Google önümüzdeki hafta akıllı ev geliştiricileri ve kullanıcıları için yeni özelliklerin paylaşılacağı Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni düzenleyeceğini duyurdu. Google’ın önemli etkinliklerinden olan I/O etkinliği bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu nedenle 8 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlik aynı zamanda şirkete geliştiriciler ve kullanıcılar ile etkileşime geçme fırsatı sunacak.
Google Akıllı Ev Ekosistemi Ürün Yönetimi Direktörü Michele Turner, 8 Temmuz saat 13.00’da başlayacak olan açılış konuşmasında şirketin akıllı ev girişimlerini paylaşacak. Ayrıca Turner, Google Asistan ile birlikte proje geliştirilmesini kolaylaştıran bir takım araçları da tanıtacak.
Google etkinlik dahilinde akıllı ev sektöründe lider işletmelerin COVID-19 salgını sonrasında endüstrinin nasıl etkilendiği ve genel durum hakkında konuşacağı “Hey Google” isimli ortak bir panele de ev sahipliği yapacak.
Google bu ayın başında yaptığı açıklamasında akıllı ekranlar yakında daha fazla web içeriğine erişebilecek demişti. Bu açıklamaya paralel olarak 2020 yılı içerisinde Google Asistan’ın akıllı ekranlar için daha fazla web içeriği etkinleştirmesi bekleniyor. Asistan aynı zamanda birden çok kullanıcı için oturum bilgilerini tek bir cihazda kaydetme yeteneğini kazandı ve bu sayede kullanıcılar Podcast’leri ve videoları uyumlu cihazlarında karışıklık yaşamadan oynatmaya devam edebilecek.
Google, Android 11 Beta sürümünü başlatıyor!
Google, Android 11 için Geliştirici Önizlemesi ve Beta sürümünü oldukça geciktirmişti. Şimdi ise Beta sürümün başlayacağı şirket tarafından yayınlandı. İlk Beta sürümleri Pixel 2 , 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 ve 4XL modellerine gelecek. Kullanıcılar şirketin web sitesi üzerinden Beta‘ya kayıt olabilir.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy M51, Geekbench’te görüntülendi!
Android 11 Beta sürümüne katılmak için ne yapmak gerekiyor?
Öncelikle Google’ın web sitesi üzerinden Beta Programına kayıt olunması gerek. Ardından Pixel telefonunuzla ilişkilendirilmiş bir Google hesabına giriş yaptıktan sonra ayarlar üzerinden güncellemeyi alabilirsiniz. Android 11 Geliştirici Önizlemesi‘ne sahipseniz OTA üzerinden de bu güncelleştirmeyi aktif edebilirsiniz.
Today we announced:
🎉 Android 11 Beta 1
🛠 Android Studio 4.1 Beta
⚙️ Android Studio 4.2 Canary
📚 New Android Jetpack libraries
🚀 Jetpack Compose Developer Preview 2
▶️ Play Console Beta
➕ More
Read → https://t.co/tD8f21lbAF
All talks → https://t.co/Efjxz9VwDm#Android11 pic.twitter.com/L3b1KHtzcM
— Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2020
Bu yöntemler haricinde eskiden daha çok kullandığımız yöntem olan direk dosya şeklinde indirme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Dosyaları Google veya Android Flash aracılığı ile güvenli bir şekilde indirip kurabilirsiniz. Şimdilik sadece Pixel model telefonlara gelen güncelleme, yakın zamanda diğer Android cihazlar için de kullanılabilir hale gelecek.
Android 11 Beta, yeni Bubbles API olmak üzere birçok yenilik ile gelecek. Kayan bildirimler çubuğunda artık çok daha fazla uygulama ve bildirim yer alabilecek. Bu, telefonu yoğun bir şekilde kullanan kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik olacak. Android telefonlar arasında daha hızlı bir şekilde dosya aktarımı gerçekleştirebilmek için AirDrop benzeri bir özellik de Android 11 ile gelecek. En kısa sürede yeni Beta sürümün bütün cihazlarda kullanılabilir olmasını bekliyoruz.
Diğer
Google, ırkçılığa karşı mücadele edenleri destekliyor!
Google, birkaç gündür büyük olaylara gebe olan ırkçılık karşıtı gösterileri destekleme kararı aldı. Firma ırk eşitliğini savunduklarını bildiren bir mesaj yayınladı.
İlginizi çekebilir; Zoom ücretli kullanıcıları için uçtan uca şifreleme getiriyor!
Google ırkçılığa karşı net tavır sergileme kararı aldı!
ABD’de George Floyd‘un ölmesi ile gündeme gelen ve büyük protestolara sebep olan ırk eşitliği konusu, firmalar tarafından da ele alınmaya başlandı. Google da bu konuda aksiyon alarak ırkçılığa karşı takındığı tavrı gösterdi. Firma, Google arama motorunu kullanan kişiler için ekrana bir adet mesaj ekledi. Mesajda, ırkçılığa karşı her zaman eşitliği savunduklarını yineleyen firma, bu konuda mücadele eden herkesin yanında olduklarını yineledi. Mesaj herhangi bir link içermez iken, siyah kurdele ve yazılı metin içeren bir “Doodle” olarak görüntülendi.
We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice.
— YouTube (@YouTube) May 30, 2020
Tüm bu olanların yanı sıra, YouTube da ırkçılığa ve sosyal adaletsizliğe karşı mücadeleye destek verme kararı aldı. Google‘ın alt firmalarından olduğu için bu tarz bir hamlenin şaşırtıcı olmadığı görülmekte. Ayrıca firma ırkçılığa, şiddete ve sosyal adaletsizliğe karşı tam 1 milyon dolar bağışta bulunacaklarını belirtti ve Twitter profil resimlerini kararttı. Olayları yakından takip edip ciddi aksiyonlar alan Google, Android 11 için düzenlenecek etkinliğinin de ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için uygun zaman olmadığını belirten firma, etkinlik için yeni bir gün vermedi. Bakalım Google gibi başka firmalardan da destek gelecek mi bekleyip göreceğiz.