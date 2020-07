Google Fotoğraflar mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri durdurdu!

Google, birkaç gündür büyük olaylara gebe olan ırkçılık karşıtı gösterileri destekleme kararı aldı. Firma ırk eşitliğini savunduklarını bildiren bir mesaj yayınladı.

ABD’de George Floyd‘un ölmesi ile gündeme gelen ve büyük protestolara sebep olan ırk eşitliği konusu, firmalar tarafından da ele alınmaya başlandı. Google da bu konuda aksiyon alarak ırkçılığa karşı takındığı tavrı gösterdi. Firma, Google arama motorunu kullanan kişiler için ekrana bir adet mesaj ekledi. Mesajda, ırkçılığa karşı her zaman eşitliği savunduklarını yineleyen firma, bu konuda mücadele eden herkesin yanında olduklarını yineledi. Mesaj herhangi bir link içermez iken, siyah kurdele ve yazılı metin içeren bir “Doodle” olarak görüntülendi.

We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice.

— YouTube (@YouTube) May 30, 2020