Samsung IFA 2020’ye katılmama kararı aldı!

Samsung, Avrupa’nın en büyük elektronik fuarı olarak nitelendirilen IFA2020′ye katılmama kararı aldı. Kararın arkasında Covid-19 olduğu düşünülüyor.

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Samsung, küresel salgın nedeniyle IFA 2020’de yok!

IFA (UluslararasıTüketiciElektroniği,Yayın ve Televizyon Teknolojisi Fuarı) 2020 yaklaşırken, dünya gündemini meşgul eden küresel salgın kafalarda bazı soru işaretlerine neden oluyor. 1991 yılından bu yana düzenli olarak bu fuara katılan Samsung ise bu yıl tersi yönde karar alacağa benziyor. Güney Kore medyasında ortaya atılan iddialara göre firma, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl düzenlenecek IFA 2020 fuarına katılmaya sıcak bakmıyor. Firma tarafından henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Güney Kore basını iddialarında ısrarcı. Hali hazırda çalışanlarına uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmayan firmanın aldığı karar ise şaşırtıcı olmadı.

Geçtiğimiz yıl aynı etkinlikte amiral gemisi olmayan ilk 5G cihaz olarak bildiğimiz, Galaxy A90‘ı tanıtan firma, ilk Galaxy Note cihazını da yine bu etkinlikte hayranlarına sunmuştu. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliğine odaklanan firma, bu etkinlik ile birlikte Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 gibi merakla beklenen cihazları hayranlarına ilk kez gösterme fırsatına sahip olacak. 4 ila 9 Eylül tarihleri arasında Almanya, Berlin‘de düzenlenecek IFA 2020 ise büyük bir oyuncusunu kaybetti. Covid-19 salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam eder iken, ilerleyen günlerde Samsung gibi etkinliğe katılmak istemeyecek firma çıkacak mı bekleyip göreceğiz.