Samsung
Samsung IFA 2020’ye katılmama kararı aldı!
Samsung, Avrupa’nın en büyük elektronik fuarı olarak nitelendirilen IFA2020′ye katılmama kararı aldı. Kararın arkasında Covid-19 olduğu düşünülüyor.
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Samsung, küresel salgın nedeniyle IFA 2020’de yok!
IFA (UluslararasıTüketiciElektroniği,Yayın ve Televizyon Teknolojisi Fuarı) 2020 yaklaşırken, dünya gündemini meşgul eden küresel salgın kafalarda bazı soru işaretlerine neden oluyor. 1991 yılından bu yana düzenli olarak bu fuara katılan Samsung ise bu yıl tersi yönde karar alacağa benziyor. Güney Kore medyasında ortaya atılan iddialara göre firma, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl düzenlenecek IFA 2020 fuarına katılmaya sıcak bakmıyor. Firma tarafından henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Güney Kore basını iddialarında ısrarcı. Hali hazırda çalışanlarına uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmayan firmanın aldığı karar ise şaşırtıcı olmadı.
Geçtiğimiz yıl aynı etkinlikte amiral gemisi olmayan ilk 5G cihaz olarak bildiğimiz, Galaxy A90‘ı tanıtan firma, ilk Galaxy Note cihazını da yine bu etkinlikte hayranlarına sunmuştu. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliğine odaklanan firma, bu etkinlik ile birlikte Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 gibi merakla beklenen cihazları hayranlarına ilk kez gösterme fırsatına sahip olacak. 4 ila 9 Eylül tarihleri arasında Almanya, Berlin‘de düzenlenecek IFA 2020 ise büyük bir oyuncusunu kaybetti. Covid-19 salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam eder iken, ilerleyen günlerde Samsung gibi etkinliğe katılmak istemeyecek firma çıkacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01s batarya kapasitesi belli oldu!
Samsung firmasının orta giriş seviye akıllı cihazı Galaxy M01s yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Cihazın ortaya çıkan sertifikalara göre batarya kapasitesi belli oldu.
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Galaxy M01s 3900 mAh batarya ile geliyor!
Samsung, Galaxy M01s üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmeler ile cihazın bazı teknik özellikleri belli oldu. TÜV Rheinland isimli sertifika platformunda ortaya çıkan belgeler ile birlikte Galaxy M01s cihazının batarya kapasitesi belli oldu. SM-M017F/DS koduyla görüntülenen cihaz, 3900 mAh batarya kapasitesi ile bizleri karşılıyor. Ayrıca ortaya çıkan listede cihazın herhangi bir hızlı şarj özelliği olmadığı da öğrenildi. Günümüz telefonlarında görmeye alışkın olduğumuz bu özelliğin yer almaması olumsuz yorumlara neden oldu.
Geçtiğimiz ay Geekbench platformunda test sonuçları ortaya çıkan Galaxy M01s şaşırtıcı özelliklere sahip. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alacak cihaz 3 GB RAM ile bizleri karşılıyor. Her ne kadar Geekbench üzerinde Android 9 ile görülse de cihazın Android 10 ile geleceği kesin gibi. Ayrıca iddia edilen bilgilere göre cihazın iki adet arka ve bir adet de ön olmak üzere üç adet kamerası olacak. Detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan cihazın, uygun fiyatlı olması bekleniyor. Ayrıca cihazın çıkış tarihi de netlik kazanmış değil. İlerleyen günlerde yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Bakalım Samsung bütçe dostu olması beklenen cihazı ile istediği sonuçları alabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A01 Core tasarım detayları belli oldu!
Samsung A01 Core cihazının tasarımı belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz firmanın en uygun fiyatlı A serisi akıllı telefonu olacak.
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İşte karşınızda Galaxy A01 Core!
Samsung uygun fiyatlı akıllı telefonlar ile pazardaki yerini korumaya devam ediyor. Firmanın A serisi cihazlar arasında en ucuzu olarak görülen A01 Core cihazının tasarım detayları ortaya çıktı. İlk gelen görüntülerde cihazın günümüz tasarım anlayışından geri kaldığı gözlemlenir iken, kalın çerçeveler dikkat çekti. Plastik kasa ile karşımıza çıkan cihaz teknik özellik olarak da oldukça alt seviyede bulunuyor. Arkada ve önde olmak üzere birer kamerası bulunan A01 Core cihazının, kamera özellikleri tam olarak ortaya çıkmadı henüz. Kırmızı ve mavi renklerle ortaya çıkan cihaz, görünüşe göre değiştirilebilir batarya özelliği ile birlikte piyasaya çıkacak.
Gücünü MediaTek MT6739WW işlemcisinden alacak cihazın, 1 GB RAM değeri bulunuyor. 5.14 inç ekran ile bizleri karşılayan cihaz, 720p’lik kalite sunuyor. Android 10 ile birlikte piyasaya çıkacak cihazın, herhangi bir parmak izi okuyucusu da bulunmamakta. Giriş seviye akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Galaxy A01 Core hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta. Galaxy A01 cihazından da ucuz olacağı öğrenilen cihazın, ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor. Bakalım Samsung, uygun fiyatlı A serisi cihazı ile beklediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Samsung
Samsung Galaxy Fold 2 delikli ekran ile gelebilir!
Samsung yeni katlanabilir tableti Galaxy Fold 2 ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan görsellere cihaz, ön tarafta delikli ekran teknolojisine sahip olacak.
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Galaxy Fold 2 tasarımı ortaya çıkmış olabilir!
Samsung, katlanabilir akıllı cihaz teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Fold cihazı ile bu rekabete merhaba diyen firma, bu yıl içerisinde de Galaxy Z Flip cihazı ile birlikte ciddiyetini göstermiş oldu. Ağustos ayında yapılacak etkinlik ile birlikte yeni Galaxy Fold cihazının duyurulacağı öğrenilirken, bu tarih yaklaştıkça cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Twitter’da yaptığı tahmin ve verdiği sızıntılarla adından sıkça söz ettiren Ice Universe isimli bir kullanıcı, Galaxy Fold 2 cihazının olası görüntülerini paylaştı. Ön taraf tasarımının ortaya çıktığı görselde, cihazın delikli kamera teknolojisi ile bizleri karşılayacağı öğrenildi.
At first, I thought the hole location was strange, but then I thought about it carefully. This might be the most suitable location. pic.twitter.com/r0PBtQGkhl
— Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2020
Kameranın yerleşimi cihazın katlandığı anda lensin tam ortada kalmasını sağlayacak şekilde planlanmış. Henüz nihai görüntüler olmasa da, Samsung ilk serideki çentik kullanımından vazgeçmiş gibi gözüküyor. Öte yandan katlanamayan tabletlerinde yer alan ince çerçeve bu cihaz için de geçerli olacağa benziyor. Bir önceki nesilde oldukça olumsuz yorumlar alan firma, aynı hataları tekrarlamama derdinde. Cihazın henüz detaylı teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile cihazları tanıtacak firma, bakalım önümüzdeki günlerde bizlere yeni detaylar sunacak mı bekleyip göreceğiz.