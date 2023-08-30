Google, Kilitli Klasörlerin yedekleme özelliğini kullanıma sunarak, kullanıcıların cihazları arasında korumalı bir şekilde fotoğraf ve videolara erişmelerine olanak tanıdı. Kilitli Klasör özelliği ise ilk olarak 2021 yılında tanıtıldı.

Bu yeni güncelleme ile birlikte Kilitli Klasörü artık iOS cihazlarda ve web platformunda da kurabilir ve kullanabilirsiniz. Kilitli Klasörde saklanan içerikler, bu klasörle sınırlı kalacak şekilde özel olarak korunur. Bu içerikler, ana fotoğraf koleksiyonunuzda, Anılar bölümünde, albümlerde veya arama sonuçlarında görünmeyecek.

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Kilitli Klasör için yedekleme seçeneğini etkinleştirmek için Google Fotoğraflar’a oturum açmanız ve cihazınızın şifresini kullanmanız yeterlidir. Bu sayede, herhangi bir cihaz üzerinden içeriğe güvenli bir şekilde erişebilirsiniz.

Google Fotoğraflar, yedeklenen tüm içerikler için yüksek düzeyde güvenlik sağlamaktadır. Eğer Kilitli Klasör içeriğinizi yedeklemek istemiyorsanız, bu içerikleri yalnızca cihazınızda saklama seçeneğine sahipsiniz.

Ayrıca, Google, Google Fotoğrafların ayarlar sayfasını da yeniledi. Bu güncellenmiş düzen sayesinde gizlilik kontrollerini, yedekleme tercihlerini, paylaşım seçeneklerini, bildirimleri ve diğer ayarları kolayca bulabilir ve düzenleyebilirsiniz.