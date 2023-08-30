Google, Ekim ayında iPhone’un karşısına Google Pixel 8 serisi ile çıkacak. Güncelleme konusunda bu zamana kadar Pixel serisinde 3 veya 4 yıl güncelleme görmüştük. Ancak Google bu sefer Apple’ın yolundan gidecek ve yeni modellerine tam 5 yıl boyunca ana Android güncellemelerini sunacak gibi görünüyor.

Tasarımı da sızdırılan bu telefon, selefine çok benziyor. Kamera tarafında bir dizi iyileştirme ile gelmesi beklenen Pixel 8 serisi yine Türkiye pazarını pas geçecek gibi görünüyor. Ülkemizde hiçbir ürününü resmi olarak satışa sunmayan Google’ın bu politikasını en kısa sürede değiştirmesi gerekiyor.

Telefonun özelliklerine gelecek olursak; Pixel 8, önceki modelinden tamamen ayrışarak 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Giriş seviye modelde 256 GB’a yükseltme umuduyla bekleyenler, bu beklentilerini karşılamayabilirler. Üç farklı renk seçeneği olan Meyankökü, Şakayık ve Haze ile satışa sunulacak.

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Daha büyük olan Pixel 8 Pro ise üç farklı depolama seçeneği sunacak. Bu seçenekler arasında 128 GB/256 GB kombinasyonunun yanı sıra 512 GB da yer alacak. Aynı şekilde Meyankökü, Porselen ve Gökyüzü renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

Daha önceki sızıntılar ve dedikodulara göre, Pixel 8’in fiyatı, önceki Pixel 7 modeline kıyasla daha yüksek olacak (600 $’a karşı 650-700 $ arası). Cihaz, dahili ultrasonik parmak izi okuyucuya sahip 6,17 inç boyutunda 1080×2400 çözünürlüğünde 120 Hz ekran, yeni Samsung ISOCELL GN2 sensör ile donatılmış 50 MP ana kamera, önceki modele benzer şekilde 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 11 MP selfie kamerası, 4.485 mAh pil gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca 24W hızlı kablolu şarj ve 12W kablosuz şarj desteği ile birlikte gelirken, yeni nesil Tensor yonga seti de bulunacak.

Pixel 8 Pro ise 6,7 inç boyutunda 1344×2992 çözünürlüğünde 120 Hz ekran, aynı yonga seti, yine aynı yeni 50 MP ana kamera, yeni 64 MP ultra geniş açılı kamera ve Pixel 7 Pro’da bulunan 48 MP telefoto kamera ile birlikte gelecek. Selfie çekimleri için ise 11 MP selfie kamerası kullanılacak.