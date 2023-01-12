Google, kısa bir süre önce içinde birkaç yenilik bulunan ikinci Android 13 QPR2 beta güncellemesini Pixel cihazlarına sundu. Söz konusu güncellemen ile gerçekleşen değişikliklerde yeni bir sistem özelliği keşfedildi. Bulunan sistem özelliği, uzun bir süredir çoğu Android kullanıcısının çeşitli sorunlar yaşadığı eSIM transferi ile ilgili.

Yapılan yeni beta güncellemesinin ardından ünlü teknoloji yazarı Mishaal Rahman, Pixel cihazında ‘euicc.seamless_transfer_enabled_in_non_qs’ adlı yeni bir sistem özelliği buldu. Yazarın iddiasına göre Google, yeni özellik ile Android cihazlarda çeşitli sorunlarla gündeme gelen eSIM transferi için bir destek kazandıracak.

Google, Yeni Güncellemesinde eSIM Transferine El Atacak

Birçok Android işletime sahip cihazlarda eSIM transferi oldukça karmaşık. Cihaz kullanıcılarının eSIM profillerini eski telefonlarında devre dışı bırakmaları ve yeni telefonlarında etkinleştirmeleri gerekiyor. Bu işlem sorunsuz gözükse de, telefon sahiplerinin eSIM’i yeni telefonunda etkinleştirmek için operatörüyle iletişime geçmesini gerektirebilir.

Buna karşılık iOS, kullanıcıların operatörleriyle iletişime geçmeden eski iPhone’larındaki fiziksel veya eSIM’leri yeni bir modele aktarmalarına olanak tanıyan yerleşik bir Hızlı Aktarım özelliği sunuyor. Görünüşe göre Amerikan teknoloji devi Google, söz konusu iOS özelliğinden ilham aldı. Şirket, benzer bir işlevi Android’e getirmek için çalışıyor.

Bu özellik yeni güncelleme ile şimdilik Pixel telefonlardaki SIM Manager uygulamasında ve Google Mobile Services ile birlikte gelen diğer bazı telefonlarda uygulanıyor. Tam uyumluluk ayrıntıları ise henüz mevcut değil.

Mevcut beta güncellemesine sahip Pixel serisinin hem eSIM profil aktarımlarını hem de fiziksel bir SIM’i eSIM profiline dönüştürmeyi desteklemesi muhtemel. Diğer Android işletim sistemli cihazlar da yeni özellik sayesinde eSIM profil aktarımları için destek alacak, ancak fiziksel bir SIM’i eSIM profiline dönüştürme özelliği Pixel serisi ile sınırlı olabilir.

Genel olarak bu özellik, kullanıcıların operatörleriyle iletişime geçip aktivasyon yapmalarını gerektirmeyerek eSIM profilinin yeni telefona geçişini çok daha kolay ve sorunsuz hale getirecek.

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Google’ın bu özelliği ne zaman yayınlamayı planladığı ise hala merak konusu. Yeni özellik, diğer cihazlara Mart 2023 Pixel Feature Drop ile ya da yılın ilerleyen dönemlerinde Android 14 ile gelebilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.