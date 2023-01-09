Herkes Safari‘yi bir iPhone tarayıcısı, Chrome’u ise bir Android tarayıcısı olarak görüyordu ama işler bugün değişti. Chrome iOS’ta fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bu yıl Chrome’un pazar payı Safari, Firefox ve Edge’e kıyasla en yüksek seviyeye ulaştı. Bunun nedeni sadece Android kullanıcılarının değil, iOS kullanıcılarının da gönlünü fethetmiş.

En popüler tarayıcıları değerlendiren yakın tarihli bir Appfigures raporuna göre, Apple kullanıcılarının Safari’yi Google Chrome’u kullanmayı tercih ettikleri kadar kullanmadıklarını ortaya koydu. Bu makalede Apple’a odaklanıyoruz çünkü Android Apple’ın tarayıcısını desteklemiyor ancak Apple Android’in tarayıcısını destekliyor.

Chrome, iOS kullanıcıları arasında yüzde 48’lik bir büyüme oranıyla 2022 yılında en çok indirilen tarayıcı oldu. Tam olarak yarısı bile değil ama bu kadar önemli bir büyüme göstermesi şaşırtıcı.

Chrome’un indirilme oranı yalnızca 2022’de 88 milyon iken Apple’ın varsayılan tarayıcısı Safari’nin indirilme oranı yalnızca 9 milyondu. Safari’nin birincil tarayıcı olduğu düşünüldüğünde bu şaşırtıcı bir durum. Üçüncü sırayı ise 7 milyonun biraz altında bir rakamla Firefox aldı.

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Chrome’un 2021’e kıyasla önemli ölçüde büyümesinin ardındaki ana neden basitliği. Burada Apple’ın bir hatası olmadığı gibi Safari’nin de herhangi bir kusuru yok. Sadece iOS kullanıcıları yakın zamanda Chrome’un ne kadar basit ve kolay olduğunu keşfetti. Chrome’un kullanıcı deneyimi, büyümesinin arkasındaki nedendir. Diğer tarayıcıların yükselişini ve Chrome’un daha da yükselişini görmek için sabırsızlanıyoruz!