Google yeni bir akıllı ev hoparlörü üzerinde çalışıyor ve yeni model bir ekrana sahip olacak.

Yeni çıkacak modelin ekranı sayesinde kullanıcılar hoparlör üzerinden Youtube videoları izleyebilecek, Google Haritaları kullanabilecek ve internette gezinti yapabilecekler. Google uygulamasının yeni güncellemesi ile (v.7.14.15) keşfedilen yeni çıkacak hoparlörün kod adı “Quartz” olacak. Referanslar arasında da Youtube, tarayıcı gibi kelimeler de bulunmakta.

Şu anda Amazon Echo Snow adlı 7inch’lik ekrana sahip bir hoparlörü zaten satmakta. Fakat geçen ay, Google ve Amazon arasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle Google, cihazlardan Youtube desteğini çekerek hoparlörün işlevselliğini bir hayli düşürdü. Tartışmanın sebebi ise Amazon’un Youtube üzerinden kullanıcıların otomatik oynatma seçeneğine sahip olmalarını istememesiydi.

Google Home, kullanıcıların evdeki akıllı cihazları kontrol etmelerini, hava durumunu, haberleri görüntüleyebilme gibi bir çok işleve sahip.