Google Drive’da Saklanan Dosya Sayısı 2 Trilyonu Geçti

Google’ın bir çok servisi 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılıyor ancak Google Drive henüz bu servislerin arasındaki yerini almış değil.

Ancak Google Drive önemli bir barajı geçti. Bugün itibariyle Drive’da tam 2 trilyon dosya yer alıyor. G Suite ve Google Cloud Başkanı Prabhakar Raghavan bu veriyi Londra’da düzenlenen Google Cloud Next etkinliğinde paylaştı.

Drive 2012 yılında hizmete girdi ve o zamandan beri büyümeye devam ediyor. 2016 yılının Ocak ayında Drive’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyonu geçti. Nisan ayının sonuna doğru ise Drive’da tam 2.000.000.000.000 dosya yer aldı. Bu dosyaların arasında fotoğraflar, videolar, dokümanlar ve diğer dosyalar yer alıyor.

Drive’ın rakiplerinde ise bu durum nasıl bilinmiyor. 2016 yılının Şubat ayında Apple, iCloud’un 782 milyon kullanıcı sayısına eriştiğini açıklamıştı. 2016 yılının Mart ayında ise Dropbox 500 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını duyurmuştu. Ancak her iki serviste de ne kadar dosya saklandığı bilinmiyor.