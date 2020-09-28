Genel
Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları kalıcı olarak silecek
Google Drive tarafından kullanıcılarına gönderilen bir e-postada, kullanıcılar tarafından çöp kutusuna gönderilen dosyalara karşı uygulanan prosedürde bazı değişiklikler yapılacağı bildirildi.
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Google Drive, 30 gün mühlet tanıyor
13 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, çöp kutusuna atılmış olan dosyalar 30 gün sonra otomatik olarak silinecek. Şirket, çöp kutusundaki dosyaların Google Drive kotasını kullanmaya devam ettiğini, bu durumun da kullanıcı aleyhine bir sonuç doğurduğunu belirtiyor. Yedeklenmiş veya Gmail/Google Fotoğraflar gibi diğer Google servisleriyle senkronize edilmiş dosyalar bu durumdan etkilenmeyecek. Çöp kutusuna gönderilen dosyalar, 30 gün içerisinde çöp kutusundan geri alınabilecek.
Chrome tarayıcısı için pil tasarrufu üzerinde çalışılıyor
Google’ın, Chrome internet tarayıcısı için pil kullanımını azaltacak değişiklikler üzerinde çalıştığına dair bazı raporlara ulaşıldı. Ziyaret edilen web siteleri, pil tasarruf modu aktif durumunda olan kullanıcılara farklı bir site içeriği gösterecek. Başka bir örnek vermek gerekirse; gerekli olmayan durumlarda, javascript işleyişi normal hızından daha yavaş bir hızda çalıştırılacak.
Google’ın yeni pil tasarrufu özelliklerini Chrome versiyon 86 ya da 87’de kullanıcılarına sunması bekleniyor.
Genel
3 Kanka 1 Konuk #2 (2. Bölüm)
Maksimum Teknoloji Kanalımızda ilk bölümü ile 3 Kanka 1 Konuk programımız Sina POLAT, Özgür KAYNAK ve Abdullah KESMENOĞLU moderatörlüğünde yayında… Bakalım bu ekip bizlere videoda nelerden bahsediyor.
Dizi/Film/Kitap
Resident Evil: Infinite Darkness animasyonu Netflix’e geliyor!
Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisi Netflix‘e geliyor. Sevilen korku oyununun, yeni uyarlamasından bir adet de fragman yayınlandı.
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Resident Evil yine film oluyor, ama bu sefer farklı!
Son dönemlerde sayıları artan oyun uyarlamalarına yeni bir üye daha katılıyor. Capcom yapımı Resident Evil serisi, Netflix‘e animasyon dizisi olarak geliyor. The Witcher dizisinin ardından yine bir oyun uyarlaması ile kullanıcılarını karşılayacak Netflix ise, animasyona ait bir adet fragman yayınladı. Daha önceden Milla Johovic‘in başrolünde yer aldığı seri ile beyaz perdeye taşınan sevilen oyun, bu sefer de animasyon filmi ile hayranlarının beğenisine sunulacak. Resident Evil: Infinite Darkness ismiyle birlikte ekranlara gelecek yapımda hayranların sevdiği karakterlerin yer alacağı öğrenildi.
Infinite darkness is fast approaching. Are you ready? pic.twitter.com/PXfhUNjPE4
— NX (@NXOnNetflix) September 27, 2020
Claire Redfield ve Leon S. Kennedy karakterlerini gördüğümüz fragmana göre Resident Evil: Infinite Darkness, 2021 yılı içerisinde bizlerle birlikte olacak. Son dönemlerde hareketli günlerin yaşandığı Capcom ise, hayranlarına bolca Resident Evil sunmayı amaçlıyor gibi gözüküyor. Resident Evil 2 ve 3‘ü baştan yapan firma, yeni nesil oyun konsolları ile birlikte Resident Evil: Village‘ı geliştiriyor. Öte yandan Netflix‘in elindeki ikinci Resident Evil uyarlaması olacak olan yapım, “canlı aksiyon” uyarlamasından da oldukça farklı olacak. İlerleyen günlerde yeni detayların karşımıza çıkmasını beklediğimiz yapım bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Google Meet, 60 dakika sınırı getiriyor
COVID-19 salgınıyla birlikte popülerleşen video konferans platformlarının başında gelen Google Meet, bu yılın başında yaptığı açıklamada, bireysel kullanıcılar için ücretsiz ve herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmayan video konferanslar gerçekleştirebilme fırsatı sunmuştu.
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Google Meet kullanıcıları için kötü haber
Nisan ayında açıklama yapan şirket, 30 Eylül 2020 tarihine kadar tüm kullanıcılara ücretsiz hizmet verileceğini duyurmuştu. Şirket bu konudaki sözünü tutsa da; 30 Eylül tarihi itibarıyla, uygulamanın ücretsiz versiyonunu kullananlar, 60 dakikadan uzun video konferanslar gerçekleştiremeyecekler. Google hesabı olan herkes, Google Meet platformu üzerinden 100 kişinin katılabildiği ve herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmayan video konferanslar gerçekleştirebiliyordu.
Benzer bir uygulama G Suite için de uygulanacak
Yine 30 Eylül tarihi itibarıyla, G Suite ve G Suite for Education kullanıcıları için de çeşitli kısıtlamalar getirilecek. 250 kişinin katılabildiği, tek bir domain (alan adı) ile 100 bin katılımcıya kadar hizmet verebilen, toplantı kayıtlarını Google Drive’a yedekleyen sistem de kullanımdan kaldırılacak. Bu özellikler pandemi öncesi yalnızca kurumsal G Suite müşterileri tarafından kullanılabiliyordu. Hizmetin aylık ücreti ise kişi başı 25 dolar.
Google Meet kullanıcıları zamanı verimli kullanmak durumunda
COVID-19 salgınıyla birlikte devasa bir kullanıcı kitlesine sahip olan video konferans platformu Zoom’un en büyük rakibi olan Google Meets, Nisan 2020’de 100 milyon günlük kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı. Platformu ücretsiz olarak kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, görüşmelerini 60 dakikadan kısa tutmak durumunda kalacaklar.