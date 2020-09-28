Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları kalıcı olarak silecek

Google Drive tarafından kullanıcılarına gönderilen bir e-postada, kullanıcılar tarafından çöp kutusuna gönderilen dosyalara karşı uygulanan prosedürde bazı değişiklikler yapılacağı bildirildi.

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Google Drive, 30 gün mühlet tanıyor

13 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, çöp kutusuna atılmış olan dosyalar 30 gün sonra otomatik olarak silinecek. Şirket, çöp kutusundaki dosyaların Google Drive kotasını kullanmaya devam ettiğini, bu durumun da kullanıcı aleyhine bir sonuç doğurduğunu belirtiyor. Yedeklenmiş veya Gmail/Google Fotoğraflar gibi diğer Google servisleriyle senkronize edilmiş dosyalar bu durumdan etkilenmeyecek. Çöp kutusuna gönderilen dosyalar, 30 gün içerisinde çöp kutusundan geri alınabilecek.

Chrome tarayıcısı için pil tasarrufu üzerinde çalışılıyor

Google’ın, Chrome internet tarayıcısı için pil kullanımını azaltacak değişiklikler üzerinde çalıştığına dair bazı raporlara ulaşıldı. Ziyaret edilen web siteleri, pil tasarruf modu aktif durumunda olan kullanıcılara farklı bir site içeriği gösterecek. Başka bir örnek vermek gerekirse; gerekli olmayan durumlarda, javascript işleyişi normal hızından daha yavaş bir hızda çalıştırılacak.

Google’ın yeni pil tasarrufu özelliklerini Chrome versiyon 86 ya da 87’de kullanıcılarına sunması bekleniyor.